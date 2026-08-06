الذكاء الاصطناعي يكتشف مخاطر صحية عبر النوم

توصل باحثون إلى أن تحليل بيانات دراسات النوم الروتينية باستخدام الذكاء الاصطناعي يكشف عن ثروة من المؤشرات الحيوية التي تنبئ بنطاق أوسع بكثير من المخاطر الصحية مقارنة بما يحدده الأطباء عادة.

وعادة ما تجرى دراسات النوم في المختبر للكشف عن انقطاع التنفس الانسدادي النومي، وهو اضطراب شائع تتمثل أعراضه في استرخاء عضلات الحلق وانسداد مجرى الهواء بنحو متكرر أثناء النوم.

وتجمع هذه الدراسات بيانات عن التنفس ونشاط الدماغ والعضلات وعوامل أخرى، لكن الأطباء يركزون عموماً على مؤشر انقطاع التنفس ونقص التنفس، أو متوسط عدد فترات توقف التنفس وحالات التنفس السطحي في الساعة.

وفي الدراسة الجديدة، ⁠كلف الباحثون الذكاء الاصطناعي بكشف أنماط وظائف الأعضاء الخفية في أكثر من 10 آلاف دراسة نوم لليلة كاملة وربط هذه الأنماط بالنتائج السريرية طويلة الأمد الواردة في السجلات الطبية للمرضى.

وذكر البحث المنشور في دورية «نيتشر» العلمية أن الذكاء الاصطناعي، باستخدام وفرة من البيانات التي عادة ما يتم تجاهلها خلال مثل هذه الدراسات، حدد خمسة أنواع فرعية من المرضى ذات دلالة ولكل منها مخاطر صحية طويلة الأمد تختلف بنحو حاد.