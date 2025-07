ثلاث فواكه خارقة.. حصن منيع لصحتك من الأمراض

يعد جهاز المناعة القوي ضرورياً جداً لحماية الجسم من العدوى والأمراض، وللتعافي منها بسرعة، فهو بمثابة درع يحمي أجسامنا، ويمنع الجراثيم من إلحاق الضرر بنا، ويساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع في حالة الإصابة بالعدوى، ولتعزيز المناعة، يجب تناول أطعمة غنية بالفيتامينات خاصة فيتامين سي، وتوجد ثلاث فواكه لها مفعول السحر في تقوية هذا الجهاز.

ربطت دراسة حديثة نُشرت في "Journal of the American Heart Association" بين استهلاك الفاكهة الغنية بالبوليفينول، مثل التوت، وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، كما أظهرت أبحاث أخرى استمرار الاهتمام بخصائص فيتامين C ومضادات الأكسدة في الحمضيات مثل البرتقال في حماية القلب. أما الكيوي، فإلى جانب فيتامين C، يُسلط الضوء على دوره في دعم صحة الجهاز الهضمي والقلب بفضل محتواه من الألياف والبوتاسيوم.

البرتقال

البرتقال من الحمضيات الحلوة، المشهورة بطعمها اللذيذ واحتوائها على فيتامين سي كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ويسهم في تحسين وظائف المناعة وتقليل الالتهابات، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وتحسين امتصاص الحديد .

ارتبط فيتامين سي بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، كما يساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد ويقلل من خطر الإصابة بفقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، كما يعزز وظيفة الجهاز المناعي في الجسم.

وكوب من عصير البرتقال سيكون كافياً لتلبية الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي.

التوت الأزرق

يُعد التوت الأزرق مصدراً غنياً بفيتامين سي، كما أن مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات، تحمي الخلايا من التلف، وتعزز وظائف المناعة. وتُحارب مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق الجذور الحرة، مما يُبطئ الشيخوخة.

فمن أهم الجوانب الصحية للتوت الأزرق خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وتأثيراته المفيدة على وظائف الأوعية الدموية وتنظيم مستوى السكر في الدم، كما تؤثر المواد الكيميائية النباتية الموجودة فيه على البكتيريا المعوية وتساهم في صحة الجسم.

ومن المتفق عليه على نطاق واسع أن تناول التوت الأزرق الناضج واللذيذ بانتظام أمرٌ يُوصى به دون قيد أو شرط.

الكيوي

الكيوي مصدر جيد لفيتامين سي، ويحتوي أيضًا على فيتاميني ك، هـ، وحمض الفوليك. لذا، يُساعد الكيوي على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

تزود ثمرة الكيوي 100 غرام الجسم بما يقارب الـ 83% من الحصة الموصى بها يومياً من فيتامين C الذي يعد من أهم مضادات الأكسدة كما أنه فيتامين أساسي ومهم للحفاظ على صحة جهاز المناعة في الجسم.

وبالتالي، تتضمن فوائد الكيوي للجسم احتمالية مساهمته في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع العدوى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، ففي دراسة أجريت على عدد من كبار السن الأصحاء، وجد فيها أن تناول 4 ثمار من الكيوي يمكن أن يساعد في تقصير مدة وشدة التهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد.

ما هي الكمية الكافية من فيتامين سي؟

يقول الباحث مارك موياد، الحاصل على ماجستير الصحة العامة ودكتوراه في الطب من جامعة ميشيغان: "إن الحد الأقصى الآمن لفيتامين سي هو 2000 مليجرام يومياً، وهناك سجل حافل من الأدلة القوية على أن تناول 500 مليجرام يومياً آمن".

يُلاحظ نقص فيتامين سي بشكل رئيسي لدى البالغين الذين يعانون من سوء التغذية، في الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الاسقربوط - الذي يتميز بالضعف، وفقر الدم ، والكدمات، والنزيف، وتخلخل الأسنان .

ويعد الطعام هو أفضل وسيلة للحصول على جميع العناصر الغذائية، إلى جانب فيتامين سي، ستحصل على فيتامينات ومعادن أخرى، بالإضافة إلى الألياف، إذا كنت تتناول الفاكهة أو الخضراوات أو غيرها من المنتجات الزراعية.

لا يخزّن الجسم فيتامين سي، لذا لا داعي للقلق من تناول جرعة زائدة. مع ذلك، من المهم عدم تجاوز الحد الأقصى الآمن وهو 2000 مليغرام يومياً لتجنب اضطراب المعدة والإسهال .

الفوائد الصحية لفيتامين سي

تُظهر الأبحاث أن فيتامين سي قد يُقدم فوائد صحية في المجالات التالية:

1-نزلات البرد .

يقول موياد: "هناك أدلة قوية على أن تناول فيتامين سي لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا يُقلل من خطر الإصابة بمضاعفات أخرى، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الرئة ".

2- السكتة الدماغية

وجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأشخاص الذين لديهم أعلى تركيزات من فيتامين سي في دمائهم ارتبطوا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 42% مقارنةً بمن لديهم أقل تركيزات، ومن الواضح أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات لديهم مستويات أعلى من فيتامين سي في الدم.

3-شيخوخة الجلد

يؤثر فيتامين سي على خلايا الجسم الداخلية والخارجية، ويمكن أن تكون خصائصه المضادة للأكسدة مفيدة في مكافحة الشيخوخة، بحثت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في العلاقة بين تناول العناصر الغذائية وشيخوخة الجلد لدى 4025 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و74 عاماً. ووجدت الدراسة أن تناول كميات أكبر من فيتامين سي ارتبط بانخفاض احتمالية ظهور التجاعيد وجفاف الجلد، وتحسين مظهر البشرة مع التقدم في السن. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بعض الدراسات أن العلاجات الموضعية بفيتامين سي تقلل التجاعيد.

وأشارت دراسات أخرى إلى أن فيتامين سي قد يلعب أيضًا دورًا في:

تحسين الضمور البقعي.

تقليل الالتهاب.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية .