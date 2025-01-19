ما هو أفضل وقت لشرب القهوة؟ ومتى تكون خطراً على صحتك؟

ارتبط شرب القهوة منذ زمن طويل بتحسين صحة القلب وإطالة العمر، ولكن دراسة حديثة نشرتها مجلة القلب الأوروبية كشفت أن توقيت شرب القهوة قد يكون له دور حاسم في تعظيم هذه الفوائد.

بحسب الدراسة، فإن شرب القهوة في الصباح فقط يقلل خطر الوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 16% وخطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31% مقارنةً بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة، على النقيض، لم تظهر فوائد مشابهة لدى من يتناولون القهوة طوال اليوم، وفقا لـ سي إن إن.

الدراسة شملت بيانات من أكثر من 40 ألف مشارك على مدى 19 عامًا، وركزت على العلاقة بين توقيت استهلاك القهوة والمخاطر الصحية.

وشملت القهوة المحتوية على الكافيين ومنزوعة الكافيين، وتم تصنيف التوقيت إلى ثلاثة فترات: الصباح، بعد الظهر، والمساء.

أبرز النتائج:

شرب القهوة صباحًا أفضل لصحة القلب وطول العمر.

توقيت القهوة له تأثير مستقل عن الكمية المستهلكة أو نوع القهوة.

تناول القهوة في المساء قد يعطل الإيقاعات البيولوجية ويرفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

لماذا التوقيت مهم؟

يشير الباحثون إلى أن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة تقلل الالتهابات في الجسم، وهي أكثر فعالية عندما تُستهلك صباحًا، حيث تكون بعض المؤشرات الالتهابية في الدم في أعلى مستوياتها، كما أن تناول القهوة في وقت متأخر قد يتداخل مع إنتاج هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم النوم، ما يضر بالإيقاع اليومي للجسم.

تؤكد الدراسة أن اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة متوازن أمر أساسي، وإذا كنت من محبي القهوة، ففكر في شربها صباحًا لتعزيز فوائدها الصحية، وحتى يتم إثبات هذه النتائج بمزيد من الدراسات، تبقى النصيحة العامة هي اتباع تعليمات الطبيب وأخصائي التغذية بخصوص تناول الكافيين.