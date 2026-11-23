يندرج اللومباجو ضمت متاعب الظهر المزعجة للغاية. فما هو؟ وكيف يمكن مواجهته؟ وكيف يمكن الوقاية منه؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، قال طبيب العظام الألماني باستيان ماركفاس إن اللومباجو هو ألم مباغت وحاد يضرب أسفل الظهر، يحدث غالبا كنتيجة لحركة خاطئة، والتي تؤدي إلى إزاحة طفيفة في أحد مفاصل الفقرات، مما يسبب تهيجا في القرص الفقري (الديسك). ولحماية هذا القرص، تقوم عضلات أسفل الظهر بالانقباض والشد، مما يتسبب في الشعور بآلام حادة ومفاجئة.

مسكنات الألم

وأضاف ماركفاس أن مسكنات الألم المحتوية على مواد فعالة مثل "إيبوبروفين" و"ديكلوفيناك"، تساعد في تخفيف الألم؛ حيث إنها تتيح للمرء التحرك مجددا دون ألم أو بألم أقل.

كما أن التطبيقات الحرارية مثل اللاصقات الحرارية والوسائد المملوءة بالحبوب، التي تُسخن والاستحمام بماء ساخن، تعتبر وسائل مفيدة جدا؛ فالحرارة تعزز الدورة الدموية، مما يساعد على إرخاء العضلات.

استشارة الطبيب .. متى؟

وعادة ما تزول نوبة ألم الظهر الحاد من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام، بينما ينبغي استشارة الطبيب إذا كان ألم الظهر مصحوبا بأعراض أخرى مثل امتداد الألم إلى الساقين أو الشعور بتنميل أو وخز.

كما ينبغي مراجعة الطبيب في حال ظهور حمى أو قشعريرة أو تعرق ليلي.

سبل الوقاية

وللوقاية من اللومباجو، ينبغي دمج الحركة بانتظام في الحياة اليومية. وعلى الرغم من أن المشي وحده مفيد، غير أنه من الأفضل الجمع بينه وبين تمارين أو رياضات تستهدف تقوية عضلات الظهر بشكل مباشر مثل تمارين القوة أو اليوجا أو البيلاتس.

وعند رفع أجسام ثقيلة، ينبغي الحرص على ثني الركبتين والحفاظ على استقامة الظهر، وذلك لتجنب تعرض العمود الفقري لضغط مفرط.