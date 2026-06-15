بعيداً عن خرافة التضخيم.. العلم يفكك أساطير الرياضة عند النساء

لسنوات طويلة، ارتبطت التمارين عند كثير من النساء بفكرة واحدة: النزول في الوزن. كانت الرياضة تُختصر في المشي، أو تمارين الكارديو، أو أي نشاط يساعد على حرق السعرات بسرعة. أما رفع الأوزان وبناء العضلات، فبقي في نظر كثيرين مساحة "رجالية"، أو طريقاً إلى جسم ضخم، أو ممارسة لا تناسب المرأة. لكن العلم يقول شيئاً مختلفاً تماماً: الكتلة العضلية ليست زينة جسدية، بل رصيد صحي طويل الأمد، خصوصاً للنساء.

رصيد صحي

العضلات ليست فقط ما نراه في المرآة. هي نسيج حي يساعد الجسم على الحركة، ويحمي المفاصل، ويدعم العظام، ويساعد على تنظيم السكر في الدم، ويزيد القدرة على أداء المهام اليومية مع التقدم في العمر. لذلك، لا يتعلق بناء العضلات بالشكل وحده، بل بالقدرة على حمل الحياة نفسها: صعود الدرج، حمل الأطفال، الوقوف لساعات، حماية الظهر، والحفاظ على الاستقلالية في مراحل العمر المتقدمة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية البالغين بممارسة نشاط بدني منتظم، مع إدخال تمارين تقوية العضلات في يومين على الأقل أسبوعياً، لأنها جزء أساسي من الصحة العامة، وليست تفصيلاً خاصاً بالرياضيين أو لاعبي كمال الأجسام.

النساء أولاً

تزداد أهمية العضلات لدى النساء بسبب التغيرات الهرمونية والعظمية التي يمر بها الجسم خلال العمر. فبعد سن الثلاثين تقريباً، يبدأ الإنسان بفقدان جزء من كتلته العضلية تدريجياً، وتشير "هارفارد هيلث" إلى أن الفقدان قد يبلغ نحو 3% إلى 5% كل عقد لدى معظم الناس بدءاً من الثلاثينات. ومع انقطاع الطمث، تصبح النساء أكثر عرضة لتراجع الكتلة العضلية وكثافة العظام، ما يرفع خطر الضعف والسقوط والكسور لاحقاً.

لهذا، لا ينبغي النظر إلى تمارين المقاومة بوصفها خياراً جمالياً فقط. هي وسيلة وقائية. فالعضلات القوية تساعد على حماية العظام، والعظام القوية تقلل خطر الكسور المرتبطة بهشاشة العظام، وهي مشكلة تمس النساء بصورة واضحة مع التقدم في العمر. وتوضح "هارفارد هيلث" أن تمارين القوة لا تبني العضلات فقط، بل تساعد أيضاً على دعم صحة العظام وتقليل خطر الكسور المرتبطة بالهشاشة.

خرافة التضخيم

أكثر خرافة تمنع كثيراً من النساء في مجتمعاتنا من رفع الأوزان هي الخوف من "التضخيم". فتسمع المرأة كثيراً أن الحديد سيجعل جسمها قاسياً أو ضخماً أو "رجالياً"، لكن هذا التصور مبالغ فيه.

فبناء كتلة عضلية ضخمة يحتاج سنوات من التدريب المكثف، ونظاماً غذائياً محدداً، وحجماً تدريبياً عالياً، وعوامل هرمونية لا تحدث بسهولة لدى معظم النساء.

في الواقع، ما يحدث غالباً عند النساء مع تمارين المقاومة هو تحسن في القوة، وشدّ في القوام، ودعم للمفاصل، وزيادة في الثقة والحركة. القوة لا تعني فقدان الأنوثة. والقوام الصحي لا يعني التشبه بأحد. العضلات هنا ليست مشروعاً لتغيير هوية الجسد، بل لحمايته.

فخ الكارديو

الخرافة الثانية أن الكارديو وحده يكفي. المشي والجري والسباحة مهمة جداً للقلب واللياقة، لكنها لا تعوض بالكامل تمارين المقاومة. فالجسم يحتاج النوعين: حركة ترفع كفاءة القلب، وتمارين تحمل أو أوزان تحافظ على العضلات والعظام.

المشكلة أن بعض النساء يقضين سنوات في تمارين الكارديو فقط، ثم يتفاجأن بأن الوزن قد ينخفض لكن القوة لا تزيد، والظهر يبقى ضعيفاً، والركبتان تتعبان، وشكل الجسم لا يتغير كما يتوقعن، السبب أن خسارة الوزن من دون بناء عضلات قد تعني أحياناً خسارة جزء من الكتلة العضلية نفسها، وهذا ليس مكسباً صحياً حقيقياً على المدى الطويل.

