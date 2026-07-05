الأثر الصامت لتغير المناخ على الجسد

كنا نقرأ تغيّر المناخ كخبر عن الكوكب. عن جليد يذوب، وبحر يرتفع، وغابة تحترق، ومدينة تغرق. كنا نضعه خارجنا، كأنه مشهد بعيد على شاشة كبيرة. غير أن الحقيقة الأقسى أن المناخ لم يعد خارج الجسد، لقد دخل إليه.

دخل في الرئة مع الدخان والغبار. دخل في القلب مع موجات الحر التي تجهد الدورة الدموية. دخل في الدماغ مع القلق وقلة النوم. دخل في الجلد مع الشمس والحروق والحساسية. دخل في الحمل والولادة، وفي الكلى، وفي جهاز المناعة، وفي ذاكرة الأطفال الذين يكبرون وهم يتعلمون أن الصيف قد يكون خطراً لا عطلة.

وفقاً لـ«غريست»، وهي منصة صحافية أمريكية متخصصة في المناخ والبيئة والعدالة، بدأ العلماء ينظرون إلى تغيّر المناخ لا كتهديد بيئي واسع فقط، وإنما كسلسلة من الضغوط المتداخلة التي تصيب أجهزة الجسم الحيوية، من الفيضانات وما تجلبه من عفن، إلى ارتفاع حرارة المياه، وزيادة حبوب اللقاح، وموجات الحر المتكررة. لا أحد خارج الدائرة تماماً، حتى الأصحاء.

قلب مرهق

القلب أول من يدفع الثمن حين يشتد الحر. فهو يقاوم الحرارة بالعمل المتواصل. يضخ الدم إلى الجلد كي يبرد الجسد، ويرفع الجهد على الأوعية، ويطلب من الكلى والعرق والماء أن تدخل كلها في معركة واحدة. فإذا كان الجسد شاباً ومعافى، تحمل بعض الوقت. أما إذا كان كبيراً في السن، أو مريضاً بالقلب، أو مصاباً بالسكري، أو عاملاً تحت الشمس، فإن الحر يصبح خصماً قريباً.

تقول منظمة الصحة العالمية إن الإجهاد الحراري من أهم المخاطر البيئية والمهنية، وإنه من الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالطقس، كما يستطيع أن يفاقم أمراض القلب والأوعية والسكري والربو والصحة النفسية، ويزيد خطر الحوادث وانتقال بعض الأمراض المعدية.

هذه ليست لغة تخويف. إنها وصف لما يحدث حين ترتفع حرارة الجسد ولا يجد منفذاً كافياً للتبريد. الدم يتجه إلى الجلد، الضغط يتغير، القلب يسرع، والجفاف يجعل الدم أثقل على الدوران. وفي تلك اللحظة، قد تبدو موجة الحر كأنها طقس عابر، لكنها في الداخل امتحان قاسٍ للقلب.

رئة مختنقة

ثم تأتي الرئة. في زمن المناخ المتغير، لا تتنفس الرئة هواءً حاراً فقط، بل هواءً أثقل بالملوثات والدخان والغبار. الحر يزيد تكوّن الأوزون القريب من سطح الأرض، والحرائق ترسل جسيمات دقيقة إلى مسافات بعيدة، والمواسم الدافئة تمدد موسم الحساسية، فتطول معاناة المصابين بالربو والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.

وتوضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن آثار تغيّر المناخ الصحية تشمل زيادة أمراض الجهاز التنفسي والقلب، والإصابات والوفيات المبكرة المرتبطة بالطقس المتطرف، وتغيّر انتشار الأمراض المنقولة بالماء والغذاء والحشرات، وتهديدات الصحة النفسية.

الرئة لا تعرف الحدود السياسية. قد يحترق غطاء نباتي في مكان، ثم يصل دخانه إلى مدينة أخرى. وقد يتغير موسم حبوب اللقاح فيرى المصاب بالحساسية أن مرضه لم يعد موسمياً كما كان. لذلك يصبح المناخ في الرئة تجربة يومية، لا رسماً بيانياً في تقرير علمي.

