451 ألف وفاة إضافية متوقعة جراء ظاهرة النينيو الخارقة

قال باحثون في مختبر تأثيرات المناخ ​التابع لجامعة شيكاغو، الأربعاء، إن الحرارة المفرطة ‌الناجمة ​عن ظاهرة النينيو «الخارقة» هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية حول العالم خلال ستة أشهر حتى فبراير 2027.

وذكر المختبر في تقرير أن ⁠من المرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالسنوات العادية.

وأشار التقرير إلى أن الدول التي من المرجح أن تعاني من أكبر عدد من ‌الوفيات الإضافية المرتبطة بالحرارة في الفترة من سبتمبر 2026 إلى فبراير 2027 هي نيجيريا بواقع 31400 وفاة، ‌تليها إندونيسيا بنحو 19300 وفاة، ثم السودان بواقع 17600 ‌وفاة.

ومن المرجح أن تتسبب موجة الحر ‌في منطقة الساحل الأفريقي، التي ‌تضم النيجر وتشاد بالإضافة إلى نيجيريا والسودان، في 66800 وفاة إضافية ​خلال فترة الستة ‌أشهر.

ويتوقع ​الباحثون أن تشهد الفلبين وفيتنام ⁠وتايلاند وكمبوديا مجتمعة 19400 وفاة إضافية.

وقد يرتفع عدد الوفيات الزائدة أكثر من ذلك إذا امتدت ظاهرة النينيو ​إلى ⁠عام 2027 ⁠حيث ستكون المناطق الرئيسية في نصف الكرة الشمالي، ومن بينها الهند وباكستان، معرضة للخطر جداً خلال شهور الصيف.

ووصف ⁠المختبر ظاهرة النينيو هذا العام بأنها «رسالة من المستقبل» تبلغنا بدرجات الحرارة التي ستصبح طبيعية في غضون بضعة عقود فقط.

وأشار المختبر إلى أن جهود الاستجابة للطوارئ يجب أن توجه إلى المناطق ذات الأولوية القصوى ‌للحد من الوفيات المرتبطة بالحرارة في الشهور المقبلة.

