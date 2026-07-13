سوق سوداء بـ 45 مليار دولار.. هذا ما يخفيه المؤثرون عن وهم الببتيدات BPC-157

البحث عن "الحل السحري" للتعافي السريع من الإصابات أو البناء العضلي الخارق بات هاجساً يسيطر على الملايين. وفي خضم هذا التهافت، برزت "الببتيدات" كلاعب أساسي في سوق ضخم تلامس قيمته الـ 45 مليار دولار. لكن، خلف الوعود البراقة التي يغرد بها المؤثرون عبر منصات التواصل، تكمن حقيقة غائبة عن أغلب المتابعين: أنت أمام تجارة مريبة وسوق سوداء لا تخضع للرقابة الدوائية الصارمة. لقد أدى تنامي ثقافة "النتائج الفورية" إلى نشوء سوق موازٍ للببتيدات، يتصدره مركب (BPC-157)، الذي يُسوق كأداة سحرية لتسريع ترميم الأنسجة.

يواجه الطب الرياضي والطب التجديدي اليوم تحدياً نوعياً يتمثل في "تآكل الحدود" بين العلم التجريبي والمنتجات التسويقية غير الخاضعة للرقابة، وبالتالي فأن التعامل مع هذه المواد خارج إطار الدراسات السريرية المعتمدة يمثل مقامرة بيولوجية، حيث يتجاهل المتعاطون حقيقة أن "التأثير الملاحظ" في النماذج المخبرية لا يعكس بالضرورة الأمان أو الفعالية في التعقيد الفسيولوجي لجسم الإنسان، مما يستدعي وقفة فاحصة ترتكز على مبادئ الطب المبني على الدليل.

معايير التصنيع

تُعرف الببتيدات علمياً بسلاسل الأحماض الأمينية التي تنظم وظائف حيوية معقدة. بينما تحظى الببتيدات المعتمدة مثل "الأنسولين" أو "محفزات مستقبلات جي إل بي-1" (GLP-1) بقبول طبي عالمي، تظل فئة "الببتيدات البحثية" خارج هذا النطاق ،تؤكد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في تقريرها الصادر عام 2024 بشأن "مخاوف الأدوية المركبة"، أن المركبات المسوقة كـ "ببتيدات بحثية" عبر الإنترنت تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير التصنيع الدوائي الجيد، مما يجعلها عرضة للتلوث بشوائب كيميائية أو ميكروبية ترفع مخاطر حدوث تفاعلات مناعية حادة لدى المستخدمين."

المحاكاة الاصطناعية

أما فيما يخص مركب (BPC-157)، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات "قبل سريرية" أُجريت على القوارض، حيث تشير مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي (Journal of Applied Physiology) في أبحاثها إلى إمكانيات واعدة لمركب (BPC-157) في تسريع التئام الأوتار، لكنها تؤكد أن هذه النتائج لا تزال محصورة في الدراسات قبل السريرية (على القوارض).

من منظور بيولوجي، يثير العلماء مخاوف بشأن "التأثيرات غير المستهدفة"، حيث حذرت مراجعة علمية نشرتها دورية "مراجعات الطبيعة: اكتشاف الأدوية" (Nature Reviews Drug Discovery) عام 2025، من أن المحاكاة الاصطناعية لهذه الببتيدات قد تسبب "تأثيرات غير مستهدفة"، حيث قد تؤدي إلى تعديلات غير مقصودة في التعبير الجيني، مما يرفع احتمالية حدوث اضطرابات خلوية طويلة الأمد."

وتؤكد الجمعية العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) في قائمة المواد المحظورة لعام 2026 أن الببتيدات المحفزة للنمو، ومنها (BPC-157)، مدرجة تحت فئة المحفزات الممنوعة، ليس فقط لقدرتها على تحسين الأداء، بل لغياب أي بروتوكول طبي يضمن أمانها للاستخدام البشري (الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قائمة المواد المحظورة، 2026).

إحصائيات السوق

تُشير التقديرات الاقتصادية المحدثة إلى أن سوق العلاجات الببتيدية العالمية (بما في ذلك المنتجات المعتمدة للأبحاث) قد تجاوزت قيمته 140.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع توقعات بنمو مستمر بمعدل سنوي مركب يصل إلى 8.7% خلال الفترة (2026-2033) لتصل قيمته إلى قرابة 294.6 مليار دولار وفا لتقرير "جراند فيو" للأبحاث لعام 2026.

