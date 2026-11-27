في تطور علمي قد يمهد الطريق لمرحلة جديدة في علاج ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية، كشف باحثون عن علاج جيني تجريبي أظهر قدرة على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار (LDL) لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بعد تلقي جرعة واحدة فقط، وفق نتائج دراسة نُشرت في مجلة Nature العلمية.

وأظهرت التجارب التي أُجريت على القرود أن العلاج الجديد تمكن من خفض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 43%، والكوليسترول الضار بنسبة 13% في المتوسط، فيما انخفض مستوى البروتين المستهدف في العلاج، المعروف باسم ANGPTL3، بنحو 94% مقارنة بمستوياته قبل التدخل العلاجي.

تقنية جينية تستهدف مصدر المشكلة

ويعتمد العلاج الجديد على تقنية تحرير الجينات CRISPR، التي تتيح إجراء تعديلات دقيقة على الحمض النووي (DNA)، من خلال استهداف جين ANGPTL3 المسؤول عن إنتاج بروتين يفرزه الكبد ويسهم في إبطاء عملية التخلص من الدهون الموجودة في الدم.

واستخدم الباحثون جسيمات دهنية متناهية الصغر لنقل مكونات تقنية التحرير الجيني إلى خلايا الكبد، حيث تعمل على إحداث تغيير محدد في الشفرة الوراثية يمنع الإنتاج الطبيعي للبروتين المستهدف.

وتكمن أهمية هذه التقنية في أن التعديل الجيني الناتج عنها دائم، ما قد يتيح التحكم طويل الأمد في مستويات الدهون بالدم، دون الحاجة إلى تناول أدوية خافضة للدهون بصورة يومية أو متكررة، إذا أثبتت التجارب المستقبلية سلامة العلاج وفعاليته لدى البشر.

نتائج واعدة حتى لدى حالات الكوليسترول الوراثي

ولم تقتصر التجارب على القرود ذات المستويات الطبيعية للدهون، بل شملت أيضاً أربعة قرود معدلة وراثياً لتعاني نقصاً في مستقبلات الكوليسترول الضار LDL، وهي المستقبلات المسؤولة عن مساعدة الجسم على التخلص من الكوليسترول الموجود في الدم.

وللتغلب على صعوبة إيصال العلاج إلى الكبد في ظل نقص هذه المستقبلات، طور الباحثون جسيمات دهنية جديدة تحتوي على مركب GalNAc، الذي يسمح بدخول العلاج إلى خلايا الكبد عبر مستقبلات أخرى لا تعتمد على مستقبلات LDL.

وأظهرت النتائج انخفاض متوسط الكوليسترول الضار لدى هذه الحيوانات من 458 إلى 247 ملليغراماً لكل ديسيلتر من الدم، خلال 35 يوماً فقط، أي بنسبة بلغت 46%.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في ضوء ارتباط نقص مستقبلات LDL بحالات فرط كوليسترول الدم العائلي، وهو اضطراب وراثي قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستويات الكوليسترول وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

آثار جانبية مؤقتة وأسئلة حول السلامة

وفيما يتعلق بالسلامة، رصد الباحثون ارتفاعاً مؤقتاً في إنزيمات الكبد لدى الحيوانات التي تلقت العلاج، قبل أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية خلال أسبوعين.

كما اختبر العلماء التقنية على خلايا كبد بشرية مزروعة في المختبر، ولم يرصدوا تعديلات جينية غير مقصودة في نحو 3000 موقع جيني جرى فحصها، ومع ذلك، لا تكفي هذه النتائج وحدها لإثبات سلامة العلاج لدى البشر أو استبعاد احتمالات حدوث آثار جينية غير مرغوبة.

التجارب البشرية تحسم مستقبل العلاج

ورغم النتائج المشجعة، لا يزال العلاج في المرحلة التجريبية، ولم تثبت فعاليته وسلامته على البشر حتى الآن، ويجري حالياً اختبار العلاج ضمن تجربة سريرية من المرحلة الأولى (1b)، تستهدف أشخاصاً لا تتم السيطرة على مستويات الدهون في دمائهم بصورة فعالة باستخدام العلاجات التقليدية.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية في تقليل الأعباء المرتبطة بالعلاجات المزمنة لارتفاع الدهون، وفتح المجال أمام علاجات طويلة المفعول تعتمد على تعديل الأسباب الجينية المرتبطة باضطراب مستويات الدهون في الدم.

وبينما تفتح النتائج الباب أمام تحول محتمل في مستقبل علاج ارتفاع الكوليسترول، يبقى الانتقال من نجاح التجارب الحيوانية إلى إثبات الفعالية والسلامة لدى الإنسان هو الاختبار الحاسم قبل الحديث عن إمكانية اعتماد حقنة واحدة بديلاً عن العلاجات التقليدية.