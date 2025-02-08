ثلاثة من أخطر الأدوية في العالم يستخدمها الملايين موجودة في كل بيت تقريباً

يعتمد العديد من الأشخاص على الأدوية يوميًا لإدارة الحالات الصحية طويلة الأمد، ومعالجة الاحتياجات الطبية الفورية، والحفاظ على صحتهم العامة، لكن من المهم أن ندرك أن جميع الأدوية يمكن أن تسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها.

ومن أكبر المشكلات تناول الأدوية بطريقة خاطئة أو خلط بعض الأدوية والمكملات الغذائية قد يزيد من خطر الإصابة بالآثار الجانبية.

وبحسب الصيدلاني إيان بود، فإن بعض الأدوية تعتبر أكثر خطورة من غيرها وفقا لصحيفة ذا صن.

مميعات الدم

يكشف الصيدلاني إيان بود : "تشتمل بعض الأدوية الأكثر خطورة في العالم على مميعات الدم مثل الوارفارين، والتي إذا لم تتم مراقبتها بعناية، يمكن أن تؤدي إلى نزيف حاد ومهدد للحياة".

تعمل أدوية تخفيف الدم، المعروفة أيضًا باسم مضادات التخثر، على منع تكوّن جلطات الدم ، ويتم وصفها للأشخاص الذين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية .

ويشمل ذلك الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، وأمراض القلب، وأولئك الذين أصيبوا بنوبة قلبية وسكتة دماغية، وأولئك الذين يعانون من الرجفان الأذيني.

لكن أدوية تسييل الدم قد تكون خطيرة إذا تم تناولها بطريقة غير صحيحة، كما حذر بود.

ومن الشائع التعرض لبعض درجات النزيف أثناء تناول أدوية تسييل الدم - وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن هذا الأمر من المرجح أن يحدث إذا كنت مريضًا.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى نزيف بسيط مثل نزيف الأنف أو كدمات، أو نزيف أكثر خطورة في المخ أو المعدة.

ولمنع النزيف أثناء تناول مميعات الدم، يجب عليك توخي الحذر عند القيام بأنشطة قد تسبب إصابة أو قطعًا أو كدمات.

تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أنه قد يكون من المفيد تجنب أشياء مثل الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي ( كرة القدم ، والرجبي )، والتوقف عن الحلاقة الرطبة وارتداء القفازات عند استخدام أشياء حادة مثل السكاكين أو المقصات، وإذا عانى الإنسان من نزيف كبير أو مثير للقلق، يجب عليه طلب العناية الطبية الفورية.

مضادات الاكتئاب

يمكن أن تكون مضادات الاكتئاب مفيدة للأشخاص الذين يعانون من اكتئاب متوسط ​​أو شديد، ولا ينصح بها عادة لعلاج الاكتئاب الخفيف، إلا إذا لم تساعد العلاجات الأخرى ولكن في بعض الحالات يمكن أن تكون مضادات الاكتئاب خطيرة، وخاصة إذا تم تناولها بكميات زائدة.

وقال بود: "بعض مضادات الاكتئاب، وخاصة مثبطات السيروتونين الانتقائية (SSIRs)، قد تزيد من خطر الأفكار الانتحارية لدى بعض الأفراد، وخاصة بين الشباب".

وفقًا للدراسات، قد تسبب مضادات الاكتئاب أحيانًا أفكارًا انتحارية لدى الأفراد بسبب ظاهرة محتملة حيث يزيد الدواء في البداية مستويات الطاقة قبل أن يتحسن المزاج تمامًا، مما يسمح لشخص لديه أفكار انتحارية سابقة بالتصرف بناءً على تلك الأفكار بطاقة جديدة.

وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص لدى المرضى الأصغر سناً حيث قد يكون خطر السلوك الانتحاري أعلى، على الرغم من أن الأبحاث حول هذا الموضوع معقدة وليست قاطعة تمامًا، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن مضادات الاكتئاب تقلل بشكل عام من خطر الانتحار عند استخدامها بشكل مناسب.

ولضمان سلامة مضادات الاكتئاب، من المهم دائمًا استشارة الطبيب قبل تناولها، واتباع الجرعة الموصوفة، وإبلاغه عن أي أدوية أخرى تتناولها، وعدم التوقف فجأة عن تناولها دون استشارة طبية، ومراقبة أي آثار جانبية مثيرة للقلق.

بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان

يقول بود: "حتى الأدوية اليومية الموجودة في العديد من المنازل يمكن أن تشكل خطورة إذا تم استخدامها بشكل خاطئ، فعلى سبيل المثال، الإفراط في استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان يمكن أن يؤدي إلى احتقان ارتدادي، والإدمان، وحتى تلف طويل الأمد للأنسجة الأنفية.

ويضيف "إن المخاطر المرتبطة بهذه الأدوية تنبع غالبًا من آثارها الجانبية المحتملة، ومخاطر الجرعة الزائدة، والتفاعلات الضارة مع الأدوية الأخرى.

وتأتي هذه الأدوية مع تحذير مكتوب بخط صغير - بعدم استخدامها لمدة تزيد عن أسبوع، واستشارة الطبيب إذا لم تتحسن الأعراض.

يحدث الاحتقان الارتدادي عندما تعتمد الأوعية الدموية في الأنف على الأدوية، مما يتسبب في تضخمها بشكل أكبر بمجرد توقف الشخص عن استخدام الرذاذ. وهذا بدوره يجعل الاحتقان أسوأ.

وتشمل الآثار الجانبية النادرة للغاية ولكن الخطيرة متلازمة اعتلال الدماغ العكسي الخلفي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية العكسية (RCVS)، وفقًا لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

وتتميز هذه الأعراض بالصداع الشديد، والتغيرات البصرية، والارتباك، والنوبات، والتي تتطلب عناية طبية فورية إذا حدثت.