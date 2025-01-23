نصف البالغين في الولايات المتحدة يعانون من "القاتل الصامت"

كشفت تقارير صحية أن ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بينما يعاني أكثر من 10% منهم من مرض السكري.

وأشارت الدكتورة لينا وين، طبيبة الطوارئ وأستاذة مساعدة في جامعة جورج واشنطن، إلى أن هذه الحالات المزمنة شائعة بشكل مقلق.

وأوضحت الدكتورة وين أن ارتفاع ضغط الدم يُعرف عادة بأنه ضغط دم يساوي أو يزيد على 130/80 ملم زئبق، مشيرة إلى أن مرض السكري يصيب حوالي 29% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وفقا لـ سي إن إن.

ووصفت وين ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، موضحة أنه يسبب أضرارًا كبيرة دون ظهور أعراض واضحة، كما أنه يُعد عاملًا رئيسيًا وراء أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأشارت إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على أعضاء عديدة في الجسم، حيث يزيد الضغط على القلب ويُضعف الشرايين، ما يؤدي إلى أضرار خطيرة تشمل أمراض الكلى وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتسبب ارتفاع ضغط الدم في وفاة 7.5 ملايين شخص سنويًا على مستوى العالم، فيما يشكّل مرض السكري تهديدًا مشابهًا، حيث يُعد من الأسباب الرئيسية لفشل الكلى والعمى في مرحلة البلوغ، ويرفع خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

وأظهرت بيانات مبادرة "مليون قلب" أن 77% من الأمريكيين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يستطيعون السيطرة عليه، بينما أفادت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا لم يتناولوا أدوية السكري في عام 2022.

أوضحت الدكتورة وين أن تشخيص ارتفاع ضغط الدم يتم من خلال قياس دقيق باستخدام جهاز الضغط، مع الالتزام بوضعية جلوس صحيحة. إذا أظهرت القراءة ارتفاعًا، يتم تأكيد التشخيص من خلال قراءات متكررة.

أما العلاج، فيشمل خيارات فعالة من الأدوية التي تهدف إلى تخفيف عبء العمل على القلب أو التخلص من الصوديوم والماء الزائدين، ما يساعد على خفض ضغط الدم بشكل فعال.

ضغط الدم

هو القوة التي يبذلها الدم على جدران الأوعية الدموية أثناء تدفقه في الجسم. يُعتبر ضغط الدم أحد المؤشرات الحيوية المهمة التي تعكس صحة القلب والأوعية الدموية.

يتم قياسه بوحدتين:

الضغط الانقباضي: وهو أعلى قيمة لقياس ضغط الدم، ويحدث عندما ينقبض القلب ليضخ الدم.

الضغط الانبساطي: وهو أدنى قيمة لقياس ضغط الدم، ويحدث عندما يرتاح القلب بين الضربات.

المعدلات الطبيعية لضغط الدم:

ضغط الدم الطبيعي: أقل من 120/80 ملم زئبقي.

ارتفاع ضغط الدم (المرحلة الأولى): 130-139 / 80-89 ملم زئبقي.

ارتفاع ضغط الدم (المرحلة الثانية): 140/90 ملم زئبقي أو أعلى.

انخفاض ضغط الدم: أقل من 90/60 ملم زئبقي.

أسباب ارتفاع ضغط الدم:

الإجهاد والتوتر.

السمنة.

تناول كميات كبيرة من الملح.

قلة النشاط البدني.

التدخين والكحول.

أسباب وراثية.

أسباب انخفاض ضغط الدم:

الجفاف.

سوء التغذية.

بعض الأدوية.

اضطرابات القلب أو الغدد الصماء.

نصائح للحفاظ على ضغط الدم:

اتباع نظام غذائي صحي (مثل نظام DASH الغذائي).

ممارسة الرياضة بانتظام.

تقليل تناول الملح.

التوقف عن التدخين.

التحكم في التوتر.

مراقبة ضغط الدم بانتظام.

إذا كنت تعاني من مشاكل في ضغط الدم أو ظهرت أعراض غير طبيعية مثل الدوخة أو الصداع، يُفضل استشارة الطبيب للحصول على تقييم دقيق.