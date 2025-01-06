الهند تؤكد وجود حالتي إصابة بالفيروس الرئوي البشري

أكدت الحكومة الفيدرالية الهندية، اليوم الاثنين، وجود حالتي إصابة بالفيروس الرئوي البشري (إتش إم بي في) في ولاية كارناتاكا بجنوبي الهند، مضيفة أنه "لم تحدث زيادة غير عادية" في أمراض الجهاز التنفسي الحادة والمرتبطة بالإنفلونزا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأنه تم تشخيص إصابة طفلين، أحدهما يبلغ من العمر ثلاثة أشهر والآخر ثمانية أشهر بفيروس ميتابولينيومو البشري في مدينة بنجالورو أثناء "فحص روتيني"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوزارة بأن أحد الطفلين خرج من المستشفى والآخر مازال يتعافى.

وبحسب وزارة الصحة، فإن كلا الطفلين لم يسبق لهما السفر لخارج البلاد.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند أن أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالفيروس منتشرة على مستوى العالم، بما في ذلك في الهند.