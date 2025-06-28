تحذير عاجل.. أصحاب العيون الزرقاء والخضراء ممنوعون من شرب هذا النوع من القهوة

كشف باحثون صينيون عن وجود صلة بين القهوة سريعة التحضير ومرض في العين يسبب عدم وضوح الرؤية المركزية أو تشوهها، وربما يصل الأمر إلى العمى، ويتأثر ذوو العيون الزرق أو الخضراء أكثر من غيرهم بذلك.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يفضلون القهوة سريعة التحضير كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب بما يصل إلى سبع مرات من شاربي أنواع أخرى وفق "ديلي ميل".

وتُعرف هذه الحالة المرضية باسم الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، حيث يتآكل الجزء المركزي الصغير من شبكية العين، مما يؤثر على قدرة الأشخاص على القراءة والقيادة والتعرف على الوجوه.

تفسير علمي

ويعتقد الباحثون أن الرابط قد يكون بسبب طريقة تحضير القهوة سريعة التحضير، والتي تطلق مادة كيميائية تسمى الأكريلاميد والتي قد تدخل مجرى الدم وتؤدي إلى تلف شبكية العين.

وحذر الدكتور تشي جيا، طبيب العيون الذي قاد الدراسة، من أن "القهوة سريعة التحضير قد تزيد من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وأن تقليل تناولها قد يساعد في منعه".

ونصح الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر بتجنب تناول القهوة سريعة التحضير، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض، أو يعانون من زيادة الوزن، أو يدخنون، أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم، معرضون لخطر أكبر للإصابة بهذه الحالة، كما أن الأشخاص ذوي العيون الزرقاء أو الخضراء معرضون أيضًا لخطر متزايد لأن عيونهم تحتوي على صبغة أقل، مما يعني أنها يمكن أن تتعرض لمزيد من الضرر من أشعة الشمس.

لكن الباحثين حذروا من أن دراستهم كانت مراقبة ولا تثبت أن القهوة سريعة التحضير تسبب الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

وربطت دراسة أجريت عام 2023 وشملت 67 ألف بالغ بين شرب القهوة وزيادة سماكة طبقات الألياف العصبية في العين، مما يساعد على حماية الرؤية.

ومع ذلك، فإن الدراسة الجديدة هي واحدة من الدراسات القليلة التي تبحث في أنواع مختلفة من القهوة.

عينة البحث

واستخدمت الدراسة بيانات المشاركين من البنك الحيوي البريطاني وتحالف FinnGen، الذي يتتبع البيانات الجينية للأشخاص في بريطانيا وفنلندا.

ولم تركز الدراسة بشكل صارم على ما إذا كان شخص ما يشرب القهوة سريعة التحضير، بل استخدمت منهجية مختلفة تتعلق بالجينات.

وقام الباحثون بتقسيم المشاركين حسب استعدادهم الوراثي لشرب القهوة سريعة التحضير أو المطحونة أو منزوعة الكافيين، وبعد ذلك تم تحليل معدلات الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

نتائج الدراسة

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تم وضعهم في مجموعة القهوة سريعة التحضير كانوا أكثر عرضة بنسبة 692 في المائة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر - حيث تتدهور البقعة، في وسط العين والمسؤولة عن الرؤية المركزية، بمرور الوقت.

كما وجدت أن الأشخاص الذين يشربون الكافيين منزوع الكافيين أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي الجاف بنسبة 80 في المائة، على الرغم من أن هذا الاختلاف لم يكن كبيرا.

تم اعتبار المشاركين مصابين بالضمور البقعي المرتبط بالعمر فقط إذا ظهر بعد عيد عمرهم الخمسين وتم تشخيصه من قبل طبيب.

ويعتبر مرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر حالة شائعة بين كبار السن، حيث يعاني حوالي واحد من كل عشرة أمريكيين يبلغون من العمر 50 عاماً أو أكثر من هذه الحالة.

لا يوجد علاج لهذه الحالة، لكن الأطباء يقولون إن البدء بالعلاج مبكراً يمكن أن يساعد في إبطاء تطورها، والذي قد يشمل تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين C وE والزنك، أو الأدوية المستخدمة لعلاج الضمور البقعي الرطب والتي يمكن أن تبطئ نمو الأوعية الدموية في العين.

بشكل عام، شملت الدراسة 7600 مشارك يعانون من الضمور البقعي الجاف و5900 مشارك يعانون من الضمور البقعي الرطب، وقد نُشرت في مجلة علوم الغذاء والتغذية ويؤكد الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد نتائج الدراسة.