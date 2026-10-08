خبر سار لعشاق القهوة.. الفنجان اليومي يترك بصمة إيجابية في الجسم

كشفت دراسة فنلندية حديثة عن وجود ارتباطات لافتة بين استهلاك القهوة وبعض الخصائص الجسدية والبيولوجية لدى البالغين، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من القهوة يميلون إلى امتلاك نسبة أقل من الدهون الكلية والحشوية وكتلة عضلية هيكلية أعلى، رغم عدم وجود اختلاف واضح بالضرورة في مؤشر كتلة الجسم.

وأجرى باحثون من جامعة أولو في فنلندا تحليلا لبيانات 2264 شخصا، جميعهم في سن 46 عاما، بهدف دراسة العلاقة بين استهلاك القهوة وعدد من المؤشرات الصحية، بما في ذلك تركيب الجسم، ومستويات بعض الجزيئات في الدم، وتنظيم مستويات الغلوكوز.

ونُشرت نتائج الدراسة في المجلة الأوروبية للتغذية (European Journal of Nutrition)، وأظهرت أن ارتفاع استهلاك القهوة ارتبط بانخفاض مستويات الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة (BCAA)، وهي مركبات ضرورية لبناء البروتينات، لكنها ارتبطت في أبحاث سابقة بزيادة مقاومة الإنسولين وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

اختلافات بين الرجال والنساء

وأظهرت النتائج اختلافا في بعض المؤشرات بين الرجال والنساء، فعند الرجال، ارتبط استهلاك كميات أكبر من القهوة بحساسية أفضل للإنسولين.

أما لدى النساء، فكانت التغيرات أكثر محدودية، وتمثلت بشكل أساسي في ارتفاع مستويات بروتين SHBG، إلى جانب انخفاض مستويات الأندروجينات الحرة.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن القهوة تتسبب بشكل مباشر في هذه التغيرات، وإنما تكشف عن ارتباطات بين نمط استهلاك القهوة وبعض المؤشرات البيولوجية.

الإفراط في القهوة قد يؤثر في صحة العظام

وفي سياق متصل، أشارت دراسة أخرى نُشرت في مجلة Nutrients إلى ضرورة الانتباه إلى كمية القهوة المستهلكة، خصوصا لدى النساء الأكبر سنً.

وتابعت الدراسة 9704 من النساء تبلغ أعمارهن 65 عاما فأكثر لمدة تقارب عشر سنوات، وخلصت إلى أن استهلاك كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا لم يرتبط بضرر واضح في صحة العظام.

في المقابل، أشارت التحليلات إلى أن تناول أكثر من خمسة أكواب يوميا قد يرتبط بانخفاض كثافة المعادن في العظام، ولم تثبت الدراسة أن الاستهلاك المرتفع للقهوة يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام أو الكسور.

القهوة بين الفوائد والمخاطر

وتشير نتائج الدراستين إلى أن تأثير القهوة في الجسم أكثر تعقيدا مما قد يوحي به تأثير الكافيين المنبّه، كما يبدو أن تأثيرها المحتمل يختلف بحسب كمية الاستهلاك والعمر والنوع.

وبينما ارتبط استهلاك القهوة في الدراسة الفنلندية ببعض المؤشرات المرتبطة بتركيب الجسم والتمثيل الغذائي، فإن الإفراط في تناولها قد يرتبط بتغيرات غير مرغوبة، خصوصا فيما يتعلق بصحة العظام لدى بعض الفئات.

ويظل من المهم التعامل مع هذه النتائج باعتبارها ارتباطات بحثية وليست إثباتا لعلاقة سببية مباشرة، إلى حين توافر مزيد من الأدلة العلمية حول الآليات التي قد تفسر العلاقة بين استهلاك القهوة وهذه التغيرات البيولوجية.