اكتشاف ثوري في علاقة الكوليسترول بسرطان البنكرياس

تُعد كلمة "الكوليسترول" مألوفة للكثيرين عند الحديث عن الصحة، إذ تُربط عادة بمشاكل القلب والشرايين، أو الأنظمة الغذائية الصارمة، لكن ما لا يعرفه البعض هو أن الكوليسترول، خاصة النوع "السيئ" (LDL)، قد يلعب دورًا محوريًا في أمراض قاتلة، مثل سرطان البنكرياس.

الكوليسترول وتأثيره الخفي

يُنتج الكوليسترول طبيعيًا في الجسم، لكنه يصبح مشكلة عندما ترتفع مستوياته بشكل مفرط، النوع السيئ منه، المعروف بـ LDL، لا يقتصر دوره على انسداد الشرايين، بل أظهرت أبحاث حديثة أنه يساهم في انتشار سرطان البنكرياس.

لماذا سرطان البنكرياس خطير للغاية؟

سرطان البنكرياس، المعروف أيضًا بسرطان القناة البنكرياسية الغدي (PDAC)، يُعد من أكثر أنواع السرطانات عدوانية، غالبًا ما يتم اكتشافه في مراحل متأخرة بسبب غياب الأعراض الواضحة، ما يجعله قاتلًا صامتًا بمعدل بقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أقل من 9%.

الكوليسترول وقود للخلايا السرطانية

اكتشفت الباحثة فيسينتا لورينتي أن الكوليسترول السيئ يتراكم في أنسجة البنكرياس، حيث يتحول إلى طاقة تغذي الخلايا السرطانية وتساعدها على التوسع، ويُعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة لفهم كيفية تطور هذا النوع من السرطان وفتح آفاق لمنعه.

خطوات للحد من الكوليسترول:

تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.

زيادة استهلاك الألياف الغذائية.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب التدخين والكحول.

استخدام مكملات طبيعية مثل أوميغا 3.

استشارة الطبيب عند الحاجة.

الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية توجد في الدم، ولها دور أساسي في بناء خلايا الجسم وإنتاج الهرمونات وبعض المواد الضرورية. ومع ذلك، فإن ارتفاع مستوياته في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أنواع الكوليسترول:

الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL): يُعرف بالكوليسترول الضار، لأنه يمكن أن يتراكم على جدران الشرايين ويزيد من خطر تضييقها أو انسدادها.

الكوليسترول عالي الكثافة (HDL): يُعرف بالكوليسترول الجيد، لأنه يساعد في نقل الكوليسترول الضار بعيدًا عن الشرايين إلى الكبد للتخلص منه.

الدهون الثلاثية: نوع آخر من الدهون في الدم، وتزداد مستوياتها بسبب الإفراط في تناول السعرات الحرارية.

أسباب ارتفاع الكوليسترول:

النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والمتحولة.

قلة النشاط البدني.

الوراثة.

السمنة.

التدخين.

بعض الحالات المرضية، مثل السكري أو أمراض الكبد.

أعراض ارتفاع الكوليسترول:

غالبًا لا يُسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضًا واضحة، ولكن يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل:

تصلب الشرايين.

النوبات القلبية.

السكتة الدماغية.

آفاق مستقبلية

يعمل العلماء حاليًا على تطوير تقنيات مثل الببتيدات المضادة للكوليسترول الضار، بهدف منع تراكمه في أنسجة البنكرياس، رغم أن هذه الأبحاث لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تمنح أملًا كبيرًا في تحسين علاج سرطان البنكرياس.

بينما ننتظر نتائج هذه الدراسات الواعدة، يبقى التحكم في مستويات الكوليسترول خطوة أساسية للحفاظ على الصحة ومنع أمراض خطيرة.