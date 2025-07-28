بشرط تناولها في هذا التوقيت.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول حبة مانجو يومياً

تعتبر فاكهة المانجو من الفواكه الاستوائية ونشأت في الهند قبل 4000 آلاف عام، وبالإضافة إلى طعمها اللذيذ فعند تناول حبة واحدة منها له فوائد كبيرة على صحة الإنسان، وينصح بتناولها قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين.

تقوية الجسم من الداخل

المانجو غني بفيتامين سي، الذي يعتبر مكوناً أساسياً في الحفاظ على جهاز مناعة قوي، يمكن أن يوفر لك كوب واحد من المانجو ما يصل إلى ثلثي الكمية اليومية الموصى بها - مما يجعله خياراً ممتازاً خلال فترات الإجهاد الحراري أو خلال فترات التعرض للأمراض، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المانجو على بيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم وهو ضروري لصحة العين والجلد والجهاز المناعي.

تنظيم نشاط الجهاز الهضمي

يمكن للألياف الغذائية، الموجودة في المانجو بكميات جيدة، أن تساعد في تنظيم نشاط الجهاز الهضمي وتحسين صحتك العامة، كما أنها تساهم في الشعور بالشبع مع مرور الوقت، مما يقلل من الحاجة إلى تناول وجبات خفيفة غير ضرورية بين الوجبات.

كما تدعم المكونات النشطة في المانجو، وخاصة بيتا كاروتين ومضادات الأكسدة، المظهر الصحي للبشرة ونضارة وحيوية.- خاصة خلال الوقت الذي يتعرض فيه الكثير منا لأشعة الشمس، ولكن هذا ليس بديلاً عن واقي الشمس.

موازنة السوائل وضغط الدم

إن محتوى الماء العالي في الفاكهة - ما يقرب من 80% - إلى جانب محتوى كبير من البوتاسيوم، يجعلها فاكهة تساعد على موازنة ضغط الدم والأداء السليم للقلب والعضلات، في الأيام شديدة الحرارة، يمكن أن يكون المانجو الطازج إلى جانب الماء البارد حلاً منعشاً وصحياً.

العقل أيضاً

يساهم المانجو أيضاً في الصحة العقلية، يحتوي على حمض الفوليك، وهو جزء من عائلة فيتامين ب، والذي يساعد على توازن الجهاز العصبي، وهذا له تأثير مباشر على الحالة المزاجية وتقليل التوتر والشعور العام بالحيوية.

الكمية المطلوبة

على الرغم من فوائدها العديدة، يوصى بتناول المانجو باعتدال، كوب واحد في اليوم - كحصة من الفاكهة - يكفي للاستمتاع بفوائدها دون الإفراط في تناول السكر، كما يمكن لمرضى السكري أيضاً تضمين المانجو في نظامهم الغذائي، مع الحرص على تناول كمية معتدلة واتباع الإرشادات الغذائية.

يحتاج الإنسان من 3 إلى 4 حصص من فاكهة المانجو يومياً والحصة تعادل 200 جرام من المانجو لأم لبفواكه الأخرى فحبتان من الكيوي ونصف موزة و15 إلى 20 حبة عنب.

أفضل وقت لتناول المانجو

يمكن تناول المانجو في أي وقت من اليوم مع ضرورة تجنب تناولها هي أو أي نوع من الفاكهة قبل النوم أو بعد الوجبة مباشرة لأنها يحتمل أن تتداخل مع عملية الهضم وتؤثر على امتصاص العناصر الغذائية ويفضل تناول المانجو قبل الوجبة بساعة أو بعد الوجبة بساعتين.

الآثار الجانبية للإفراط بتناول المانجو:

-مشاكل في الجهاز الهضمي

-زيادة الوزن

- ردود الفعل التحسسية

-ارتفاع السكر في الدم

-سمية فيتامين (أ)

-التداخل مع الأدوية

-تهيج الفم