خدعة الميزان

من الخرافات الشائعة أيضاً أن الميزان هو الحكم النهائي. قد تبدأ امرأة تمارين المقاومة ولا ترى رقماً كبيراً ينخفض على الميزان، فتظن أنها فشلت. لكن ما يحدث أحياناً أن الجسم يخسر دهوناً ويكتسب عضلاً، فيتغير الشكل والمقاسات والقوة حتى لو لم يتحرك الرقم كثيراً.

هنا يجب تغيير السؤال. ليس فقط: كم نقص وزني؟ بل: هل أصبحت أقوى؟ هل صعود الدرج أسهل؟ هل آلام الظهر أخف؟ هل النوم أفضل؟ هل الملابس أصبحت أريح؟ الصحة لا تقاس دائماً برقم واحد، والعضلات تحديداً تعلّمنا أن الجسد ليس وزناً فقط.

وهم العمر

هناك أيضاً اعتقاد أن بناء العضلات يجب أن يبدأ في سن صغيرة، وأن الوقت يفوت بعد الأربعين أو الخمسين. وهذا غير دقيق. صحيح أن الحفاظ على العضلات مبكراً أسهل، لكن البداية المتأخرة أفضل بكثير من عدم البداية.

ويشير المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة إلى أن القوة والكتلة العضلية تصلان عادة إلى ذروتهما بين 30 و35 عاماً، ثم يبدأ التراجع تدريجياً، لكنه يوضح أيضاً أن تمارين القوة تساعد على بناء جسم أكثر صحة مع التقدم في العمر.

بالنسبة للنساء بعد الحمل، أو بعد سنوات من الانقطاع، أو بعد انقطاع الطمث، يمكن لتمارين المقاومة أن تكون خطوة استعادة لا خطوة منافسة. لا تحتاج المرأة إلى البدء بأوزان كبيرة؛ يمكن أن تبدأ بوزن الجسم، أو أربطة المقاومة، أو أوزان خفيفة، ثم تتدرج.

ثقافة الخوف

في بعض البيئات العربية، لا تقف الخرافات عند حدود الجسد فقط، بل تدخل في نظرة المجتمع للمرأة الرياضية. هناك من يربط القوة بالخشونة، أو يربط النادي بفكرة سطحية عن المظهر، أو يرى أن المرأة التي ترفع الأوزان "تتجاوز" الصورة التقليدية للجسد الأنثوي. وهذه النظرة لا تؤذي الثقة فقط، بل قد تحرم النساء من واحدة من أهم أدوات الوقاية الصحية.

القوة ليست نقيض النعومة. والرياضة ليست ترفاً. وبناء العضلات لا يعني التخلي عن الأنوثة، بل يعني أن يكون الجسد أكثر قدرة على خدمة صاحبته في يومها وعمرها وصحتها.

صحة أيضية

للعضلات دور مهم في الصحة الأيضية أيضاً. فالعضلات تساعد الجسم على استخدام الغلوكوز وتخزينه، ولذلك ترتبط الكتلة العضلية الجيدة بتحسين حساسية الإنسولين ودعم توازن السكر في الدم. وهذا مهم بشكل خاص في منطقتنا، حيث ترتفع معدلات السمنة وقلة الحركة والسكري من النوع الثاني في عدد من الدول العربية.

لا يعني ذلك أن تمارين المقاومة علاج وحدها، لكنها جزء مهم من منظومة الوقاية: غذاء جيد، نوم كاف، حركة منتظمة، وتمارين قوة. وعندما نفكر في العضلات بهذه الطريقة، تصبح أقرب إلى “مخزن صحة” لا إلى شكل خارجي.

بداية بسيطة

الخبر الجيد أن بناء العضلات لا يحتاج إلى دخول عالم معقد. يمكن أن يبدأ الأمر بيومين أسبوعياً من تمارين المقاومة، تشمل عضلات الجسم الأساسية: الساقين، الظهر، الصدر، الذراعين، والبطن. ويمكن استخدام أوزان حرة، أو أجهزة، أو أربطة مقاومة، أو حتى وزن الجسم. المهم هو التدرج، وتعلم الحركة الصحيحة، وتجنب المقارنة، والالتزام بما يناسب العمر والحالة الصحية.

ومن الأفضل لمن لديها إصابة، أو هشاشة عظام، أو مرض مزمن، أو حمل، أو فترة ما بعد ولادة، أن تبدأ تحت إشراف مختص أو بعد استشارة طبية مناسبة.

معنى القوة

تحتاج النساء إلى إعادة تعريف العضلات. ليست العضلات مشروعاً للضخامة، ولا رمزاً للخشونة، ولا هواية تخص فئة محدودة. هي صحة، ووقاية، واستقلالية، وثقة. هي ما يجعل الجسد قادراً لا خفيفاً فقط، متوازناً لا نحيفاً فقط، قوياً لا مرهقاً فقط.

ولعل أهم ما يجب كسره في مجتمعاتنا هو الفكرة التي تقول إن المرأة تتمرن لتصغر. ربما حان الوقت لنقول إن المرأة تتمرن لتقوى، لتكبر قدرتها على الحياة، لا ليصغر رقمها على الميزان.