الكوابيس المتكررة والقلق و6 علامات ينبغي الحذر منها

من الطبيعي أن ينسى الإنسان هاتفه أو اسم ممثل في فيلم، أو حتى يسأل عن التاريخ عند إجراء معاملة بنكية، لكن عندما يتعلق الأمر بالخرف، وهو ما يقلق نحو 40% من البالغين فوق سن 55 عامًا، فمن الضروري التعرّف على علاماته الحقيقية.

ما هو الخرف؟

الخرف هو مصطلح شامل يشير إلى التدهور المعرفي الذي يؤثر على الذاكرة واللغة وقدرات التفكير، مما يعطل الحياة اليومية.

يُعد مرض الزهايمر الشكل الأكثر شيوعًا، لكنه ليس الوحيد، فهناك أنواع أخرى مثل خرف أجسام لوي، الذي شُخّص به الممثل روبن ويليامز قبل وفاته، بالإضافة إلى خرف باركنسون، والخرف الوعائي، والخرف الجبهي الصدغي.

تُشير التقديرات الحديثة إلى أن احتمالية الإصابة بالخرف باتت أعلى من أي وقت مضى، حيث تصل إلى 42% لدى الرجال والنساء.

وتشير الإحصاءات إلى أن واحدًا من كل تسعة أشخاص فوق 65 عامًا في الولايات المتحدة يعاني منه، مع تأثر 55 مليون شخص حول العالم.

علامات مبكرة غير متوقعة للخرف

مشكلات في الرؤية

تغيّرات في القدرة على تمييز الألوان، الحكم على المسافات، أو القراءة قد تكون من العلامات المبكرة، وفقًا لجمعية الزهايمر.

الكوابيس المتكررة

أظهرت دراسة عام 2022 أن من يعانون من أحلام سيئة أسبوعيًا في منتصف العمر أكثر عرضة بأربع مرات للتدهور المعرفي في العقد التالي، كما أن كبار السن الذين يعانون من الكوابيس معرضون لخطر الخرف أكثر من غيرهم.

ضعف حاسة الشم

أثبتت الأبحاث الحديثة أن فقدان القدرة على الشم قد يكون مؤشرًا مبكرًا على أمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر وباركنسون.

اللامبالاة أو القلق

وفقًا لدراسة حديثة، قد تكون اللامبالاة علامة على التحول من ضعف الإدراك الخفيف إلى الزهايمر، كما أن القلق الزائد، أو الارتباك، أو الانفعال قد تكون أيضًا إشارات تحذيرية.

مشكلات في الذاكرة واللغة

من العلامات الشائعة نسيان التواريخ المهمة، تكرار الأسئلة، أو فقدان القدرة على العثور على الكلمات المناسبة أثناء الحديث.

صعوبة في أداء المهام اليومية

قد يجد الشخص صعوبة في اتباع وصفة طعام مألوفة أو دفع الفواتير أو حتى قيادة السيارة إلى مكان معروف.

اتخاذ قرارات غير حكيمة

ضعف القدرة على الحكم واتخاذ القرارات، مثل الوقوع في عمليات احتيال مالية أو إهمال العناية الشخصية، قد يكون علامة مبكرة على الخرف.

الاكتئاب

الاكتئاب، خاصة إذا ظهر فجأة في مرحلة متقدمة من العمر، قد يكون مؤشرًا مبكرًا على الخرف، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب في أي وقت خلال حياتهم معرضون بشكل أكبر للإصابة بالخرف لاحقًا.

الوعي بهذه العلامات قد يساعد في الكشف المبكر عن الخرف واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معه بشكل أفضل.