الكوليسترول "الجيد" ليس جيدًا على الإطلاق ويؤدي إلى "السارق الصامت للبصر"

أشارت دراسة بحثية مثيرة للقلق إلى أن ما يسمى بالكوليسترول "الجيد" قد لا يكون مفيدًا على الإطلاق، ويؤدي إلى "السارق الصامت للبصر".

وقد تم اعتبار كولسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) مفيدًا منذ فترة طويلة بسبب مجموعة الأدلة التي تشير إلى أنه يحمي القلب لأنه يزيل الكوليسترول من الشرايين ويحمله إلى الكبد ليتم تكسيره وإزالته من الجسم - مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لكن بعض الأبحاث بدأت منذ ذلك الحين تتحدى الرأي القائل بأن المزيد هو الأفضل وفق "ديلي ميل".

الجلوكوما

ووجد العلماء، الذين تابعوا حالة ما يقرب من 7 آلاف بريطاني، أن المستويات المرتفعة من البروتين الدهني مرتفع الكثافة تزيد في الواقع من خطر الإصابة بحالة العين غير القابلة للشفاء، وهي الجلوكوما، وكانوا أكثر عرضة بنسبة 10 في المائة للإصابة بهذه الحالة، التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر، مقارنة بمن لديهم أدنى المستويات.

وعلى النقيض من ذلك، كان المشاركون الذين لديهم أعلى مستويات من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - والذي يعتبر ضارًا عادةً - أقل عرضة للإصابة بالجلوكوما بنسبة 8%.

ولكن الخطر لم يُلاحظ إلا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، وفقاً للباحثين من جامعة صن يات صن في جنوب الصين .

إعادة تقييم

وفي مقال في مجلة البريطانية لطب العيون جاء فيها: "لقد كان الكوليسترول HDL يعتبر "الكوليسترول الجيد" لمدة سبعة عقود، ومع ذلك، أظهرت هذه الدراسة أن المستويات المرتفعة منه لا ترتبط بشكل ثابت بنتائج تشخيصية إيجابية، قد يؤدي هذا إلى إعادة تقييم استراتيجيات إدارة الدهون لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالجلوكوما، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقيق في الآليات وراء هذه الارتباطات."

الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية موجودة في الدم وهي ضرورية لوظائف الجسم بما في ذلك الهضم وصنع فيتامين د والهرمونات.

ومع ذلك، يمكن أن تتراكم كمية كبيرة منها في الدم بسبب تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ، وزيادة الوزن، والتدخين وشرب الكحول .

لا يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول السيئ في الدم إلى ظهور أي أعراض، ولكنه قد يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وفي الدراسة، استطلع الباحثون تاريخ أكثر من 400 ألف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً حول صحتهم، كما خضع جميع المشاركين لفحوصات دم بما في ذلك تلك التي تقيس الدهون في الدم.

على مدى 14 عامًا من المتابعة، أصيب 6,868 شخصًا (أي ما يقرب من 2%) بالجلوكوما.

وبالمقارنة مع المشاركين الذين لم يصابوا بالجلوكوما، فإن أولئك الذين أصيبوا بالجلوكوما كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا من المدخنين السابقين، ويتناولون الستاتينات، ويعانون من مرض السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

تحليل

لكن تحليل نتائج فحص الدم أظهر أن المستويات المرتفعة من الكوليسترول الجيد HDL على وجه التحديد، كانت مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما.

وأضافوا أن كل زيادة في مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة "كانت مرتبطة بارتفاع المخاطر بنسبة 5 في المائة".

واعترف العلماء أيضًا بأن الدراسة بها بعض القيود، بما في ذلك استخدام عينة دم واحدة فقط من كل مشارك.

وأشاروا إلى أن هذا "قد لا يعكس بدقة مستويات الدهون النموذجية للأفراد".

ولكن النتائج تستند إلى أبحاث سابقة أشارت إلى أنه قد تكون هناك صلة بين ارتفاع مستويات الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بالجلوكوما.

يحدث الجلوكوما عادة بسبب تراكم السوائل ببطء في الجزء الأمامي من العين، مما يزيد الضغط داخله.

ونتيجة لذلك، يتعرض العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ للتلف.

ويعاني حوالي 700 ألف شخص في المملكة المتحدة وأكثر من 2 مليون شخص في الولايات المتحدة من الجلوكوما، وهو مرض لا تظهر عليه أي أعراض في مراحله المبكرة عادة.

إنه يؤثر في الغالب على الأشخاص في السبعينيات من عمرهم وما فوق، ولكن يمكن أن يصاب به الأشخاص في أي عمر.

السارق الصامت

إن آلام العين وعدم وضوح الرؤية والقيء كلها علامات تشير إلى وجود حالة غير قابلة للشفاء تُعرف باسم "السارق الصامت للبصر".

ومع ذلك، فإن أعراض الجلوكوما، التي تصيب اثنين في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً في المملكة المتحدة، يمكن أن تختلف إلى حد كبير، يمكن أن تتراوح الأعراض من عدم وضوح الرؤية ودموع العين إلى القيء.

يمكن أن يؤدي الجلوكوما، الذي يتطور ببطء على مدى سنوات عديدة في معظم الحالات، إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجه على الفور.

يهدف العلاج إلى خفض هذا الضغط من خلال قطرات العين الموصوفة، أو الأدوية عن طريق الفم، أو إعادة العلاج بالليزر، أو الجراحة، أو مزيج من هذه الخيارات.