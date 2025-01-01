خبيرة تحذر: هذا النوع الوحيد من الخضروات لا يجب تناوله أبداً

حذرت خبيرة في صحة الأغذية الجمهور من نوع من الخضروات التي تعتبر من العناصر الأساسية في مطاعم الأطعمة الصحية لأنه يسبب مخاطر التسمم الغذائي المثيرة للقلق.

البراعم النيئة، هي خضروات صغيرة تشبه الجرجير تضاف إلى السلطات والحساء والسندويشات، مليئة بفيتامين سي والمغنيسيوم، لكنها تشكل أيضًا حاضنة للبكتيريا الخطيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

ووصفت خبيرة تغذية مقيمة في الولايات المتحدة، تستخدم اسم @hydroxide على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجذب ملايين المستخدمين في مقطع فيديو نشرته مؤخرًا على قناتها على TikTok، البراعم النيئة بأنها "طعام عالي الخطورة للغاية"، وقالت إنها الطعام الوحيد الذي تتجنبه دائمًا. البراعم هي بذور نبتت وأصبحت نباتات صغيرة جدًا، ويمكن تناول المكسرات والبذور والفاصوليا والخضراوات الورقية الخضراء على شكل براعم.

ومع ذلك، فإن البيئة التي تنمو فيها البراعم هي أيضًا البيئة المثالية لنمو البكتيريا، وقالت الخبيرة: "البكتيريا مثل أصدقائك في عطلة الربيع، فهم يريدون الذهاب إلى مكان حار ورطب وهم عطشانون".

وغالبًا ما يُنظر إلى البراعم النيئة على أنها مصدر قوي للتغذية، فهي مليئة بفيتامين سي والبروتينات والألياف، وتُرش على السلطات وتُضاف إلى السندويشات وبعض الأطباق. وأكدت الخبيرة أنه ما لم يتم طبخ البراعم فهناك خطر التسمم الغذائي.

وذكرت إحدى الدراسات أن عدد الكائنات الحية الدقيقة على البذور المنبتة يمكن أن يصل إلى مليار خلال ثلاثة أيام من عملية الإنبات، وفقًا لتقرير صادر عن جامعة كليمسون في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، أفادت سلطات سلامة الأغذية الأميركية عن أكثر من 2000 حالة مرضية مرتبطة بالبراعم النيئة بين عامي 1996 و2010، بما في ذلك 123 حالة دخول إلى المستشفى ووفاة واحدة.

وحذرت الخبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي متابعيها من أن الخضروات الصغيرة يمكن أن تنشر البكتيريا في جميع أنحاء مطبخك، وقالت: "عليك أن تفكر أيضًا عندما تتعامل مع أطعمة عالية الخطورة تحمل كل هذه الرطوبة، فقد تنتقل إلى جميع لوازم مطبخك أيضًا وعلى أسطح العمل ومغسلتك والعديد من الأشياء الأخرى".

ويمكن أن تكون البراعم النيئة ملوثة بالبكتيريا الضارة مثل الإشريكية القولونية والليستيريا والسالمونيلا، والتي يمكن أن تؤدي إلى التسمم الغذائي.

وقال الخبراء إن بقايا الطعام يجب تخزينها في الجزء العلوي من الثلاجة بعيدًا عن اللحوم الطازجة، كما حذرت سلطات سلامة الأغذية من ترك بقايا الطعام في الثلاجة لمدة أطول من يومين قبل تناولها.