وفي المقابل، تشير تقارير الرقابة الدوائية إلى نمو مقلق في "السوق الموازية"؛ حيث تستحوذ الببتيدات غير الموصوفة – التي تُباع عبر منصات الإنترنت أو كمنتجات "مخصصة للأبحاث" (Research Use Only) – على نسبة تتراوح بين 15% إلى 20% من حجم التداولات العالمية في قطاع تعزيز الأداء الرياضي ومكافحة الشيخوخة.

هذا التوسع في السوق غير المنظم دفع الهيئات الدولية إلى اتخاذ إجراءات صارمة؛ ففي عام 2026، أدرجت إدارة السلع العلاجية الأسترالية (TGA) الببتيدات غير المعتمدة ضمن قائمة "أولويات الامتثال"، بعد رصد إقبال متزايد من الأطباء والمرضى على منتجات مجهولة المصدر وفقا لتقرير الكلية الملكية للممارسين العامين في أستراليا(RACGP).

وتؤكد التحليلات القانونية الصادرة عن مؤسسة 'هولت لو' (Holt Law) المتخصصة في قانون الأغذية والأدوية، أن العديد من منصات الصحة الرقمية تعتمد على ثغرات قانونية في تصنيف هذه المواد لتجاوز القوانين الفيدرالية.

وتعكس الأرقام حجم التجاوز؛ إذ أظهرت دراسة أجريت على منصات بيع إلكترونية أن أكثر من 90% منها تقوم بصرف وصفات طبية دون أي تفاعل حقيقي مع الطبيب، بل إن بعضها يُصدر الوصفة ويشحن 'الببتيدات' في غضون 5 دقائق فقط ,وفقا لدراسة نشرتها فى مارس 2026 الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) تحت عنوان "التحديات التنظيمية ومخاوف السلامة المتعلقة بتسويق الببتيدات مباشرة للمستهلكين في عصر الصحة الرقمية

هذا الانفلات أدى إلى رصد أكثر من 1700 بلاغ عن أحداث عكسية (Adverse Events) مرتبطة بهذه المركبات بحلول منتصف عام 2026، وهو ما دفع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإصدار عشرات الخطابات التحذيرية للشركات التي تروج لهذه المنتجات كبدائل معتمدة، مما يضع المستهلك في مواجهة مباشرة مع مخاطر غياب الرقابة على جودة التصنيع وتدني معايير السلامة.

الانتشار الرقمي

على مستوى التفاعل الرقمي، كشفت دراسة تحليلية نشرتها "مجلة أبحاث الإنترنت الطبية" (JMIR) عام 2026، أن المحتوى الترويجي لمركب (BPC-157) في مجتمعات كمال الأجسام على منصة "ريديت" شهد زيادة في التفاعل بنسبة 240% خلال الـ 18 شهراً الماضية حيث يُصنف كأكثر "الببتيدات البحثية" تداولاً في المناقشات.

وفي تحليل لـ 500 حساب مؤثر في مجال اللياقة البدنية، وُجد أن 65% منهم يروجون لاستخدام هذه المركبات بجرعات محددة دون الإشارة إلى أي مرجع طبي، مما ساهم في رفع معدل البحث عن "شراء (BPC-157)" في محركات البحث العالمية بنسبة تقارب 120% سنوياً وفقا لمجلة أبحاث الإنترنت الطبية، الاتجاهات الرقمية للمواد المحسنة للأداء، 2026.

"يتجاوز هذا الانتشار حدود التفاعل الرقمي ليصل إلى تشكيل سلوكيات استهلاكية خطرة؛ إذ كشف تقرير صادر عن 'المرصد الدولي لسلامة المكملات' (International Supplement Safety Observatory - ISSO) لعام 2026، أن الخوارزميات الرقمية تُسهم في خلق 'غرف صدى' (Echo Chambers) تعزز من قناعة المستخدمين بسلامة هذه المواد.

وأوضح التقرير أن 78% من المستخدمين الجدد لهذه الببتيدات يستقون معلوماتهم من مجموعات التواصل الاجتماعي غير المتخصصة بدلاً من المواقع الصحية الرسمية.

