علامات نقص فيتامين بـ 12 وتأثيره على الصحة وأهم مصادره الغذائية

فيتامين ب12، المعروف أيضًا باسم الكوبالامين، هو أحد الفيتامينات الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده، لذا يجب الحصول عليه من خلال النظام الغذائي أو المكملات.

يلعب هذا الفيتامين دورًا محوريًا في تكوين خلايا الدم الحمراء، ودعم صحة الجهاز العصبي، وإنتاج الحمض النووي، ونظرًا لأن الجسم لا يخزن كميات كبيرة منه، فإن الحصول عليه بانتظام أمر بالغ الأهمية.

على الرغم من أن الكثيرين يركزون على تلبية احتياجاتهم من العناصر الغذائية الكبرى، إلا أن العناصر الدقيقة مثل فيتامين ب12 تحمل فوائد صحية كبيرة.

ويحذر الخبراء من أن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل التعب، وضعف العضلات، ومشاكل في الذاكرة، والدوخة، وحتى صعوبات في التنفس.

يتوفر فيتامين ب12 بشكل رئيسي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم، الأسماك، المأكولات البحرية، البيض، ومنتجات الألبان.

كما يمكن الحصول عليه من خلال المكملات الغذائية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في امتصاصه أو الذين يتبعون أنظمة غذائية نباتية صارمة.

أسباب تجعلك تهتم بزيادة مستويات فيتامين ب12:

تعزيز الطاقة: يساعد فيتامين ب12 في تحويل الطعام إلى طاقة، مما يقلل من الشعور بالتعب ويزيد من النشاط اليومي.

دعم صحة الدماغ والمزاج: يلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، مما يعزز المزاج ويحسن الوظائف المعرفية.

الوقاية من أمراض القلب: يساهم في خفض مستويات الهوموسيستين، وهو حمض أميني يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين جودة النوم: يعزز إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم، مما يساعد في علاج الأرق.

الحفاظ على صحة الشعر والبشرة: يدعم تكاثر الخلايا، مما يساهم في الحفاظ على بشرة صحية وشعر قوي.

دعم الجهاز العصبي: يحمي الخلايا العصبية ويقلل من خطر الاضطرابات العصبية مثل التنميل والوخز.

منع فقر الدم: يساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يقي من فقر الدم الضخم الأرومات.

تعزيز التمثيل الغذائي: يحسن عملية التمثيل الغذائي ويدعم وظائف الجسم الحيوية.

أعراض نقص فيتامين ب12:

التعب والإرهاق المستمر.

فقر الدم (الأنيميا).

تنميل أو وخز في الأطراف.

ضعف التركيز والذاكرة.

تقلبات المزاج والاكتئاب.

شحوب البشرة.

الفئات الأكثر عرضة للنقص:

كبار السن (بسبب ضعف الامتصاص).

النباتيون (لعدم تناول مصادر حيوانية).

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات هضمية مثل مرض كرون أو التهاب المعدة.

الذين خضعوا لجراحات في الجهاز الهضمي.

الجرعة اليومية الموصى بها:

البالغون: 2.4 ميكروغرام يوميًا.

الحوامل والمرضعات: يحتجن إلى جرعات أعلى قليلاً.

إذا كنت تشك في نقص فيتامين ب12 أو كنت ضمن الفئات المعرضة للخطر، يُنصح باستشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد العلاج المناسب، سواء كان ذلك من خلال تعديل النظام الغذائي أو استخدام المكملات.