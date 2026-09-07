بجرعة واحدة فقط.. علاج يخفض الكوليسترول بنسبة 52%

أظهرت نتائج أول تجربة سريرية على البشر لعلاج جيني تجريبي قائم على تقنية "كريسبر" (CRISPR)، إمكانية خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بأكثر من النصف بعد تلقي جرعة علاجية واحدة، في نتائج أولية تفتح الباب أمام تطوير علاجات طويلة الأمد لاضطرابات الدهون.

وأظهرت البيانات، التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، أن أربعة مرضى تلقوا أعلى جرعة من العلاج التجريبي CTX310 شهدوا انخفاضاً متوسطاً في مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 52.5%، إلى جانب تراجع الدهون الثلاثية بنسبة 47.8%.

ويستهدف العلاج بروتيناً كبدياً يُعرف باسم ANGPTL3، إذ صُمم باستخدام تقنية تحرير الجينات لإحداث تغيير جيني دائم في خلايا الكبد، يحاكي متغيرات وراثية طبيعية لدى بعض الأشخاص ترتبط بانخفاض مستويات الدهون في الدم وتراجع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وشملت التجربة السريرية 15 شخصاً يعانون اضطرابات شديدة في مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية ولم تستجب حالاتهم للعلاجات التقليدية بالشكل الكافي.

وتلقى المشاركون العلاج عبر حقن وريدية تحتوي على جسيمات نانوية تحمل أدوات تحرير الجينات إلى خلايا الكبد.

وبعد مرور عام على العلاج، أظهرت النتائج استمرار التأثير الخافض لمستويات الدهون لدى المشاركين الذين بقوا على قيد الحياة، مع عدم تسجيل أحداث سلبية خطيرة جديدة خلال فترة المتابعة.

وكان أحد المشاركين قد توفي بعد 179 يوماً من تلقي العلاج، إلا أن الباحثين خلصوا إلى أن الوفاة لم تكن مرتبطة بالعلاج التجريبي.

وفي المجموعة التي تلقت أعلى جرعة، انخفضت مستويات بروتين ANGPTL3 بنسبة 78.6% في المتوسط، بالتزامن مع الانخفاض الكبير في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، ما يشير إلى استمرار التأثير البيولوجي للعلاج بعد مرور 12 شهراً.

خطوة نحو علاج طويل الأمد

ويرى الباحثون أن أحد أبرز جوانب هذا النهج يتمثل في إمكانية تقديم العلاج مرة واحدة بدلاً من الاعتماد على أدوية تحتاج إلى تناولها بصورة يومية أو أسبوعية، خصوصاً لدى المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.

يؤكد الباحثون أن النتائج لا تزال أولية، نظراً إلى صغر حجم العينة، وأن إثبات فعالية العلاج وسلامته على نطاق أوسع يتطلب تجارب سريرية تشمل أعداداً أكبر من المرضى وفترات متابعة أطول.

وتأتي هذه النتائج من تجربة المرحلة الأولى 1a، وهي أول دراسة لاختبار CTX310 على البشر، وتجري حالياً تجربة المرحلة 1b لتقييم جرعة ثابتة تعادل أعلى جرعة أثبتت فاعلية في التجربة الأولى، مع دراسة تأثير العلاج لدى مجموعات من المرضى الذين يعانون اضطرابات محددة في مستويات الدهون.

ويشير الباحثون إلى أن تحرير الجينات، رغم ما يقدمه من إمكانات علاجية واعدة، يظل مصحوباً بمخاطر محتملة، ما يجعل تقييم السلامة على المدى الطويل عنصراً أساسياً قبل الانتقال إلى مراحل متقدمة من التطوير السريري.

وفي حال أثبتت الدراسات المقبلة سلامة العلاج وفعاليته، فقد يمثل CTX310 اتجاهاً جديداً في علاج اضطرابات الكوليسترول، يقوم على إجراء تعديل جيني واحد بهدف تحقيق تأثير مستمر بدلاً من العلاج الدوائي المتكرر.