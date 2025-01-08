إذا تناولتها في الصباح .. القهوة تقلل الإصابة بالنوبات القلبية بمقدار الثلث

كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة في الصباح يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مؤكدة أن الوقت الذي تستمتع فيه بفنجان قهوة له أهمية لصحتك من الكمية التي تشربها.

وأوضحت الدراسة أن تناول كوب أو عدة أكواب من القهوة قبل منتصف النهار يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية بنسبة 31% مقارنة بمن يشربونها طوال اليوم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن شرب القهوة يرتبط بتحسين صحة القلب، كما وجد أنها تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 .

وفي أول دراسة تتناول وقت استهلاك القهوة استخدم الباحثون بيانات من أكثر من 40 ألف بالغ في الولايات المتحدة شاركوا في دراسات تبحث في الصحة والتغذية ونمط الحياة على مدى عقد من الزمان.

ووجد الباحثون أنماطاً مميزة لشرب القهوة، حيث يستمتع بها 36% قبل منتصف النهار، بينما يستهلك 16% القهوة طوال اليوم، بينما لا يشربها النصف على الإطلاق.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يشربوا مشروبات تحتوي على الكافيين، كان مستهلكو القهوة في الصباح أقل عرضة للوفاة بنسبة 16%، وأقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31%.

وقد لوحظت هذه الفوائد لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة باعتدال ويستمتعون بفنجانين إلى ثلاثة أكواب، وكذلك لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة بكثافة ويستمتعون بأكثر من ثلاثة أكواب قبل منتصف النهار.

وبحسب النتائج المنشورة في مجلة القلب الأوروبية، فإن أولئك الذين شربوا كوبًا واحدًا أو أقل استفادوا أيضًا، ولكن مع انخفاض أقل في المخاطر.

ولم يكن هناك انخفاض في المخاطر لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة طوال اليوم مقارنة بأولئك الذين لا يشربونها أبدًا.

الوقت هو المهم

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور لو تشي، من جامعة تولين في لويزيانا: "تشير نتائجنا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بما إذا كنت تشرب القهوة أو الكمية التي تشربها، ولكن الوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة هو المهم".

"نحن لا نقدم عادة نصائح حول التوقيت في إرشاداتنا الغذائية، ولكن ربما ينبغي لنا أن نفكر في هذا في المستقبل."

وقال المؤلفون إن شرب القهوة بعد منتصف النهار يمكن أن يعطل الإيقاعات اليومية، وهي الساعة البيولوجية التي تؤثر على الدورات اليومية للتغيرات الجسدية والسلوكية والعقلية.

قد يعاني العديد من شاربي القهوة طوال اليوم من اضطرابات النوم بسبب تثبيطها للميلاتونين، وهو وسيط مهم للنوم في الدماغ. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل الالتهاب وارتفاع ضغط الدم.

وقال البروفيسور توماس لوشر، استشاري أمراض القلب في مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد في لندن: "بشكل عام، يتعين علينا أن نقبل الأدلة القوية التي تؤكد أن شرب القهوة، وخاصة في ساعات الصباح، من المرجح أن يكون صحياً. لذا، اشرب قهوتك، ولكن افعل ذلك في الصباح".