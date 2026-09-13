خطأ شائع يكشف سبب التعرق ليلاً

قد يبدو الاستيقاظ في منتصف الليل بسبب الشعور بالحرارة والتعرق أمراً عابراً، خاصة خلال فصل الصيف، لكن نوع ملاءات السرير قد يكون أحد العوامل التي تؤثر في شعور الجسم بالحرارة أثناء النوم. فالقماش الذي يغطي الجسم لساعات طويلة يمكن أن يؤثر في حركة الهواء وامتصاص الرطوبة، ما ينعكس على مدى الراحة خلال الليل.

وعلى الرغم من أن اختيار ملاءات السرير غالباً ما يعتمد على السعر أو اللون أو الشكل، فإن نوع القماش يعد من العوامل المهمة التي تستحق الانتباه إليها، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالحرارة أو يتعرقون أثناء النوم.

البوليستر يحبس الحرارة

وكشفت مجلة «Tom's Guide» أن بعض أنواع الملاءات المصنوعة من البوليستر، بما فيها الأقمشة التي تمزج بين البوليستر والقطن، تحتفظ بحرارة الجسم أكثر من الأقمشة الطبيعية جيدة التهوية.

ويتميز البوليستر بعدة مزايا تجعله منتشرا في صناعة أغطية السرير؛ فهو أقل تكلفة من بعض الأقمشة الطبيعية، كما أنه متين وسهل الغسل ويحافظ على شكله لفترة طويلة. ولهذا السبب، قد تبدو بعض الملاءات المصنوعة منه خيارا عمليا واقتصاديا عند شراء أغطية جديدة.

لكن هذه المزايا لا تعني بالضرورة أنها الخيار الأفضل لمن يبحث عن أغطية سرير أكثر برودة أثناء النوم. فعندما تكون قدرة القماش على التهوية محدودة، يمكن أن تتراكم الحرارة والرطوبة بين الجسم والملاءة، وهو ما قد يزيد الشعور بالدفء وعدم الراحة لدى بعض الأشخاص.

القطن خيار أكثر تهوية

ومن الخيارات التي قد تساعد على النوم براحة أكبر، تأتي أغطية السرير القطنية أو الملاءات التي تتميز بقدرتها على التهوية وامتصاص الرطوبة، ما يجعلها مناسبة لمن يعانون من الشعور بالحرارة والتعرق أثناء الليل.

ولا يتعلق اختيار الملاءة المناسبة بنوع القماش وحده، إذ يمكن أن يؤثر أيضا سمك النسيج وطريقة تصنيعه في الإحساس بالحرارة. لذلك، فإن البحث عن أغطية سرير خفيفة وجيدة التهوية قد يكون أكثر فائدة لمن ترتفع درجة حرارة أجسامهم أثناء النوم.

كما يمكن اختيار أقمشة أخرى تتميز بالتهوية الجيدة وقدرتها على التعامل مع الرطوبة، مثل الكتان وبعض الأقمشة المصنوعة من الخيزران والحرير الطبيعي، لتوفير شعور أكثر راحة وانتعاشًا أثناء النوم.

إذا كنت تستيقظ ليلًا بسبب الشعور بالحرارة، فقد يكون من المفيد مراجعة نوع أغطية السرير التي تستخدمها، بدل التركيز فقط على سعرها أو مظهرها. ويُفضل البحث عن الأقمشة التي تسمح بمرور الهواء ولا تشعر بأنها ثقيلة أو خانقة عند ملامستها للجسم.

ولا يعني ذلك أن البوليستر يسبب التعرق أثناء النوم لدى الجميع، إذ قد تقف أسباب أخرى وراء ارتفاع حرارة الجسم ليلًا. لكن بالنسبة لمن يعانون من الشعور بالحرارة داخل الفراش، قد يكون اختيار ملاءات خفيفة وجيدة التهوية خطوة بسيطة نحو نوم أكثر راحة.