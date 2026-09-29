الشمس و"فيتامين د".. ما علاقتهما بموعد ولادة الطفل؟

كشفت دراسة أمريكية أن فيتامين د يقوم بدور مهم خلال فترة الحمل يفوق مجرد الحفاظ على صحة العظام.

وتبين من الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة ساوث كارولينا الأمريكية أن الحفاظ على المستويات الصحيحة من فيتامين د في الجسم سواء قبل أو أثناء شهور الحمل يساعد في الحفاظ على صحة الأم والمولود.

وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of Perinatology المتخصصة في طب الأم والأجنة أكثر من 15 ألف حالة إنجاب، واتضح أن تراجع مستويات فيتامين د في جسم الأم يزيد مخاطر حدوث الولادة المبكرة، التي يتم تعريفها بأنها الولادة التي تحدث قبل الأسبوع الـ37 من حدوث الحمل، وكذلك الولادة المبكرة للغاية التي تحدث قبل الأسبوع الـ32.

ونظرا لأن التعرض للشمس بشكل منتظم يساعد الجسم على تكوين فيتامين د، يقول الباحثون إن السيدات اللاتي لا يتعرضن للشمس بالشكل الكافي لابد أن يحرصن على قياس مستويات فيتامين د في الجسم لديهن واستشارة الطبيب بشأن الحصول على مكملات غذائية لتعويض النقص في هذا الفيتامين، بحسب الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية.

وكان الفريق البحثي من جامعة ساوث كارولينا قد أجرى دراسات سابقة أكدت أن فيتامين د يساعد أيضا في تكون المشيمة ويقلل بعض المخاطر التي قد تحدث خلال فترة الحمل مثل تسمم الحمل أو السكري أثناء الحمل.