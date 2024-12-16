هانا .. صورة مروعة جراء قلة النوم

كشفت شركة Bensons for Beds بالتعاون مع خبيرة النوم الدكتورة صوفي بوستوك عن نموذج مستقبلي مذهل يحمل اسم "هانا" لتوضيح تأثير الحرمان المزمن من النوم على الجسم.

يمثل النموذج صورة امرأة بريطانية تبلغ من العمر 45 عامًا في عام 2050، تعاني من مشكلات صحية حادة نتيجة الحصول على 6 ساعات فقط من النوم يوميًا، وهو أقل من الموصى به.

تعاني "هانا" من مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك:

آلام مزمنة في الظهر وترهل الجلد نتيجة نقص إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة.

فقدان الشعر وضعف العضلات بسبب تأثير قلة النوم على تدفق الدم والهرمونات المسؤولة عن بناء العضلات.

عيون منتفخة واحمرار مزمن نتيجة ارتفاع مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول".

تورم الساقين بسبب قصور الدورة الدموية الناتج عن أمراض القلب المرتبطة بالحرمان من النوم.

فقدان الذاكرة وضعف المناعة مع زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل الإنفلونزا نتيجة التأثير السلبي على وظائف الدماغ والجهاز المناعي.

تم تطوير النموذج بناءً على تحليل 19 دراسة أكاديمية منذ عام 2010، تُظهر كيف يؤدي نقص النوم إلى تأثيرات عميقة على الصحة الجسدية والعقلية.

وأكدت الدكتورة بوستوك أن "هانا" مثال يبرز الأهمية الحاسمة للنوم الجيد في الحفاظ على الصحة العامة.

النوم الطبيعي

يوصي الخبراء بأن يحصل البالغون على 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا. ومع ذلك، تكشف الدراسات أن المواطن البريطاني العادي ينام حوالي 6 ساعات و20 دقيقة فقط في الليلة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

نصائح للحفاظ على صحة جيدة:

النوم الكافي: احرص على الحصول على 7-9 ساعات يوميًا.

الروتين اليومي: استيقظ في نفس الوقت يوميًا، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

التعرض للضوء الطبيعي: يساعد على ضبط الساعة البيولوجية.

التمارين الرياضية: مارس 150 دقيقة من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي أسبوعيًا.

تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية: ابتعد عن الشاشات قبل النوم بـ30 دقيقة على الأقل.

سرير مريح: وفر مرتبة جيدة لدعم الجسم.

قلة النوم

تشير الدراسات إلى أن النوم القليل يرتبط بمخاطر الإصابة بأمراض مثل السمنة، وأمراض القلب، ومرض السكري من النوع الثاني. كما أنه يضعف وظائف الدماغ، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة على المدى القصير والطويل.

"نوم الجمال"

يلعب النوم دورًا مهمًا في الحفاظ على مرونة البشرة وإنتاج الكولاجين، ما يفسر الترهل والشيخوخة المبكرة لدى من يعانون من قلة النوم. كما أن الإجهاد الناتج عن قلة النوم يزيد من إفراز الكورتيزول، ما يؤدي إلى انتفاخ العينين وظهور الهالات السوداء.

تحذير

تظهر "هانا" كتحذير حي لما قد يبدو عليه البشر في المستقبل إذا استمر الحرمان المزمن من النوم. ومع تسارع وتيرة الحياة وزيادة الاعتماد على الأجهزة الذكية، أصبح النوم الكافي ضرورة للحفاظ على الصحة، وتوجه هانا رسالة واضحة: "الاستثمار في نومك اليوم هو استثمار في مستقبلك".