علاوة على ذلك، أشار تحليل بيانات مؤشرات الأمان الرقمي (Digital Safety Metrics Report, 2026) إلى وجود فجوة معلوماتية حادة، حيث تفتقر 85% من المنشورات الأكثر تداولاً حول (BPC-157) إلى أي تحذير بخصوص الآثار الجانبية المحتملة، بينما يتم إبراز 'النتائج التجميلية أو الرياضية' بأسلوب عاطفي ومضلل، مما يحول منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تسويق غير خاضعة لأي معايير للرقابة الصحية أو التحقق من المحتوى

السلامة والجودة

بعيداً عن الوعود التسويقية، تكشف الأرقام جانباً مظلماً؛ إذ تؤكد التحليلات المختبرية المستقلة أن حوالي 40% إلى 50% من عينات مادة (BPC-157) المشتراة عبر الإنترنت لا تطابق التركيز المعلن على ملصقاتها التجارية.

والأسوأ من ذلك هو ما رصده تقرير الجمعية الدولية للتغذية الرياضية (2026) حول سلامة ونقاء الببتيدات غير المنظمة، الذي أثبت أن 12% من هذه العينات احتوت على ملوثات ميكروبية أو معادن ثقيلة تتجاوز الحدود الآمنة.

هذا الخطر لا يقتصر على التلوث فحسب، بل يمتد ليشمل غياب أي ضمانات قانونية؛ حيث تُصنف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) العديد من هذه الببتيدات بما فيها (BPC-157) كأدوية غير معتمدة للاستخدام البشري.

وتؤكد الإدارة في تحذيراتها الدورية المتعلقة بـ'المكملات غير القانونية' أن بيع هذه المركبات تحت غطاء المكملات الغذائية يعد انتهاكاً جسيماً، مشددة على أن المستهلكين الذين يعتمدون على هذه المنتجات يُعرضون أنفسهم لآثار جانبية غير متوقعة، مع استحالة ملاحقة الشركات المصنعة في حال حدوث مضاعفات صحية خطيرة، نظراً لكون هذه المنتجات تُصنع وتُسوق في فضاء تنظيمي رمادي بعيداً عن أعين الرقابة الطبية."

وعلى ضوء هذه المعطيات الرقمية المتسارعة والمخاطر البيولوجية الموثقة، يبرز تساؤل جوهري حول الفجوة الكبيرة بين "الترويج الرقمي" لهذه المركبات وبين "الممارسة السريرية" الواقعية.

فبينما تضخ منصات التواصل الاجتماعي وعوداً وردية بفعالية (BPC-157)، يجد الأطباء والمختصون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع التبعات الصحية لهذه السردية المضللة.

ولتفكيك هذا المشهد من زوايا اختصاصية متعددة، نستعرض رؤى نخبة من الاستشاريين الذين يضعون هذه الظاهرة تحت مجهر الطب المبني على الدليل، بعيداً عن ضجيج الإعلانات وتوقعات الرياضيين غير الواقعية.

وهم الترويج

يقول الدكتور عادل سعيد سجواني، استشاري طب الأسرة، إن مصطلح "الببتيدات" يُستخدم غالباً كأداة تسويقية لمجموعة واسعة من المركبات؛ فالببتيدات علمياً هي مركبات بروتينية وأحماض أمينية تدخل في تركيب العديد من الأدوية المعتمدة عالمياً مثل الأنسولين، وأدوية علاج السمنة.

ويوضح الدكتور عادل أن الإشكالية تكمن في خلط الأدوية المعتمدة طبياً بمنتجات أخرى غير مرخصة يتم الترويج لها تحت مسمى "ببتيدات" لأغراض مثل تجديد البشرة، زيادة القوة، أو تحسين الأداء الرياضي.

ويشير إلى أنه فيما يخص مركب (BPC-157) تحديداً، هو مركب مُصنّع مخبرياً يحاكي بروتيناً موجوداً في حمض المعدة البشري، ويشيع استخدامه في أوساط الرياضيين بزعم المساعدة في التئام الأوتار، الأربطة، والعضلات وتسريع الاستشفاء.

ويؤكد الدكتور أن هذا المركب غير معتمد للاستخدام البشري، وتجاربه لا تزال مقتصرة على الحيوانات، كما أنه مدرج ضمن قائمة المواد المحظورة من قبل هيئات مكافحة المنشطات الرياضية.