دماغ قلق

للحر أثر على الدماغ أيضاً. ليس الدماغ عضواً بارداً في برج بعيد. إنه يتعب حين لا ينام الجسد، ويضطرب حين ترتفع الحرارة، ويتوتر حين تتكرر الكوارث. موجات الحر ترتبط بزيادة تدهور الصحة النفسية لدى بعض الفئات، والكوارث المناخية تترك وراءها قلقاً واكتئاباً واضطراباً بعد الصدمة، خصوصاً عند من فقدوا بيتاً أو عملاً أو شعوراً بالأمان.

حين ينجو الإنسان من فيضان، لا يعني ذلك أن الفيض انتهى داخله. قد يبقى في صوت المطر. في رائحة العفن. في خوف الطفل كلما تغير لون السماء. وحين يعيش العامل شهوراً من الحر، لا تتعب عضلاته فقط، بل يتعب مزاجه، وانتباهه، وقدرته على اتخاذ القرار.

وبحسب تقرير «لانسيت كاونتداون» لعام 2025، وهو تقرير سنوي واسع يربط بين المناخ والصحة ويعده خبراء من مؤسسات علمية وصحية حول العالم، وصلت 12 من أصل 20 مؤشراً رئيسياً لتتبع المخاطر الصحية المناخية إلى مستويات قياسية، في إشارة إلى أن الأثر الصحي لم يعد هامشياً أو مستقبلياً.

كلى عطشى

حين يزداد الحر، يعمل الجسد كما لو أنه يحاول إطفاء نفسه من الداخل. يعرق، يفقد ماءً وأملاحاً، ثم يطلب المزيد. وإذا لم يحصل على ما يكفي، تبدأ الكلى في دفع الثمن. الجفاف المتكرر يرهقها، والعمل الطويل في بيئات حارة قد يزيد خطر أمراض الكلى، خصوصاً بين العمال والرياضيين ومن يعيشون في مناطق لا تملك تبريداً كافياً.

الماء هنا ليس نصيحة عابرة في نهاية نشرة الطقس، إنه خط دفاع. ومع ذلك، لا يملك الجميع هذا الدفاع بالقدر نفسه. هناك من يستطيع أن يدخل غرفة مكيفة ويشرب ماء بارداً، وهناك من يعمل في الشارع أو المزرعة أو الورشة، فيتعلم جسده أن الصيف ليس فصلاً، بل اختبار يومي للقدرة على البقاء.

وفي تقرير «لانسيت كاونتداون» لعام 2025، ورد أن التعرض للحر الشديد تسبب في 639 مليار ساعة عمل مفقودة عام 2024، وهو رقم يعكس أن الحر لا يضرب الصحة وحدها، بل يضرب القدرة على العمل والرزق، خصوصاً في البلدان والفئات الأكثر هشاشة.

جلد مكشوف

الجلد، وهو بوابة الجسد إلى العالم، صار أيضاً في قلب القصة. حرارة أعلى، أشعة أقسى، تعرق أكثر، تهيج جلدي، حساسية، حروق، وعدوى قد تجد في الرطوبة والفيضانات بيئة مناسبة. وحين تأتي الكوارث، لا يكون الجلد طبقة خارجية فحسب، بل شاهداً على الجروح واللدغات والتلوث والمياه الراكدة.

تغيّر المناخ يغير أيضاً خرائط بعض الكائنات الصغيرة التي تلسع وتعدي. فالبعوض والقراد لا يقرآن الخرائط التي رسمناها نحن، هما يتبعان الحرارة والرطوبة والماء. وحين تتغير هذه الشروط، قد تتحرك بعض الأمراض إلى مناطق جديدة، أو تطول مواسم انتقالها.

تشير الأمم المتحدة إلى أن تغيّر المناخ يهدد صحة مليارات البشر عبر تلوث الهواء، وتراجع الأمن الغذائي، وزيادة مخاطر الأمراض المعدية، والحر الشديد، والجفاف، والفيضانات. وهذه ليست تهديدات منفصلة، فهي تتقاطع في الجسد نفسه: ضعف تغذية، ثم مرض، ثم حرارة، ثم نظام صحي متعب.

حمل هش

في جسد المرأة الحامل، يصبح المناخ مسألة أكثر حساسية. الحرارة الشديدة لا تصيب شخصاً واحداً فقط، بل جسدين في جسد. وقد ربطت دراسات كثيرة بين موجات الحر وبعض مخاطر الحمل والولادة، مثل الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، وإن كانت درجة الخطر تختلف بين المجتمعات والظروف الصحية والاقتصادية.

