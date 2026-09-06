ماذا تعرف عن حقن وحبوب إنقاص الوزن؟

تشهد حقن وحبوب إنقاص الوزن حاليا رواجا كبيرا. فكيف تعمل؟ وما الذي ينبغي مراعاته بعد استخدامها؟

الشعور بالشبع

للإجابة عن هذين السؤالين، قالت خبيرة التغذية الألمانية هايكه نيماير إن أدوية إنقاص الوزن، التي تحتوي على المواد الفعالة "سيماجلوتيد" أو "تيرزيباتيد"، تُحاكي هرمونا معويا معينا؛ فهي تثبط الشهية وتضمن بقاء الطعام في المعدة لفترة أطول، وبالتالي فإن كميات الطعام الصغيرة تساعد على الشعور بالشبع التام.

وتعد أدوية إنقاص الوزن مناسبة للأشخاص ذوي مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى، كما أنها تُعد خيارا مناسبا للأشخاص، الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 27 أو أعلى، في حال معاناتهم من أمراض مصاحبة مرتبطة بالوزن مثل ارتفاع ضغط الدم.

وأكدت نيماير أن مجرد أخذ الحقن أو تناول الحبوب لن يؤدي إلى نتائج طويلة الأمد؛ حيث يتعين على أي شخص يرغب في الحفاظ على وزنه بعد ذلك تغيير نمط حياته.

خضراوات وبروتينات

ولهذا الغرض، ينبغي أن تُشكّل الخضراوات الجزء الأكبر من الوجبة، إلى جانب البروتينات المتوفرة بكميات كبيرة وقليل السعرات الحرارية في أطعمة مثل الأسماك واللحوم والبيض.

وبشكل أدق، ينبغي أن تُشكّل الخضراوات والبروتينات معا 80% من الوجبة. أما النسبة المتبقية (20%) فتُخصص لأطعمة أخرى مثل المعكرونة أو الأرز أو الخبز، مع مراعاة استخدام زيوت عالية الجودة لإكمال كل وجبة.

الكتلة العضلية

وعند إنقاص الوزن، يجب الانتباه جيدا لضمان عدم فقدان الكثير من الكتلة العضلية؛ فصحيح أن بعض الأشخاص يفقدون وزنا كبيرا بواسطة الحقن والحبوب، إلا أنهم يفقدون الكثير من العضلات لدرجة تؤثر سلبا على جودة حياتهم. وفي الحالات القصوى، يحتاجون إلى أدوات مساعدة على المشي.

وعندما يفقد المرء الوزن، فإنه يفقد دائما بعض الكتلة العضلية، التي تتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ فهي تحمي المفاصل، فضلا عن أهميتها لجهاز المناعة.

ويمكن الحفاظ على الكتلة العضلية من خلال ممارسة تمارين تقوية العضلات بانتظام.

وللحفاظ على الكتلة العضلية، ينبغي أيضا إمداد الجسم بكمية كافية من البروتين؛ فهو العنصر الأساسي لبناء العضلات.