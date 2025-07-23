مفاجأة مدوية.. خبير يكشف عن القوة الهائلة للرنين المغناطيسي التي قتلت رجلاً بسلسلة الـ 20 رطلاً!

بعد الحادث المأساوي والمثير للصدمة، الذي لقي فيه رجل أمريكي حتفه داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، كشف أحد الخبراء في هذا المجال عن تفاصيل مرعبة حول قوة الجهاز القاتلة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

أكد الدكتور إيمانويل كانال أن الضحية، كيفن ماكاليستر من لونغ آيلاند، لم تكن لديه أي فرصة للنجاة أمام المجال المغناطيسي الهائل الذي سحبه بقوة كافية "لكسر رقبته".

قوة جبارة

وأوضح الدكتور كانال أن السلسلة التي يبلغ وزنها 20 رطلاً (حوالي 9 كيلوغرامات)، والتي كان يرتديها ماكاليستر حول رقبته، قد سُحبت إلى داخل الجهاز في مركز ناسو المفتوح للرنين المغناطيسي بقوة "مئات الأرطال"، مما أدى إلى هذه الفاجعة.

وقال كانال، مدير خدمة الرنين المغناطيسي في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ: "حتى لو كان واقفا هناك ممسكاً بالسلسلة في يديه، فإن أقوى رافع أثقال لن يكون قادراً على منع وقوع هذا النوع من الحوادث".

بعد أن سحب جهاز الرنين المغناطيسي كيث ماكاليستر، البالغ من العمر 61 عاماً، عانى من نوبات قلبية متعددة بعد أن تم سحبه إلى جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بواسطة سلسلته المعدنية التي يبلغ وزنها 20 رطلاً.

أوضح الدكتور إيمانويل كانال أن المشكلة لم تكن في كون مغناطيس جهاز الرنين لم يكن عادياً وأن قطعة الحديد التي كان يرتديها الرجل لم تكن أيضاً عادية بل كان مغناطيساً قوياً بشكل لا يُصدق، وقطعة حديد ضخمة بشكل لا يُصدق، وأضاف أن هذين العاملين تسببا في "قوة جذب هائلة باتجاه المغناطيس"، مما أدى إلى الحادث المأساوي.

وظلت عائلة كيفن ماكاليستر تؤكد أنه ظل مقيداً بجهاز الرنين المغناطيسي لأكثر من ساعة، حيث كان ماكاليستر يرتدي سلسلة تمارين ضخمة مزودة بقفل عندما دخل إلى غرفة الجهاز، بمساعدة فني التصوير بالرنين المغناطيسي، ليساعد زوجته التي كانت تخضع لفحص ركبتها.

وقال كانال إنه عندما اقترب "بضع بوصات" من الآلة، أمكنها فجأة أن تسحبه "بقوة كافية لكسر رقبته".

ثلاث نوبات قلبية

تم إعلان وفاة ماكاليستر في مستشفى جامعة نورث شور في اليوم التالي للحادث الغريب، وتم تحديد السبب على أنه ثلاث نوبات قلبية، وفقًا لعائلته.

وأضاف كانال: "اعتمادًا على حالته الصحية، ربما يكون قد عانى من مشاكل في أمراض القلب والأوعية الدموية من قبل، وعندما حدثت الإثارة، ربما أصيب بنوبة قلبية بسبب الحدث نفسه".

وزعمت عائلة ماكاليستر أن الرجل البالغ من العمر 61 عاماً تم إدخاله إلى الغرفة بواسطة فني الذي لم يخبره بضرورة إزالة سلسلته المعدنية الكبيرة.

ووصفت زوجة ماكاليستر اللحظات المؤلمة التي قضاها زوجها عندما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة "لقد أصبح مترهلًا بين ذراعي وهذا لا يزال في ذهني".

وعلى الرغم من خبرته لعقود في الصناعة الطبية، قال كانال إن طريقة الوفاة الغريبة نادرة بشكل لا يصدق.

وقال أحد الخبراء إن جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي كان من الممكن أن يسحب ماكاليستر بقوة كافية لكسر رقبته.

وأضاف الخبير: "من النادر للغاية أن يموت شخص بسبب التفاعل مع مجال مغناطيسي قوي - ربما أقل من اثنتي عشرة مرة منذ أن أصبح التصوير بالرنين المغناطيسي أداة تشخيصية في أوائل الثمانينيات".

وزعمت ابنة زوجته أن الفني لم يقم بإخبار ماكاليستر مطلقًا بخلع القلادة التي أدت إلى وفاته، مؤكدة أنه "بينما كانت والدتي مستلقية على الطاولة، غادر الفني الغرفة ليطلب من زوجها مساعدتها في النزول من الطاولة".

"لقد نسي أن يخبره بإزالة السلسلة التي كان يرتديها حول رقبته عندما سحبه المغناطيس".