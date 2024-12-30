ماذا يحدث لصحتك عند تناول 4 تفاحات أسبوعياً؟

في اكتشاف جديد يعزز أهمية الفواكه في النظام الغذائي، كشفت دراسة حديثة أن تناول التفاح والموز ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيًا قد يقلل بشكل ملحوظ من خطر الوفاة المبكرة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

البحث، الذي نُشر في مجلة Frontiers of Nutrition وأجراه فريق من الباحثين في مستشفى يانغتسي بالصين، استند إلى تحليل بيانات 2184 رجلاً وامرأة على مدى عقد كامل.

النتائج كانت مبهرة إذ كشفت أن تناول أربع تفاحات أسبوعيًا قلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40%، بينما أسهم الموز في تقليل احتمالية الوفاة المبكرة بنسبة 30%.

وأظهرت الدراسة أن الجمع بين الفاكهتين يضاعف الفوائد الصحية، ومع ذلك، فإن تناولهما أكثر من أربع مرات في الأسبوع لم يظهر تأثيرًا إضافيًا ملحوظًا.

يشدد الباحثون على أن هذه النتائج تعزز أهمية تبني أنظمة غذائية غنية بالفواكه والخضروات مثل النظام الغذائي المتوسطي، المعروف بقدرته على الوقاية من الأمراض المزمنة كأمراض القلب، السمنة، وحتى الزهايمر.

كما توصي منظمة الصحة العالمية بتناول 400 غرام يوميًا من الفواكه والخضروات، ما يعادل خمس حصص، لتوفير مستويات كافية من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

لماذا التفاح والموز؟

يُعتبر التفاح والموز منجمي صحة؛ فالتفاح غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب، بينما يوفر الموز البوتاسيوم الضروري لصحة الأوعية الدموية وضبط ضغط الدم.

الدراسة أضافت بُعدًا جديدًا للحفاظ على الصحة العامة، حيث أوضحت أن تناول تفاحة واحدة كل يومين قد يكون مفتاحًا لحياة أطول وأكثر صحة.