ويحذر الدكتور عادل من أن عدم خضوع هذه المركبات لدراسات سريرية كاملة يعني أننا لا نملك معلومات مؤكدة حول أضرارها الجانبية على المدى البعيد.

ويتساءل الدكتور: "هل يمكن أن يساهم هذا المركب في تحفيز نمو الأوعية الدموية بشكل قد يساعد في انتشار الخلايا السرطانية؟". ويوضح أنه رغم عدم وجود دليل حاسم يؤكد ذلك أو ينفيه حتى الآن، إلا أن مبدأ السلامة يقتضي عدم المخاطرة بأي مادة لم تحصل على اعتماد رسمي من الجهات الصحية.

ويشدد الدكتور عادل على ضرورة الحذر من الانسياق وراء "الوعود السريعة" أو تجارب الآخرين التي قد تكون مجرد تأثير نفسي "البلاسيبو " Placeboويختم بالتأكيد على أن أي منتج دوائي لم يُختبر سريرياً ولم يعتمد رسمياً هو منتج غير آمن بالضرورة، وينصح الجميع بعدم تعريض صحتهم للخطر بأخذ مركبات غير مرخصة.

الاستخدام الذاتي

تقول الدكتورة الدكتورة نوال إبراهيم، استشارية الغدد الصماء، إن الببتيدات مثل (BPC-157) هي عبارة عن جزيئات تعمل كإشارات بيولوجية تساعد الخلايا على التواصل فيما بينها وعلى أن رغم أن بعض هذه الببتيدات يخضع للدراسة لاحتمال وجود فوائد طبية له، فإن العديد منها غير معتمد للاستخدام الطبي الروتيني، ولا تزال تأثيراته في البشر غير مفهومة بشكل كامل.

وتشير الدكتورة إلى أنه عند استخدامها دون إشراف طبي، قد تتداخل مع أنظمة الإشارات الطبيعية في الجسم، حتى وإن لم تكن هرمونات بحد ذاتها، وقد تؤثر بصورة محتملة في عمليات ترميم الأنسجة، والاستجابة الالتهابية، وإشارات الأوعية الدموية والخلايا، أو في التفاعلات مع العديد من الأنظمة الفسيولوجية، رغم أنه لم يتم حتى الآن إثبات وجود تأثيرات مباشرة لها على جهاز الغدد الصماء لدى البشر.

وترى الدكتورة نوال أن القلق الأكبر يكمن في أن المنتجات التي تُباع عبر الإنترنت أو في بعض العيادات غير الخاضعة للرقابة قد تحتوي على جرعات غير صحيحة أو شوائب قد تشكل خطراً على الصحة.

وتضيف أن الاستخدام الذاتي لهذه المواد قد يخفي مشكلات صحية كامنة ويؤدي إلى آثار جانبية غير متوقعة، لذلك ينبغي ألا يُستخدم أي علاج يعتمد على الببتيدات إلا بوصفة من طبيب مؤهل ولغرض طبي معتمد.

وتكمل الدكتورة نوال أنه حتى الآن، لا تتوفر أدلة علمية عالية الجودة تؤكد السلامة طويلة الأمد للعديد من الببتيدات التي تُسوَّق لأغراض مكافحة الشيخوخة أو تحسين اللياقة البدنية، وبما أن الببتيدات تؤثر في مسارات الاتصال والإشارات داخل الجسم، يواصل الباحثون دراسة ما إذا كان الاستخدام المطول قد يؤدي إلى تغيير عمليات النمو الطبيعية أو التئام الأنسجة أو عمليات الأيض. وتختم نصيحتها بأنه لا يُنصح باستخدام هذه المواد على المدى الطويل من دون متابعة وإشراف طبي مناسب.

التأهيل التدريجي

يقول الدكتور خالد العواني، استشارية جراحة العظام: "من الناحية السريرية، فإن أي علاج جديد يجب أن يستند إلى أدلة علمية قوية قبل إدخاله ضمن بروتوكولات علاج إصابات الجهاز العضلي الهيكلي.

