خبراء يحددون 4 علامات لكشف الشخص الكاذب في ثوانٍ

في عالم مليء بالتواصل اليومي، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان الشخص الذي أمامك صادقًا أم لا، غير أن خبيرة لغة الجسد فانيسا فان إدواردز كشفت عن بعض الإشارات التي يمكن أن تساعدك في اكتشاف الشخص الكاذب في ثوانٍ.

أوضحت فان إدواردز أربع علامات رئيسية يجب الانتباه إليها: نبرة السؤال، انخفاض الصوت، الكلمات التي لا تتناسب مع لغة الجسد، ونظرة الاشمئزاز، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وأشارت فان إدواردز إلى أن الشخص العادي يمكنه اكتشاف الكذب بنسبة 54% فقط، مؤكدة أن أكبر علامة على الكذب هي نظرة الاشمئزاز، وهذه النظرة غالبًا ما تعكس شعور الكاذب بالاشمئزاز من كذبه، مثل تجعيد الأنف أو إظهار الجزء العلوي من الأسنان.

وأضافت أن الكذابين يجعدون أنوفهم ويغلقون فتحات أنفهم، مما يوفر علامة بصرية على الكذب.

أما العلامة الثانية التي كشفت عنها فان إدواردز فهي تضارب الكلمات مع الجسد، ويظهر هذا التضارب في إيماءات تناقض الكلام، مثل قول "نعم" بينما يهز الرأس بالنفي.

وتعتبر نبرة السؤال علامة أخرى على كذب المتحدث، ويحدث هذا عند انتهاء الكلام بصيغة استفهام، مثل: "ليس لدي فكرة عما تتحدث عنه، أليس كذلك؟".

كما أوضحت فان إدواردز أن هناك إشارات أخرى مثل عدم تطابق تعابير الوجه مع الكلمات، وانخفاض الصوت عند الشعور بالقلق أو التوتر.

وأشار خبراء آخرون إلى أن السلوكيات المهدئة للذات، مثل التحرك أو اللعب بالملابس، يمكن أن تكون دليلاً على الكذب، كما أن اختيار الكلمات بعناية يمكن أن يكشف عن الكذب، حيث يستخدم الكاذبون لغة مختلفة تمامًا عن الصادقين.

من جانبه، أشار العميل السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي جو نافارو إلى أن السلوكيات المهدئة للذات، مثل لمس الوجه أو تعديل الملابس، قد تكون دليلًا على "انزعاج نفسي".

أما مستشارة الاحتيال غابرييل ستيوارت، فقد أكدت أن تحليل اختيار الكلمات يمكن أن يكشف عن الكذب، مشيرةً إلى أن الكاذبين يميلون لتجنب استخدام ضمير المتكلم.

رغم ذلك فإن هذه الإشارات لا تعني بالضرورة أن يكون الشخص كاذباً، لكن من خلال مراقبة هذه العلامات، يمكنك تحسين قدرتك على اكتشاف عدم الصدق في تعاملاتك اليومية.