مشكلة محرجة في الطائرة.. ما سر انتفاخ البطن المفاجئ أثناء الطيران؟

قد تتحول رحلة الطيران، خاصة الطويلة منها، إلى تجربة غير مريحة لبعض المسافرين بسبب الشعور بانتفاخ البطن وتراكم الغازات، وهي مشكلة ترتبط في بعض الحالات بالتغيرات التي تحدث في ضغط الهواء داخل مقصورة الطائرة، إلى جانب العادات الغذائية وقلة الحركة خلال الرحلة.

ووفقا لما نشرته كليفلاند كلينك (Cleveland Clinic) في تقرير بعنوان How Airplane Travel Affects Your Body، فإن انخفاض ضغط الهواء داخل مقصورة الطائرة مقارنة بضغطه عند مستوى سطح البحر يؤدي إلى تمدد الغازات الموجودة داخل المعدة والأمعاء، وهو ما قد يسبب الشعور بالانتفاخ وعدم الارتياح أثناء الطيران.

وأوضح التقرير أن تأثير السفر بالطائرة لا يقتصر على الجهاز الهضمي، بل قد يشمل أيضا الجفاف والإرهاق، نتيجة انخفاض الرطوبة داخل المقصورة والجلوس لفترات طويلة، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بشرب الماء وتجنب الأطعمة التي تزيد من تكوّن الغازات.

أطعمة ومشروبات قد تزيد المشكلة

وفيما يتعلق بالعوامل التي تزيد من انتفاخ البطن، ذكر موقع "كليفلاند كلينك" في تقريره الطبي عن الغازات وآلامها أن بعض الأطعمة، مثل الفاصوليا والبصل والملفوف، إلى جانب المشروبات الغازية، قد تسهم في زيادة الغازات داخل الجهاز الهضمي، كما أن تناول الطعام بسرعة ومضغ العلكة قد يؤديان إلى ابتلاع كميات إضافية من الهواء، بما يزيد الشعور بالامتلاء والضغط داخل البطن.

وأضاف التقرير أن تراكم الغازات قد يصاحبه ألم أو تقلصات أو شعور بالشد في البطن، إلا أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، وقد تستدعي الحالات المتكررة تقييما طبيا للتأكد من عدم وجود اضطرابات هضمية أخرى.

كيف يمكن تقليل انتفاخ البطن أثناء الرحلة؟

ووفقا لما نشرته هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) في إرشاداتها بشأن انتفاخ البطن، يمكن تقليل الأعراض من خلال شرب كميات كافية من الماء، وتناول وجبات صغيرة بدلا من الوجبات الكبيرة، ومضغ الطعام ببطء، والحد من المشروبات الغازية والأطعمة المعروفة بتسببها في تكوين الغازات.

وتشير الإرشادات الصحية إلى أن الحركة المنتظمة تساعد على تحسين عملية الهضم، لذلك قد يكون المشي قليلا داخل الطائرة عندما تسمح ظروف الرحلة بذلك، أو تحريك الجسم والقدمين أثناء الجلوس، خيارا مفيدا لتقليل الشعور بعدم الراحة.

متى يستدعي الانتفاخ استشارة الطبيب؟

ورغم أن الانتفاخ غالبا ما يكون مؤقتا، فإن استمرار الأعراض أو تكرارها بصورة ملحوظة يستدعي الانتباه، خاصة إذا صاحبه فقدان غير مبرر للوزن.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بمراجعة الطبيب عند استمرار الانتفاخ أو تكراره، أو إذا صاحبه ألم بالبطن أو قيء.

الاستعداد الجيد قبل السفر، واختيار الأطعمة المناسبة، وتجنب المشروبات الغازية، والحرص على شرب الماء والحركة خلال الرحلة، قد تساعد جميعها على تقليل انتفاخ البطن وجعل تجربة الطيران أكثر راحة، مع ضرورة عدم تجاهل الأعراض الشديدة أو المستمرة.