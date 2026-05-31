الآيس كريم "سوبرفود" في 2026

في عالم التغذية، هناك أطعمة يعرف الناس مسبقاً أين يضعونها أخلاقياً؛ الخضار “جيدة”، والسكريات “سيئة”، والحلويات متهمة دائماً بأنها سبب كل شيء تقريباً. لكن الآيس كريم ظل يربك هذه القواعد بطريقة غريبة منذ سنوات.

بعض الدراسات لاحظت شيئاً غير متوقع: أشخاص يتناولون الآيس كريم بانتظام لم يظهروا معدلات أسوأ من بعض الأمراض الاستقلابية كما كان متوقعاً، بل ظهرت أحياناً نتائج معاكسة أثارت حيرة الباحثين، وهكذا بدأت تظهر العبارة التي بدت لكثيرين مستحيلة: "هل الآيس كريم سوبرفود؟"

نتيجة غريبة

عاد الاهتمام مؤخراً بعد مقالات علمية وصحية ناقشت ما يسمى “مفارقة الآيس كريم”، وهي ملاحظات بحثية وجدت أن بعض مستهلكي الآيس كريم سجلوا مؤشرات أفضل في بعض الجوانب المرتبطة بالسكري أو صحة القلب مقارنة بما كان متوقعاً.

وترجع جذور هذه الملاحظات إلى أبحاث غذائية طويلة بدأت منذ الثمانينات، حين لاحظ علماء في جامعة هارفارد أن بعض منتجات الألبان الكاملة الدسم لا تتصرف داخل الجسم بالطريقة "الشريرة" التي افترضتها النظريات الغذائية القديمة؟

دهون مختلفة

أحد التفسيرات المطروحة يتعلق بما يسمى "Milk Fat Globule Membrane"، وهي بنية بيولوجية تحيط بالدهون الطبيعية في الحليب والقشدة.

ويعتقد بعض الباحثين أن هذه البنية قد تجعل الدهون اللبنية الطبيعية تتفاعل داخل الجسم بشكل مختلف عن الدهون الصناعية أو فائقة المعالجة. ولهذا يرى بعض العلماء أن منتجات الألبان الكاملة، ومنها الآيس كريم الحقيقي المصنوع من الحليب والقشدة، قد تكون أكثر تعقيداً غذائياً مما كان يُعتقد سابقاً.

ليس بريئاً

لكن هنا تبدأ المشكلة، فالإنترنت أخذ هذه النتائج وقفز مباشرة إلى استنتاجات ضخمة: "الآيس كريم صحي" و"الآيس كريم سوبرفود"، بينما العلماء أنفسهم أكثر حذراً بكثير، فوجود ارتباط إحصائي لا يعني أن الآيس كريم "يعالج" أو "يحمي" بشكل مباشر. وقد يكون الأشخاص الذين يتناولونه باعتدال يملكون أصلاً أنماط حياة مختلفة أو أنظمة غذائية أكثر توازناً.

كلمة تسويقية

حتى كلمة "سوبرفود" نفسها ليست مصطلحاً علمياً دقيقاً، بل تعبير تسويقي انتشر في الإعلام أكثر مما استخدم داخل المختبرات، فالطعام لا يعمل داخل الجسم كأبطال خارقين منفصلين، بل كجزء من نظام غذائي كامل. ولهذا يشكك كثير من خبراء التغذية أصلاً في فكرة وجود "طعام خارق" واحد قادر وحده على صنع المعجزات الصحية.

طعام عاطفي

وربما لهذا انتشرت فكرة "الآيس كريم السوبرفود" بهذه السرعة؛ لأنها لا تتعلق بالعلم فقط، بل بالعاطفة أيضاً، فالأيس كريم ليس مجرد سكر ودهون، بل مرتبط بالطفولة، والمكافأة، والصيف، والراحة النفسية، والحنين. ولهذا يحب الناس فكرة أن شيئاً يمنحهم المتعة قد لا يكون "سيئاً بالكامل"

بين العلم

الحقيقة العلمية الحالية أكثر هدوءاً من العناوين المنتشرة، فالآيس كريم الحقيقي، خصوصاً المصنوع من مكونات ألبان طبيعية، قد يكون أقل ضرراً استقلابياً مما كان يُعتقد سابقاً عند تناوله باعتدال، لكن هذا لا يجعله علاجاً أو غذاءً خارقاً.

وربما تكشف كل هذه القصة شيئاً أعمق عن علاقتنا بالطعام نفسه، فالناس لا تبحث فقط عن التغذية، بل عن الطمأنينة أيضاً. والأسئلة التي يطرحها الناس الآن: هل الأشياء التي نحبها يمكن أن تكون "مسموحة"، وهل يمكن بالإمكان التوفيق بين الصحة والمتعة من دون شعور دائم بالذنب؟