نظام غذائي صحي جديد للحد من الأمراض المزمنة

من المقرر إصدار إرشادات غذائية محدثة هذا العام، والتي ستوجه السياسات الفيدرالية في مجال التغذية وتؤثر على توصيات النظام الغذائي في الولايات المتحدة الأمريكية، في تحول عن التوصيات السابقة، تدعو اللجنة الاستشارية إلى تعزيز النظام الغذائي النباتي والحد من تناول الأطعمة شديدة المعالجة.

الأطعمة الموصى بها:

الفواكه والخضروات

البقوليات، المكسرات، والحبوب الكاملة

الأسماك والمأكولات البحرية

الزيوت النباتية الغنية بالدهون غير المشبعة

الأطعمة التي يُنصح بتقليلها:

اللحوم الحمراء والمصنعة

المشروبات والأطعمة المحلاة بالسكر

الحبوب المكررة

الدهون المشبعة

كما أشارت اللجنة إلى إمكانية تضمين منتجات الألبان قليلة الدسم والأطعمة منخفضة الصوديوم ضمن النظام الغذائي الصحي.

فوائد النظام الغذائي النباتي

يستند التقرير إلى الوضع الصحي للعديد من الأمريكيين المصابين بأمراض مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالات يمكن الوقاية منها عبر التغذية السليمة.

دراسة نُشرت عام 2023 في مجلة القلب الأوروبية أشارت إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية قد تسهم في تقليل انسداد الشرايين، ما يقلل من مخاطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن اتباع نظام غذائي نباتي يحقق الفوائد التالية:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

خفض الكوليسترول

تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

ضبط ضغط الدم وإدارة الوزن

تقليل مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان

تقليل التأثير البيئي

كيفية البدء في تعزيز تناول الأطعمة النباتية

لا يتطلب التحول إلى نظام غذائي نباتي التخلي التام عن اللحوم، بل يمكن أن يتم بشكل تدريجي عبر خطوات بسيطة، مثل:

استبدال البروتينات الحيوانية بأخرى نباتية كالفول والعدس والحمص

إضافة المزيد من الخضروات إلى الوجبات المعتادة

استبدال الحبوب المكررة بأخرى كاملة مثل البرغل والشعير

الالتزام بفترة تجريبية قصيرة، مثل أسبوع أو أسبوعين، لاختبار تأثير التغييرات الغذائية

كما أكدت خبيرة التغذية سيرينا بون على أهمية التأكد من الحصول على العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد وأوميغا 3 وفيتامين B12 عند تقليل استهلاك اللحوم، من خلال تناول أطعمة مدعمة أو مكملات غذائية بعد استشارة الطبيب.

اتباع نهج متوازن وإجراء تغييرات تدريجية يمكن أن يجعل النظام الغذائي الصحي أكثر سهولة في التطبيق، ما يساهم في تحسين الصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية على المدى الطويل.