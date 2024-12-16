3 أطعمة توقف سرطان البروستاتا

كشفت دراسة حديثة أن تناول كميات كبيرة من الأسماك وزيت الزيتون والجوز، مع تقليل استهلاك رقائق البطاطس والبسكويت والمايونيز، يمكن أن يبطئ نمو سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة.

تشير الأبحاث الجديدة إلى أن التغييرات البسيطة في النظام الغذائي قد تساعد في تقليل نمو خلايا سرطان البروستاتا لدى المرضى الذين يخضعون للمراقبة النشطة، وهو نهج علاجي يتضمن مراقبة السرطان بانتظام دون تدخل فوري، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

أظهرت النتائج أن اتباع نظام غذائي منخفض في أوميغا 6 وغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، بالإضافة إلى مكملات زيت السمك، أدى إلى خفض معدل نمو خلايا سرطان البروستاتا بشكل كبير لدى الرجال المصابين بالمرض في مراحله المبكرة، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تمديد الوقت قبل الحاجة إلى علاج أكثر قوة، وفقًا للعلماء.

يختار العديد من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا منخفض الخطورة المراقبة الفعالة بدلاً من العلاج الفوري، غير أنه في غضون خمس سنوات، يحتاج حوالي نصف هؤلاء المرضى في نهاية المطاف إلى الخضوع للعلاج إما بالجراحة أو الإشعاع، ولهذا السبب، يسعى المرضى جاهدين لإيجاد طرق لتأخير الحاجة إلى العلاج من خلال تغييرات في النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

أجرى الباحثون تجربة شملت 100 رجل معرضين لخطر منخفض أو متوسط للإصابة بسرطان البروستاتا والذين اختاروا المراقبة الفعالة، وتم توزيع المشاركين بشكل عشوائي إما على مواصلة نظامهم الغذائي الطبيعي أو اتباع نظام غذائي منخفض أوميغا 6 وعالي أوميغا 3، مع إضافة زيت السمك، لمدة عام واحد.

تلقت المجموعة التي اتبعت النظام الغذائي الجديد نصائح بشأن البدائل الصحية والمنخفضة الدهون للأطعمة الغنية بالدهون أو السعرات الحرارية، مثل استخدام زيت الزيتون أو الليمون والخل في تتبيلة السلطة، ومحاولة تناول المزيد من الأسماك والمكسرات.

ونصح الباحثون بتقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 6 مثل رقائق البطاطس والبسكويت والمايونيز والأطعمة المقلية أو المصنعة الأخرى، وتم إعطاء هؤلاء المشاركين أيضًا كبسولات زيت السمك لتعزيز تناولهم للأوميغا 3، في حين لم تتلق المجموعة الأخرى أي استشارة غذائية أو تناول أقراص زيت السمك.

قام الباحثون بتتبع التغيرات في مؤشر حيوي يسمى Ki-67، والذي يشير إلى مدى سرعة تكاثر الخلايا السرطانية - وهو مؤشر رئيسي لتطور السرطان وانتشاره والبقاء على قيد الحياة.

يذكر أنه يتم تشخيص أكثر من 52000 رجل بسرطان البروستاتا كل عام في المملكة المتحدة فقط، ما يجعله أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، يموت منهم حوالي 12000 رجل كل عام بسبب هذا المرض - أي ما يعادل رجلًا واحدًا كل 45 دقيقة.

وأظهر التحليل أنه بعد مرور عام واحد، شهدت المجموعة التي اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض أوميغا 6 وغنيًا بأوميغا 3 وزيت السمك انخفاضًا بنسبة 15 في المائة في مؤشر Ki-67، في حين شهدت المجموعة الضابطة زيادة بنسبة 24 في المائة.

وقال الدكتور ويليام أرونسون، أستاذ أمراض المسالك البولية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والمؤلف الأول للدراسة: “هذه خطوة مهمة نحو فهم كيفية تأثير النظام الغذائي على نتائج سرطان البروستاتا”.

وأضاف: "تشير نتائجنا إلى أن شيئاً بسيطاً مثل تعديل نظامك الغذائي قد يؤدي إلى إبطاء نمو السرطان وإطالة الوقت قبل الحاجة إلى تدخلات أكثر قوة".

ورغم أن النتائج واعدة، إلا أن الباحثين لم يجدوا أي اختلافات في علامات نمو السرطان الأخرى التي تستخدم عادة لتتبع تقدم سرطان البروستاتا، ونشرت النتائج في مجلة علم الأورام السريرية.