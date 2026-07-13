325 مليون دولار في غرف التجمد.. العلاج بالتبريد ووهم التعافي

اليوم أصبح البرد رفاهية، تدخل غرفة تصل حرارتها إلى ما دون 100 درجة مئوية تحت الصفر، تقف دقيقتين أو ثلاثاً، تخرج نفس متقطع، ثم يقال لك إن جسدك بدأ يتعافى، هكذا تحول البرد من شيء نخشاه إلى خدمة نشتريها.

في عيادات الرفاهية، ونوادي الرياضيين، وفنادق العافية، ومراكز «البايوهاكينغ»، صار العلاج بالتبريد، أو الكرايوثيرابي، جزءا من قاموس جديد للجسد الحديث: تعافٍ أسرع، التهاب أقل، نوم أفضل، مزاج أعلى، جلد مشدود، وسعرات تحترق كأن البرد تمرين مختصر. الفكرة مغرية جدًا، أن تقف دقائق قليلة في غرفة متجمدة، ثم تخرج كأنك عالجت التعب، واختصرت النوم، ودفعت عنك الشيخوخة قليلًا.

غرفة فاخرة

العلاج بالبرد ليس اختراعاً جديدًا. استخدام الثلج لتخفيف الألم والتورم بعد الإصابات معروف منذ زمن طويل. الرياضيون استخدموا حمامات الثلج، والكمادات الباردة، والغمر في الماء البارد لتقليل ألم العضلات بعد التمارين. في الطب أيضاً، تُستخدم تقنيات التبريد الموضعي لعلاج بعض الحالات، مثل إزالة الثآليل أو تدمير أنسجة معينة في إجراءات طبية محددة.

الجديد ليس البرد نفسه، بل المسرح الذي وضع فيه. فبدل كيس ثلج على ركبة، صار لدينا غرفة كاملة تشبه كبسولة مستقبلية. وبدل نصيحة بسيطة بعد تمرين، صار هناك اشتراك، وجلسة، وباقة، وصورة على إنستغرام.

العلاج بالتبريد الكامل للجسم يقوم على تعريض الشخص لهواء شديد البرودة لفترة قصيرة، أحيانًا بين دقيقتين و4 دقائق. وفي بعض الأجهزة، تُستخدم أبخرة النيتروجين السائل، وفي أخرى هواء مبرد.

سوق يكبر

تقدر «غراند فيو ريسيرش» حجم سوق العلاج بالتبريد العالمي بنحو 207.5 مليون دولار في 2024، وتتوقع أن يصل إلى 325.3 مليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 7.8%. وتشمل السوق غرف التبريد، وأجهزة التبريد الموضعي، والـ«كرايوساونا»، واستخدامات تمتد من إدارة الألم إلى الجمال والرفاهية.

وغزا البرد سوق الجمال، وإدارة الألم، والتعافي بعد التمارين، وحتى ثقافة طول العمر التي تعد الإنسان بأن يعيش أفضل، وينام أعمق، ويتقدم في السن ببطء أكبر، فهناك تقديرات أوسع تضع السوق في نطاق أكبر بكثير إذا جُمعت التطبيقات الطبية والتجميلية والرياضية والرفاهية. إذ تشير «ستراتيجيك ماركت ريسيرش» إلى أن سوق العلاج بالتبريد بلغ نحو 4.3 مليار دولار في 2024، وقد يصل إلى 7.1 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8%.

الأدلة البطيئة

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت سابقًا من أن أجهزة العلاج بالتبريد الكامل للجسم لم تحصل على موافقة أو تصريح منها لعلاج الحالات الطبية التي تروج لها بعض المراكز، مثل فقدان الوزن أو الاكتئاب أو الألم المزمن أو تحسين الدورة الدموية. بعبارة واضحة: كثير من الوعود المنتشرة حول «الكرايوثيرابي» أكبر من الدليل المتاح.

هذا لا يعني أن البرد لا يفيد أبدًا. لكنه يعني أن الفائدة يجب أن تُفهم بحجمها الحقيقي. بعض الدراسات تشير إلى أن التبريد قد يساعد في تقليل ألم العضلات المتأخر بعد التمرين، وقد يمنح شعورًا مؤقتًا بالراحة أو الانتعاش. مراجعات علمية عن العلاج بالتبريد الكامل للجسم وجدت أن بعض الرياضيين يشعرون بتحسن في التعافي أو الألم، لكن كثيرًا من الدراسات صغيرة، ومختلفة في طرقها، ولا تكفي لتحويل كل وعد تسويقي إلى حقيقة طبية.

