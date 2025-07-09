لم يسبق للباحثين رؤيته.. دماغ بشري عمره 4000 عام يكشف أسرار البشر القدماء

في حدث نادر لم يسبق للباحثين رؤيته من قبل عُثر على دماغ بشري عمره 4000 عام في مستوطنة سييتومير هويوك القديمة غرب تركيا، وقد تميّز حفظه بطابعٍ فريدٍ لم يسبق للباحثين رؤيته من قبل، ولا يُعدّ هذا الاكتشاف واحداً من أقدم الأدمغة البشرية المُكتشفة على الإطلاق فحسب، بل يُعدّ أيضاً واحداً من أكثرها سلامةً .

كيف تم الحفاظ على الدماغ

عادةً ما تتحلل أنسجة الدماغ بسرعة بعد الموت بسبب وجود إنزيمات تُحلل الخلايا. ولذلك، يُعد العثور على دماغ سليم من العصر البرونزي حدثاً نادراً للغاية. ومع ذلك، يُمكن أن يُعزى الحفاظ على هذا الدماغ تحديدًا إلى مزيج من الكوارث الطبيعية والعوامل البيئية وفق ديلي جالاكسي.

يعتقد العلماء أن المستوطنة التي عاش فيها صاحب الدماغ تعرضت لزلزال هائل، دفن هذا الحدث الزلزالي السكان، ثم تلاه حريق انتشر بسرعة في جميع أنحاء المستوطنة، ويُرجّح أن الحريق غمر الدماغ بسوائله الخاصة ، وهي عملية ساعدت في الحفاظ على الأنسجة.

تحتوي التربة التي تم العثور فيها على الدماغ على مستويات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم والألمنيوم ، مما أدى إلى تكوين مادة أديبوسير، وهي مادة تشبه الشمع تعمل على تحنيط أنسجة المخ بشكل أكبر، مما يضمن بقائها سليمة لآلاف السنين.

يُتيح اكتشاف هذا الدماغ المحفوظ جيداً فرصةً غير مسبوقة للعلماء لدراسة حالات البشر القدماء. ونظرًا لجودة نسيج الدماغ، أصبح الباحثون قادرين الآن على فحصه بحثاً عن أدلة حول صحة الأشخاص الذين عاشوا في العصر البرونزي. ومن خلال دراسة الدماغ المحفوظ، يأمل العلماء في تحديد علامات حالات مثل أورام الدماغ ، والنزيف ، أو غيرها من العلامات الجسدية التي قد تُشير إلى سبب الوفاة.

هذا النوع من الحفظ نادرٌ جدًا لدرجة أن معظم علماء الآثار لا يتوقعون العثور على أنسجة دماغية سليمة في حفرياتهم. في الواقع، أعرب باحثو جامعة زيورخ الذين فحصوا الدماغ عن دهشتهم، مشيرين إلى أن هذا الاكتشاف قد يُلهم آخرين للبحث عن أنسجة الدماغ القديمة ودراستها في المستقبل.

وأكدوا أن "مستوى الحفظ مع مرور الزمن أمر رائع"، وأن نتائج مثل هذه يمكن أن تشجع علماء الآثار على إيلاء اهتمام أكبر لإمكانية اكتشاف عينات دماغية محفوظة جيدًا.

الآثار المترتبة على علم الآثار والعلوم

على الرغم من ندرة حفظ بقايا البشر، بما في ذلك أنسجة الدماغ، إلا أنه ليس بالأمر النادر، في عام 2012، عُثر على جثث ثلاثة أطفال على قمة بركان ليولاياكو في الأرجنتين، وقد حُفظت بشكل شبه كامل بفضل مناخ الجبل البارد. وبالمثل، حُفظ دماغ العصر البرونزي هذا بفضل ظروف خاصة سمحت للأنسجة بالبقاء على قيد الحياة لآلاف السنين. وقد لعب وجود الكوارث الطبيعية والظروف البيئية الفريدة التي دُفن فيها الدماغ دوراً حاسماً في حفظه.

مع التقدم التكنولوجي، أصبح العلماء قادرين على تحليل الأنسجة المحفوظة بطرق لم تكن تُتصور في السابق. يقول فرانك روهلي، الباحث في جامعة زيورخ بسويسرا، والذي أجرى أبحاثًا على أنسجة المخ في العصور الوسطى: "إذا أردنا معرفة المزيد عن تاريخ الاضطرابات العصبية، فنحن بحاجة إلى أنسجة كهذه".