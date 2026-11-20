كشفت دراسة علمية حديثة، شملت تحليل أكثر من 33,500 صورة أشعة مقطعية، عن نتائج تتحدى الاعتقاد الشائع بأن قوة عضلات البطن وكبر حجمها يوفران حماية من آلام أسفل الظهر، مؤكدة أن امتلاك عضلات بطن بارزة لا يعني بالضرورة انخفاض احتمالات الإصابة بهذه الآلام.

وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة PLOS Digital Health، أن الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر لا يمتلكون بالضرورة كتلة عضلية إجمالية أقل من غير المصابين، ما يشير إلى أن ضعف عضلات البطن قد لا يكون سببا مباشرا أو وحيدا لهذه المشكلة، وأن تقويتها وحدها قد لا تمثل حلا كافيا للتخلص من الألم.

وأجرى الدراسة فريق بحثي بقيادة المهندسة الميكانيكية كاثرين ماروسيتش من جامعة ستانفورد، حيث استخدم الباحثون تقنيات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لتحليل 33,500 صورة أشعة مقطعية للبطن، تعود إلى 23508 مرضى.

وبالاستعانة بالسجلات الصحية الإلكترونية، حدد الباحثون 2,622 شخصا سبق تشخيصهم بآلام أسفل الظهر، وقارنوهم بمجموعة أخرى تضم 2,577 شخصا لا يعانون من هذه الآلام، مع مراعاة تقارب المجموعتين في العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم.

وخلصت النتائج إلى عدم وجود اختلافات واضحة في إجمالي كمية العضلات أو توزيع الدهون في منطقة البطن بين المجموعتين، وهو ما جاء مخالفًا لتوقعات الباحثين الذين افترضوا أن المصابين بآلام أسفل الظهر يعانون من ضعف أكبر في عضلات البطن والظهر.

وقالت ماروسيتش إن الفريق البحثي فوجئ بعدم وجود انخفاض في إجمالي الكتلة العضلية لدى المصابين مقارنة بالأشخاص غير المصابين، موضحة أن هذه النتيجة لا تقلل من أهمية العضلات، لكنها تكشف عن الطبيعة المعقدة لآلام أسفل الظهر، واحتمال ارتباطها باختلافات موضعية في العضلات.

نسبة العضلات إلى الدهون قد تكون عاملا مهما

ورغم عدم رصد اختلافات كبيرة في إجمالي الكتلة العضلية، كشفت الدراسة أن المصابين بآلام أسفل الظهر سجلوا، في المتوسط، نسبة أقل من العضلات مقارنة بالدهون في منطقة البطن.

ويرى الباحثون أن هذه النتيجة قد تشير إلى أهمية تكوين الجسم والتوازن بين الكتلة العضلية والدهون، وليس مجرد حجم العضلات أو قوتها، في فهم العوامل المرتبطة بآلام أسفل الظهر.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل شيوع الاعتقاد بأن ضعف عضلات الجذع، المعروفة باسم العضلات الأساسية (Core Muscles)، يمثل أحد الأسباب الرئيسية لآلام الظهر، وهو ما يدفع المتخصصين في الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي إلى التوصية بتمارين تقوية هذه العضلات وتثبيت العمود الفقري.

التحكم الحركي يتجاوز مجرد القوة العضلية

وأشار الباحثون إلى أن بعض الدراسات السابقة أظهرت فوائد سريرية لتمارين تقوية عضلات الجذع لدى المصابين بآلام أسفل الظهر غير محددة السبب، إلا أن آثار هذه التمارين على المدى الطويل لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

وأكدت نتائج الدراسة أن حجم العضلات وحده لا يكفي لتفسير الاختلافات بين المصابين وغير المصابين، مشيرة إلى أن التحكم الحركي، أي قدرة الجهاز العصبي والعضلات على تنسيق الحركة وتثبيت الجسم، قد يكون أكثر أهمية من القوة العضلية المجردة.

ودعا الفريق البحثي إلى توجيه الدراسات المستقبلية نحو تحليل العضلات بصورة منفردة، ودراسة التغيرات التي تحدث في مناطق محددة من الجسم، بدلا من التركيز على إجمالي الكتلة العضلية.

وتُعد آلام أسفل الظهر من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تؤثر في القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، بما في ذلك لدى الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من اللياقة البدنية.

وتشير تقديرات بعض الدراسات إلى أن نحو ثلثي البالغين قد يعانون منها في مرحلة ما من حياتهم، فيما لا يرتبط ما يصل إلى 90% من الحالات بسبب مرضي محدد، مثل الشد العضلي أو العدوى أو الكسور.

وتقدم الدراسة، التي استفادت من الذكاء الاصطناعي في تحليل واحدة من أكبر مجموعات صور الأشعة المقطعية في هذا المجال، رؤية أوسع لطبيعة آلام أسفل الظهر، وتؤكد أن الوقاية منها والتعامل معها قد يتطلبان فهما أكثر شمولا لوظائف العضلات وتكوين الجسم والتحكم الحركي، بدلا من التركيز على تقوية عضلات البطن وحدها.