في 2026، نشرت «فرونتيرز إن سبورتس آند أكتيف ليفينغ» مراجعة منهجية وتحليلًا شبكيًا حول أثر تدخلات التبريد المختلفة بعد التمرين على ألم العضلات والأداء والعلامات الالتهابية. مثل هذه الدراسات مهمة لأنها لا تسأل فقط: هل البرد مفيد؟ بل أي نوع من البرد؟ وكم مدته؟ ومتى يُستخدم؟ ولمن؟ وهي أسئلة لا تظهر عادة على لافتة مركز الرفاهية.

علاج دائم؟

جزء من قوة الكرايوثيرابي أنه يعطي إحساسًا فوريًا. البرد لا يحتاج إلى شرح طويل. عندما يضرب الجلد، يستيقظ الجسد. الأوعية تنقبض، النفس يتغير، الانتباه يعود، ثم يأتي بعد الخروج شعور بالدفء والإنجاز. وهذا الشعور قد يكون حقيقيًا. لكن الشعور الحقيقي لا يعني دائمًا علاجًا عميقًا.

نحن كثيرًا ما نخلط بين ما يجعلنا نشعر بشيء، وما يعالج أصل المشكلة. قد تشعر بعد جلسة تبريد أنك أخفّ، أكثر نشاطًا، أو أقل ألمًا. لكن هل عالجت سبب الألم؟ هل أصلحت نقص النوم؟ هل حسّنت برنامج التدريب؟ هل عوضت سوء التغذية؟ هل غيّرت نمط الجلوس والعمل؟ هنا يصبح البرد أحيانًا مثل زر مؤقت نضغطه كي نتحمل الحياة نفسها بدل أن نراجع أسباب التعب.

ولهذا يجب التمييز بين الاستخدامات. هناك تبريد طبي موضعي واضح ومحدد تحت إشراف مختص. وهناك حمام ثلج بعد تمرين قاسٍ قد يساعد بعض الرياضيين في الشعور بالتعافي. وهناك جلسة كرايو فاخرة تُباع كأنها مفتاح للصحة العامة. الخلط بين هذه المستويات هو ما يصنع المبالغة.

العلاج بالتبريد قد يكون مفيدًا لبعض الرياضيين أو الأشخاص الذين يبحثون عن تعافٍ قصير المدى بعد مجهود بدني شديد، وقد يكون جزءًا من روتين تعافٍ أوسع إذا استُخدم بحذر. لكنه ليس ضرورة لمعظم الناس. المشي، النوم الجيد، التغذية الكافية، تمارين المقاومة، إدارة التوتر، والكمادات الباردة البسيطة عند الحاجة، قد تمنح كثيرين فوائد عملية أكبر وأرخص وأكثر ثبوتًا.

كما أن العلاج بالتبريد الكامل للجسم لا يناسب الجميع. التعرض للبرد الشديد قد يكون خطرًا على أشخاص لديهم مشكلات في القلب أو ضغط الدم أو الدورة الدموية أو الحساسية الشديدة للبرد. وهناك مخاطر مثل الحروق الباردة، وقضمة الصقيع، وإصابات العين، ومخاطر مرتبطة باستخدام النيتروجين في أماكن غير جيدة التهوية. لذلك، لا ينبغي أن يُعامل كجلسة تجميل عابرة بلا سؤال طبي.

في جوهره، سوق الكرايوثيرابي لا يبيع البرد فقط. يبيع فكرة أن الجسد يمكن إصلاحه سريعًا. أن التعب له كبسولة. أن الالتهاب له غرفة. أن القلق له بروتوكول. أن الإنسان يستطيع أن يخرج من فوضى حياته بثلاث دقائق من التجمد المنظم.

وهذه هي المشكلة الجميلة والخطيرة في آن واحد. نحن نحتاج أحيانًا إلى طقس يعيدنا إلى أجسادنا. نحتاج إلى صدمة باردة تذكرنا أننا أحياء، وأن النفس يدخل ويخرج، وأن الجلد ما زال يرسل إشاراته. لكننا لا نحتاج أن نصدق كل وعد يضعه السوق حول هذا الطقس.