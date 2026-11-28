في اكتشاف علمي قد يفتح آفاقاً جديدة لعلاج مرض السكري، توصل باحثون في جامعة سينسيناتي الأمريكية إلى آلية بيولوجية غير معروفة سابقاً، تتيح للعضلات الهيكلية امتصاص الجلوكوز من الدم دون الحاجة إلى هرمون الإنسولين، ما قد يمهد لتطوير أدوية جديدة تساعد على ضبط مستويات السكر، خصوصاً لدى المصابين بمقاومة الإنسولين.

وكشفت الدراسة، المنشورة في مجلة "Communications Biology" التابعة لمجموعة "Nature" العلمية، عن مسار بديل لامتصاص الجلوكوز داخل العضلات، يختلف عن الآلية التقليدية التي تعتمد على الإنسولين، ويمنح العلماء هدفاً جديداً لتطوير علاجات مستقبلية للسكري.

آلية جديدة لامتصاص السكر

وتكمن أهمية الاكتشاف في الدور الحيوي الذي تؤديه العضلات الهيكلية في تنظيم مستويات السكر بالدم، إذ تشكل نحو 40% من كتلة الجسم، وتستهلك جزءاً كبيراً من الجلوكوز بعد تناول الطعام.

وفي الظروف الطبيعية، يعتمد انتقال الجلوكوز إلى الخلايا العضلية على الإنسولين، الذي ينشط بروتيناً ناقلاً يُعرف باسم "GLUT4".

لكن العلماء لاحظوا أن العضلات تستطيع امتصاص كميات كبيرة من الجلوكوز أثناء ممارسة الرياضة أو الانقباضات العضلية، حتى في ظل انخفاض مستويات الإنسولين، دون أن تكون الآلية المسؤولة عن ذلك مفهومة بالكامل.

ولكشف هذا اللغز، أجرى الباحثون تجارب على عضلات معزولة من نماذج حيوانية، مستخدمين التحفيز الكهربائي لمحاكاة الانقباضات التي تحدث أثناء النشاط البدني.

وأظهرت النتائج وجود مسار مستقل لامتصاص الجلوكوز، أطلق عليه الباحثون اسم "mSGLT"، يسمح للعضلات بسحب السكر من الدم دون الاعتماد على الإنسولين أو ناقل الجلوكوز التقليدي.

وأوضحت جوديث هايني، الأستاذة الفخرية بجامعة سينسيناتي والمشاركة في قيادة الدراسة، أن تحفيز العضلات على الانقباض في غياب الإنسولين كشف قدرتها على امتصاص كميات كبيرة من الجلوكوز عبر آلية مختلفة عن المسار المعروف.

آفاق لتطوير أدوية جديدة

ويرى الباحثون أن الاكتشاف قد يشكل أساساً لتطوير فئة جديدة من أدوية السكري، تستهدف تعزيز قدرة العضلات على التخلص من الجلوكوز الزائد في مجرى الدم.

ويكتسب المسار المكتشف أهمية إضافية لتشابهه في بعض الخصائص مع بروتين "SGLT2" الموجود في الكلى، والذي تستهدفه أدوية معروفة لعلاج السكري، مثل "جارديانس"، عبر زيادة طرح الجلوكوز في البول.

وأشارت ناتالي نورمان، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إلى أن استهداف آلية امتصاص الجلوكوز داخل العضلات قد يوفر نهجاً علاجياً مهماً، على غرار الأدوية التي تستهدف البروتينات الناقلة للسكر في الكلى.

واستعان الفريق البحثي بتقنية متقدمة تعتمد على مطياف الكتلة بالبلازما المقترنة حثياً، بالتعاون مع علماء من كلية إيكان للطب في ماونت سيناي، لتتبع امتصاص الجلوكوز والكشف عن خصائص المسار الجديد.

نتائج واعدة تحتاج إلى دراسات إضافية

ورغم أهمية النتائج، يؤكد الباحثون أن الاكتشاف لا يزال في مراحله التجريبية الأولى، إذ أُجريت الدراسات على عضلات حيوانية معزولة، ولم يُحدد بعد البروتين المسؤول بدقة عن عملية نقل الجلوكوز.

وتتركز الخطوة المقبلة على تحديد الجين والبروتين المرتبطين بهذا المسار، واختبار إمكانية استهدافهما دوائياً.

ولا يعني الاكتشاف إمكانية الاستغناء عن الإنسولين حالياً، لكنه يفتح مساراً بحثياً واعداً لتطوير علاجات تستفيد من قدرة العضلات الطبيعية على امتصاص السكر، بما قد يساعد مستقبلاً على تحسين السيطرة على مرض السكري.