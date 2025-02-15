تحذير طبي .. 30 مليون شخص يتناولون هذا الدواء يومياً رغم مخاطره

لطالما نُصح بتناول الأسبرين يوميًا للوقاية من النوبات القلبية، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن هذه النصيحة قد عفا عليها الزمن، خاصةً للأشخاص الأصحاء غير المعرضين لخطر أمراض القلب.

يُعتبر الأسبرين من أكثر الأدوية استخدامًا عالميًا، حيث يُقدَّر الاستهلاك السنوي له بحوالي 40,000 طن، ما يعادل بين 50 إلى 120 مليار قرص سنويًا.

على الرغم من هذه الأرقام، لا تتوفر إحصائيات دقيقة حول عدد الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين يوميًا على مستوى العالم. يختلف هذا العدد بناءً على التوصيات الطبية، الوعي الصحي، وتوافر الدواء في مختلف الدول.

يُقدَّر أن أكثر من 30 مليون شخص حول العالم يتناولون الأسبرين يوميًا، خاصةً لأغراض الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

يتم استخدام الأسبرين بجرعات منخفضة (عادةً 75-100 ملغ يوميًا) بشكل شائع لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، فإن الأبحاث الحديثة دفعت بعض الجهات الصحية إلى إعادة النظر في توصيات استخدامه، خاصةً للأشخاص غير المعرضين لخطر مرتفع، وفقا لموقع fortune.

تصورات خاطئة حول الأسبرين

كشف استطلاع أجراه مركز أننبرج للسياسات العامة بجامعة بنسلفانيا في فبراير 2024 أن 48% من المشاركين يعتقدون خطأً أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، في حين لم يكن 39% متأكدين من الأمر، وأجاب 13% فقط بشكل صحيح بأن المخاطر تفوق الفوائد وفقًا للمعايير الطبية الحديثة.

تحديث التوصيات الطبية

نظرًا لتأثيره في تسييل الدم، يمكن أن يقلل الأسبرين من خطر انسداد الشرايين، لكنه يزيد أيضًا من احتمالية النزيف الداخلي، ما يجعله غير مناسب للجميع. وبناءً على ذلك، أصدرت جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب إرشادات جديدة في 2019 تحدد الفئات التي يجب أن تتجنب استخدامه:

لمن هم فوق 71 عامًا: غير موصى به.

لمن لديهم خطر نزيف مرتفع: غير موصى به.

لمن تتراوح أعمارهم بين 40-70 عامًا ولديهم خطر أمراض القلب ولكن ليس النزيف: يمكن اعتباره تحت إشراف طبي.

وفي 2022، شددت فرقة عمل الخدمات الوقائية الأمريكية على عدم استخدام الأسبرين للوقاية الأولية من أمراض القلب لمن هم فوق 60 عامًا.

عادات يصعب تغييرها

بحسب الدكتورة كاثلين هول جاميسون، مديرة مركز أننبرج، فإن "التخلي عن عادات غذتها نصائح طبية قديمة أمر صعب، لكن معرفة الحقائق الجديدة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة".

انتشار الاستخدام غير الموصى به

تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 6.6 ملايين شخص في الولايات المتحدة يتناولون الأسبرين دون استشارة طبية، رغم عدم إصابتهم بأمراض القلب.

وأظهرت البيانات أن البالغين الأكبر سنًا هم الأكثر احتمالًا لتناوله يوميًا بشكل غير موصى به:

18-39 عامًا: 15% يتناولونه شهريًا.

40-59 عامًا: 12%.

60 عامًا فأكثر: 26%.

استشر طبيبك قبل تناول الأسبرين

قبل بدء أو إيقاف استخدام الأسبرين، ينصح الخبراء باستشارة الطبيب لتقييم الفوائد والمخاطر بناءً على الحالة الصحية الفردية.