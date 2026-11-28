كشفت دراسة علمية حديثة أن قيادة السيارة قد تفرض ضغطاً غير ملحوظ على القلب، رغم أنها لا تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً، إذ يظل معدل ضربات القلب مرتفعاً لفترات أطول مقارنة بالأنشطة الأخرى التي يمارسها الإنسان أثناء الجلوس.

ووفقاً للدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة هيوستن الأمريكية ونُشرت في مجلة "npj Digital Public Health"، فإن التركيز المستمر والانتباه للطريق والاستعداد لاتخاذ قرارات سريعة قد تكون وراء هذه الاستجابة الفسيولوجية.

94% من وقت القيادة

شملت الدراسة 57 متطوعاً، بينهم 30 رجلاً و27 امرأة، بمتوسط عمر بلغ 26 عاماً، وراقب الباحثون نشاطهم اليومي ومعدلات ضربات قلوبهم لمدة أسبوع باستخدام ساعات "أبل ووتش" الذكية، إلى جانب الهواتف وأجهزة مثبتة داخل السيارات.

وجمع الباحثون بيانات خلال نحو 3000 ساعة، تضمنت أكثر من 300 ساعة قيادة موزعة على قرابة ألف رحلة.

وأظهرت النتائج أن معدل ضربات القلب ظل أعلى من مستواه الأساسي أثناء الراحة طوال 94% من وقت القيادة، مقابل 81% خلال الأنشطة الخاملة الأخرى، مثل الجلوس دون ممارسة نشاط بدني.

كما تبين أن ضربات القلب أثناء القيادة تتغير ضمن نطاق أضيق، وتعود إلى مستواها الطبيعي في أوقات الراحة بمعدل يقل إلى نحو النصف مقارنة بالأنشطة الأخرى التي تتطلب الجلوس.

ورُصد هذا النمط خلال أيام العمل والعطلات الأسبوعية، ما يشير إلى أنه لا يرتبط فقط بضغوط العمل اليومية.

لماذا يعمل القلب أكثر أثناء القيادة؟

يرجح الباحثون أن قيادة السيارة تضع الجسم في حالة تأهب مستمر، نتيجة الحاجة إلى مراقبة الطريق وتقدير المسافات واتخاذ القرارات والاستجابة السريعة للمواقف المفاجئة.

وأوضح الباحث إيوانيس بافليديس، من جامعة هيوستن، أن القيادة تتطلب انتباهاً متواصلاً، مشيراً إلى أن الجسم قد يكون ساكناً، لكن العقل يظل نشطاً، وهو ما ينعكس على ضربات القلب.

وبحسب الدراسة، فإن الاختلاف لا يكمن بالضرورة في متوسط معدل ضربات القلب، بل في استمرار ارتفاعه فوق مستوى الراحة لفترات أطول أثناء القيادة.

هل يؤثر ذلك في صحة القلب؟

رغم هذه النتائج، أكد الباحثون أن الدراسة لم تثبت أن التغيرات المسجلة في ضربات القلب أثناء القيادة تسبب أضراراً صحية، لكنها تثير تساؤلات بشأن تأثيرها المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بافليديس إلى أن زيادة نشاط القلب أثناء ممارسة الرياضة تعزز اللياقة البدنية، بينما لا توفر الزيادة المصاحبة للقيادة الفوائد نفسها، نظراً إلى غياب المجهود العضلي.

وأضاف أن استمرار هذه الحالة لساعات طويلة، يوماً بعد آخر، يستدعي دراسة عواقبها الصحية المحتملة.

وشدد الباحثون على الحاجة إلى دراسات أوسع وأطول مدة لتحديد ما إذا كان استمرار ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء القيادة يمثل استجابة طبيعية للتركيز والانتباه، أم قد يرتبط بمخاطر صحية على المدى البعيد.