الفكرة الأساسية أن الحمل يحتاج إلى توازن دقيق. حرارة أقل، نوم أفضل، تغذية كافية، رعاية صحية، وماء نظيف. فإذا جاء الحر مع انقطاع كهرباء، أو فيضان يقطع الطريق إلى المستشفى، أو دخان حريق يملأ الهواء، فإن الحمل يدخل منطقة من الخطر لا تظهر دائماً في الصورة العامة للكوارث.

لهذا يصبح الحديث عن المناخ حديثاً عن الأجيال. الطفل قد يتأثر قبل أن يخرج إلى العالم، ثم يكبر في عالم أكثر حرارة، وهواء أكثر اضطراباً، ومواسم مرض أطول. هذه ليست استعارة. إنها صحة عامة مكتوبة على جسد لم يبدأ حياته بعد.

غذاء وماء

الجهاز الهضمي ليس بعيداً هو الآخر. فالفيضانات قد تلوث المياه، والحر قد يفسد الغذاء أسرع، والجفاف قد يضعف المحاصيل ويرفع الأسعار. وحين تتراجع جودة الغذاء أو يتذبذب الوصول إلى الماء النظيف، يبدأ الأثر في البطن قبل أن يظهر في الاقتصاد.

الأمراض المنقولة بالماء والغذاء قد تزيد مع اختلاط مياه الصرف بمياه الفيضانات، أو مع ارتفاع حرارة التخزين والنقل، أو مع تغير بيئات الجراثيم والطحالب. وفي بعض المناطق، لا يكون الخطر في المرض وحده، بل في سوء التغذية الذي يتسلل ببطء حين تصبح الأطعمة الصحية أغلى أو أقل توافراً.

وتشير «منظمة الصحة للبلدان الأمريكية» إلى أن التأثيرات غير المباشرة لتغيّر المناخ تشمل انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل والأمراض التنفسية، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وسوء التغذية، وتلوث الهواء، والنزوح، والخسائر الاقتصادية.

رقم ثقيل

إذا بدت هذه الصورة واسعة، فالأرقام تجعلها أثقل، فبحسب «لانسيت كاونتداون»، ارتفع متوسط الوفيات المرتبطة بالحر عالمياً بنسبة 23 في المئة منذ تسعينيات القرن الماضي، ليبلغ نحو 546 ألف وفاة سنوياً بين 2012 و2021. كما نقلت «الغارديان» عن التقرير أن الحر المتزايد بات يقتل شخصاً واحداً كل دقيقة على مستوى العالم.

وفي 2024، تعرض الناس حول العالم لأيام موجات حر كان 84 في المئة منها، في المتوسط السنوي بين 2020 و2024، غير مرجح الحدوث لولا تغيّر المناخ، وفق الملخص البصري لتقرير «لانسيت كاونتداون» لعام 2025.

هذه الأرقام لا تهدف إلى نشر الهلع. هدفها أن تعيد وضع الأزمة في مكانها الصحيح. تغيّر المناخ ليس ملفاً بيئياً يجلس على رف منفصل عن الصحة. إنه ملف مستشفيات، وعيادات، وصيدليات، ومدارس، وأماكن عمل، وسيارات إسعاف، وبيوت كبار السن.

إنذار داخلي

لعل أخطر ما في تغيّر المناخ أنه لم يعد حدثاً ينتظرنا في آخر القرن. لقد صار إحساساً في الجسم. صداعاً في يوم دخاني. ضيق نفس في موسم لقاح أطول. قلباً يسرع في موجة حر. طفلاً لا ينام. عاملاً يعود من الشمس منهكاً كأنه عاد من معركة.

كنا نقول إن الأرض مريضة، وكان في العبارة شيء من المجاز. اليوم، صار المجاز أقل. مرض الأرض يمر عبر أجسادنا، جهازاً بعد جهاز. وما يحدث في الغلاف الجوي لا يبقى في السماء، بل ينزل إلى الرئة والدم والقلب والجلد والدماغ.

وربما يكون هذا هو الدرس الأشد إقناعاً في زمن الإنكار والتأجيل: إذا لم نسمع صرخة الكوكب، فسنسمعها في أجسادنا. وإذا لم نرَ الأزمة في الخرائط، فسنراها في غرف الطوارئ. وإذا ظللنا نؤجل العلاج، فإن الجسد، على طريقته الصامتة، سيكتب لنا التقرير الأخير.