خطورة فرقعة الأصابع .. هل العادة الشائعة تدمر المفاصل؟

لطالما ارتبط صوت فرقعة مفاصل الأصابع بتحذير شهير يقول "ستُصاب بالتهاب المفاصل"، لكن الدراسات العلمية المتاحة تقدم صورة مختلفة، إذ لم تجد أدلة قوية تثبت أن هذه العادة الشائعة تؤدي إلى الإصابة بالفُصال العظمي، المعروف أيضا بخشونة المفاصل.

وتشير دراسة تناولت 215 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 و89 عاما إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا فرقعة أصابعهم لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالفُصال العظمي في اليدين مقارنة بغيرهم، كما لم يظهر ارتباط بين عدد مرات الفرقعة على مدار سنوات طويلة واحتمالية الإصابة بالمرض.

ما سر صوت الفرقعة؟

على عكس الاعتقاد الشائع، لا ينتج صوت الفرقعة عن احتكاك العظام أو "تكسرها" داخل المفصل، فالمفاصل تحتوي على سائل زليلي يعمل على تليين الحركة، وعندما يتم شد المفصل بسرعة، ينخفض الضغط داخل هذا السائل، ما يؤدي إلى تكوّن تجويف غازي يصدر عنه صوت الفرقعة المميز.

ورصد باحثون هذه العملية في الوقت الحقيقي باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي عام 2015، حيث تزامن صوت الفرقعة مع ظهور التجويف الغازي داخل المفصل.

ماذا تقول الدراسات؟

توصلت مراجعة علمية نُشرت عام 2018 إلى النتيجة العامة نفسها، إذ لم تجد الدراسات المتاحة، ومعظمها دراسات رصدية، علاقة واضحة بين فرقعة الأصابع والإصابة بالفُصال العظمي.

ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن هذا لا يعني إثبات أن الخطر يساوي صفرا بشكل مطلق، خصوصا أن عدد الدراسات المتوفرة محدود، وأن كثيرا منها يعود إلى سنوات سابقة، لكن حتى الآن، لا توجد أدلة قوية تؤكد أن فرقعة الأصابع تسبب التهاب المفاصل.

متى تستدعي الفرقعة القلق؟

الفرقعة غير المؤلمة تختلف عن الأصوات المصاحبة لأعراض أخرى، فإذا كان صوت المفصل مصحوبا بالألم أو التورم أو ارتفاع حرارة المنطقة أو صعوبة الحركة، أو ظهر بعد إصابة، فقد تكون هناك أسباب أخرى تستدعي الانتباه.

وبحسب المعطيات العلمية المتاحة، فإن فرقعة الأصابع غير المصحوبة بأعراض تبدو أقرب إلى كونها عادة مزعجة لمن حول الشخص منها إلى كونها خطا مثبتا على صحة المفاصل.

حتى الآن لا يوجد دليل مثبت على أن فرقعة الأصابع بصورة متكررة تسبب الفُصال العظمي، رغم استمرار الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم المخاطر المحتملة على المدى الطويل.