ورغم أن هناك اهتماماً متزايداً بببتيدات مثل (BPC-157)، فإن معظم البيانات المتوافرة حتى الآن تأتي من الدراسات المخبرية أو الدراسات على الحيوانات، بينما لا تزال الدراسات السريرية البشرية محدودة وغير كافية لاعتمادها كجزء من الممارسة الطبية الروتينية".

ويرى الدكتور خالد أنه في الوقت الحالي، لا تعتبر هذه الببتيدات بديلاً أو إضافة مثبتة للعلاجات المعتمدة مثل برامج العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل التدريجي، أو حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) في الحالات التي تستدعيها، لأن هذه الخيارات تستند إلى خبرة سريرية وأدلة علمية أكثر رسوخاً.

ويعتقد الدكتور خالد إلى أن أحد أكبر مصادر القلق يتمثل في أن العديد من مستحضرات (BPC-157) المتداولة لا تخضع لرقابة دوائية صارمة فيما يتعلق بالنقاء والتركيز وجودة التصنيع، مما قد يعرض المرضى لمخاطر تتعلق بسلامة المنتج أو فعاليته، وربما يؤدي إلى نتائج غير متوقعة أو يؤخر الحصول على العلاج المناسب.

ويرى الدكتور خالد أن الهدف في جراحة العظام ليس فقط تسريع التئام الأنسجة، بل ضمان أن يلتئم الوتر أو الرباط بجودة ميكانيكية ووظيفية تسمح للمريض بالعودة الآمنة للنشاط الرياضي مع تقليل خطر تكرار الإصابة.

ويختم الدكتور خالد موقفه كجراح بقوله: "أنا لا أرفض التفاؤل بالعلوم الناشئة، فالببتيدات فعلاً تمثل جبهة بحثية مثيرة في طب التجديد النسيجي مستقبلاً، لكن مسؤوليتي تجاه مرضاي والرياضيين تحتم على التمييز بين التفكير العلمي الواعد والبروتوكول العلاجي الجاهز للتطبيق".

تأثير بيولوجي

ويعتقد الدكتور حكم البلص، استشاري أمراض الجهاز الهضمي: "هذا سؤال مهم، لأنه يسلط الضوء على جانب دوائي وبيولوجي غالباً ما يتم تجاهله عند الحديث عن الببتيدات مثل (BPC-157)".

ويوضح أن كثيراً من الببتيدات عند تناولها عن طريق الفم قد تتعرض للتحلل بفعل حمض المعدة والإنزيمات الهاضمة، ولهذا السبب تُعطى العديد من العلاجات الببتيدية المعروفة عن طريق الحقن وليس عن طريق الفم.

ويشير الدكتور حكم إلى أنه بالنسبة لـ (BPC-157) تحديداً، توجد دراسات قبل سريرية ومخبرية تصفه بأنه أكثر ثباتاً في العصارة المعدية مقارنة بكثير من الببتيدات الأخرى، ومع ذلك، فإن ثباته في المعدة لا يعني بالضرورة ثبوت فعاليته، أو امتصاصه الكافي، أو وصوله بتركيز علاجي واضح إلى الأنسجة المستهدفة لدى الإنسان.

ويقول الدكتور حكم أنه عند إعطاء الببتيد بالحقن، فإنه يتجاوز الجهاز الهضمي في البداية، لكنه لا يصبح محصناً من التحلل أو الاستقلاب؛ إذ قد يتعرض لاحقاً لإنزيمات موجودة في الدم والأنسجة، إضافة إلى عمليات الاستقلاب والإزالة عبر الكبد والكلى، لذلك فإن مدة بقائه في الجسم وتأثيره البيولوجي يعتمدان على تركيبه الكيميائي وخصائصه الدوائية، وليس فقط على كونه ببتيداً.

ويشدد على أن البيانات البشرية لـ (BPC-157) ما تزال محدودة للغاية، ورغم وجود بيانات أولية، فإنها لا تكفي لإثبات السلامة طويلة الأمد أو الفعالية السريرية.

ويضيف أن من الناحية النظرية يمكن لأي بروتين يُعطى من خارج الجسم أن يسبب استجابة مناعية أو تكوين أجسام مضادة، خصوصاً إذا كان المنتج غير نقي. ويختم مؤكداً أن القضية ليست فقط وصول المنتج للنسيج، بل مدى سلامة استخدامه واحتمال تأثيراته المناعية والبيولوجية، لذا ينبغي التعامل بحذر شديد وعدم استخدامها خارج الإشراف الطبي.

