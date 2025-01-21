الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من احتمالات الإصابة بالخرف

أثبتت دراسة أمريكية أن الافراط في تناول اللحوم الحمراء، لاسيما المصنعة، لا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى تدهور الوظائف العقلية والإصابة بالخرف.

وشملت الدراسة التي اجراها فريق بحثي من كلية تي.إتش تشان للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة متابعة الحالة الصحية والعادات الغذائية لقرابة 134 الف شخص بالغ على مدار 43 عاما.

وتبين من الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Neurology المتخصصة في طب الأعصاب أن تناول أكثر من وجبة تحتوي على لحوم حمراء في اليوم، بما يوازي ثلاثة أوقيات من اللحوم، يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16%.

واتضح أيضا أن تناول كمية أكثر من 2 إلى 3 أوقيات من اللحوم الحمراء المعالجة مثل اللحم المقدد أو النقانق يزيد احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 13%، ويرفع فرص الإصابة بتدهور الوظائف العقلية بنسبة 14%.

وذكر الباحثون أن كل وجبة لحوم حمراء يتناولها الشخص تزيد من شيخوخة المخ بشكل أكبر. ويقول فريق الدراسة في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية إن تناول وجبة تحتوي على المكسرات والخضروات بدلا من اللحوم الحمراء في اليوم تقلل احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 20%.

ويرى الباحثون أن اللحوم الحمراء ربما تضر بصحة المخ عن طريق التأثير على البكتيريا الضارة التي تنمو في الجهاز الهضمي، ولكن لا يزال يتعين إجراء مزيد من الدراسات لإثبات هذه الفرضية.