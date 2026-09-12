ارتفاع حالات الإصابة بالإنفلونزا في اليابان للأسبوع 11

ذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية أن عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا التي أبلغت عنها حوالي ثلاثة آلاف مؤسسة طبية محددة بمختلف أنحاء البلاد، بلغ في المتوسط 29ر3 حالة لكل منشأة في الأسبوع الذي بدأ من 31 أغسطس، بارتفاع بواقع 87ر1 ضعفا مقارنة بالأسبوع السابق.

وأضافت الوزارة أنه تم الإبلاغ عن إصابة إجمالي 12 ألفا و299 شخصا، مما يمثل زيادة للأسبوع الـ11 على التوالي، حسب صحيفة جابان توداي اليوم السبت.

ومن بين المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في البلاد، تم تعليق عمل خمس منها بشكل كامل وتم إغلاق 34 على مستوى الفصول الدراسية، وإغلاق 128 فصلا دراسيا، بارتفاع ما بين ثلاثة وخمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق.

وعلى مستوى المقاطعات، سجلت مقاطعة أوكيناوا أعلى معدل إصابات، بواقع 34ر10 شخصا لكل منشأة طبية، تليها نيجاتا بواقع 13ر6 إصابة وكاناجاوا بواقع 87ر5.