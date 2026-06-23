متى يكون الشعور بالنعاس أثناء النهار نذير خطر على الصحة؟

حذرت دراسة علمية من أن الشعور بالنعاس أثناء النهار ربما يكون إنذارا مبكرا على احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لاسيما إذا كان الشخص لا يعاني من مشكلات في النوم ليلاً.

ووجد فريق طبي من عدة جهات بحثية من بينها جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية وكلية الطب بجامعة أثينا اليونانية أن البالغين الذين يشكون من رغبة في النوم أثناء النهار يعانون على الارجح من ارتفاع ضغط الدم، أو في طريقهم للإصابة بالمرض.

وخلص الباحثون إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات طبية تخص أكثر من 1700 شخص بالغ يشكون من النعاس أثناء النهار، وخضعوا لاختبارات تتناول طبيعة نومهم خلال ساعات الليل.

وبحسب النتائج، تبين أن الأشخاص الذين يشكون من النعاس أثناء النهار تتزايد احتمالات أن يكونوا مصابين بالضغط المرتفع بنسبة 52%، كما ترتفع احتمالات إصابتهم بالمرض في المستقبل بنسبة 74%.

وتتزايد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بالنسبة لمن يستغرقون 30 دقيقة أو أكثر قبل أن يغلبهم النوم ليلاً، حيث ترتفع احتمالات أن يكونوا مصابين بالفعل بارتفاع ضغط الدم بأكثر من الضعف، وترتفع احتمالات إصابتهم بالمرض في المستقبل بواقع ثلاثة أمثال.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، قال اعضاء فريق الدراسة إن هذه النتائج تؤكد ضرورة أن يلتفت الأطباء إلى أكثر من مجرد اضطرابات النوم المعتادة، مثل مشكلة انقطاع النفس أثناء النوم، عند تقييم حالات المرضى الذين يشكون من النعاس بشكل غير معتاد خلال ساعات النهار.