بروتوكولات تغذوية

تؤكد الدكتورة وفاء حلمي عايش، استشارية التغذية العلاجية ورئيسة مؤتمر الشرق الأوسط للتغذية الأنبوبية والوريدية، أنه إذا كان الهدف هو تسريع التئام الأنسجة وتعزيز التعافي، فإن الطب المبني على الدليل يدعم بروتوكولات تغذوية آمنة وفعالة بدلاً من اللجوء إلى ببتيدات لا تزال تفتقر إلى أدلة بشرية قوية.

وتوضح أن التعافي يعتمد على توفير العناصر الغذائية اللازمة لإصلاح الأنسجة، ويأتي البروتين عالي الجودة في المقدمة بكمية تتراوح بين 1.2–2.0 غرام/كغ يومياً، مع توزيع الكمية على 4–5 وجبات.

وتشير الدكتورة وفاء إلى أن "الليوسين" محفز رئيسي لتصنيع البروتين العضلي، كما أن تناول 15 غراماً من الكولاجين المتحلل مع 50–100 ملغ من فيتامين (C) قبل جلسات التأهيل بـ 30–60 دقيقة قد يعزز تصنيع الكولاجين، خاصة في إصابات الأوتار والأربطة.

وتضيف الدكتورة وفاء أن أوميغا-3 يساعد في تنظيم الالتهاب، بينما يساعد تصحيح نقص فيتامين (D) والزنك على دعم التئام العظام والجروح. وتشير إلى أن الكرياتين (3–5 غرام يومياً) قد يقلل فقدان الكتلة العضلية أثناء قلة الحركة ويحسن استعادة القوة، ولا تقل أهمية الطاقة الكافية، والنوم، والترطيب الجيد عن دور المكملات.

وتقول الدكتورة وفاء انه وفي النهاية أنه لا توجد تجارب سريرية بشرية عالية الجودة تثبت فعالية (BPC-157) أو سلامته، وبالتالي فإن أفضل استراتيجية هي بروتوكول غذائي متكامل يعتمد على البروتين والكولاجين مع فيتامين (C) وأوميغا-3 والكرياتين، وتصحيح أي نقص غذائي، إلى جانب برنامج تأهيلي مناسب.

عادات مستدامة

ويقول الدكتور أسامة كامل اللالا، أخصائي النشاط البدني وجودة الحياة، أن الإقبال المتزايد على "الببتيدات" أو المحفزات الخارجية ليس إلا رد فعل ناتجاً عن الإحباط تجاه بطء النتائج في المسارات الطبيعية.

ويوضح أن جوهر العمل في مجال جودة الحياة يكمن في "تعديل السلوك" قبل السعي وراء النتائج الرقمية، فالنتائج ما هي إلا تحصيل حاصل لعملية تغيير شاملة تشمل طريقة التفكير وتعديل العادات اليومية.

ويرى أن الإحباط يأتي غالباً نتيجة توقعات غير واقعية، فمن يركز حصرياً على إنقاص الوزن دون تغيير نمط حياته غالباً ما يفشل، لذا فإن الخطوة الأولى للنجاح هي البدء بعملية التغيير دون انتظار نتائج فورية، مع التركيز على بناء عادات مستدامة.

ويضيف الدكتور أن الهدف الحقيقي يجب أن يكون تبني نمط حياة يتضمن النوم الكافي والابتعاد عن الضغوط وممارسة النشاط البدني، فهذه الممارسات هي التي تُحدث التغيرات الإيجابية الحقيقية.

ويشير إلى أن العجلة في التغيير هي "أكبر فخ" يقع فيه الباحثون عن الحلول السريعة؛ فالنزول السريع للوزن قد يؤدي إلى خسارة الكتلة العضلية والوقوع في "النحافة الأيضية"، مما يجعل الشخص عرضة لأمراض القلب وهشاشة العظام.

ويختم بقوله: "القاعدة الذهبية هي قليل دائم خير من كثير منقطع، وبدلاً من اللجوء لمحفزات خارجية، يجب اعتماد مبدأ الاعتدال، فالاستمرارية هي الضمان الوحيد لضمان جودة الحياة والوقاية من الأمراض".