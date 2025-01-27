القيمة الغذائية للمشروبات النباتية .. حقائق مفاجئة

تعتمد المشروبات النباتية على عمليات معالجة حرارية عالية لإطالة مدة صلاحيتها. هذه العملية، رغم فائدتها التجارية، تقلل من القيمة الغذائية، وقد تؤدي إلى تكوين مركبات مثل الأكريلاميد، الذي يُعتبر مادة ضارة عند استهلاكه بكميات كبيرة.

وفقًا للباحثين، فإن المشروبات النباتية تُعد خيارًا جيدًا لمن يتبعون أنظمة غذائية مستدامة أو يعانون من حساسية بروتين الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز، لكنها ليست بديلاً غذائيًا مكافئًا لحليب الأبقار.

وتوصي الدكتورة ماريان نيسن لوند، إحدى المشاركات في الدراسة، بضرورة استكمال النظام الغذائي بالبروتينات والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في حال الاعتماد على هذه المشروبات.

تُعرف المشروبات النباتية، أي تلك المصنوعة من "الأعشاب" مثل الشوفان والصويا والأرز واللوز، على مستوى العالم كبديل لحليب البقر.

وشمل التحليل نوعين من الحليب المعالج بدرجة حرارة عالية للغاية وعشرة أنواع مختلفة من المشروبات النباتية.

وكانت النتائج غير متوقعة: فبينما احتوى الحليب العادي على 3.4 غرامات من البروتين لكل لتر، لم تصل ثمانية من المشروبات النباتية حتى إلى 1.1 غرام.

وبالإضافة إلى كل هذا، كانت مستويات الأحماض الأمينية الأساسية أقل بكثير في المشروبات النباتية.

المعالجة الحرارية الفائقة

العامل الرئيسي في هذه المشروبات هو عملية المعالجة الحرارية الفائقة، وهي عملية تستخدم لتمديد مدة صلاحية المنتجات، وهذا يؤدي إلى تفاعل كيميائي يقلل من قيمة العناصر الغذائية الأساسية في الأطعمة.

عندما تتعرض هذه الأطعمة لمثل هذه درجات الحرارة المرتفعة هو أن البروتينات والسكريات الموجودة في هذه المشروبات النباتية تمتزج، وهذا ليس جيدًا تمامًا لأنها يمكن أن تولد مواد ضارة محتملة مثل الأكريلاميد (وهو ليس خطيرًا بنسب صغيرة جدًا ولكنه أحد تلك المركبات التي تسمى "مسببة للسرطان").

فوائد المشروبات النباتية

رغم أن محتواها الغذائي أقل، فإنها تشكل بديلاً ممتازاً لمن يعانون من حساسية بروتين الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز، كما أن تأثيرها البيئي أقل، إذ يولد حليب الأبقار انبعاثات كربونية تعادل ثلاثة أمثال انبعاثات معظم المشروبات النباتية؛ على سبيل المثال، يحتاج حليب اللوز إلى مساحة أقل كثيراً للزراعة.

هل هي مناسبة للجميع؟

قد تحتوي بعض المشروبات النباتية على مكونات تسبب الحساسية، مثل الصويا أو المكسرات، لذلك يُنصح بقراءة المكونات بعناية لتجنب أي ردود فعل تحسسية.

سواء كنت تختار حليب الأبقار أو المشروبات النباتية، فإن الأهم هو الحفاظ على نظام غذائي متوازن يركز على الأطعمة الطازجة والمغذية.

وإذا كنت غير متأكد من الخيارات الأنسب لجسمك، استشر مختصين في التغذية للحصول على نصيحة موثوقة.