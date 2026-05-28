أقوى من البرتقال 4 مرات.. الجوافة عصير ذهبي للنساء والفتيات

كشفت دراسة حديثة عن فوائد مذهلة لعصير الجوافة خصوصاً لدى النساء والفتيات، حيث يتفوق على عصير البرتقال بأربعة أضعاف في احتوائه على فيتامين سي، ويساعد على امتصاص الحديد، ما يجعله عصيراً ذهبياً للمصابات بفقر الدم.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة BMJ Group، فإن تناول عصير الجوافة إلى جانب مكملات الحديد ساهم في رفع مستويات الهيموغلوبين بشكل ملحوظ مقارنة بتناول الحديد وحده، ما يعزز فرص الاستفادة من الحديد داخل الجسم وفق ديلي ساينس.

ويُعد فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية انتشاراً، خاصة بين الحوامل والمراهقات، إذ يرتبط بالتعب وضعف التركيز ومضاعفات الحمل وارتفاع مخاطر الأمراض الخطيرة.

ويرى الباحثون أن السر يكمن في المحتوى المرتفع من فيتامين C داخل الجوافة، إذ تحتوي على كمية قد تصل إلى أربعة أضعاف الموجودة في البرتقال لكل 100 غرام، وهو ما يساعد الجسم على امتصاص الحديد بكفاءة أكبر، خصوصاً من الأغذية النباتية.

وشملت المراجعة تحليل 17 دراسة نُشرت منذ عام 2000، بينها 15 دراسة شبه تجريبية وتجربتان سريريتان. وركزت 6 دراسات على الفتيات المراهقات، بينما تناولت 11 دراسة النساء الحوامل.

وعند دمج نتائج 12 دراسة شملت 235 مشاركة، وجد الباحثون أن متوسط ارتفاع الهيموغلوبين بلغ نحو 1.71 غ/دل بعد تناول عصير الجوافة. كما ارتفع المتوسط لدى المراهقات بمقدار 1.52 غ/دل، ولدى الحوامل بنحو 1.84 غ/دل.

وفي خمس دراسات قارنت بين تناول مكملات الحديد وحدها وبين تناولها مع عصير الجوافة، أظهرت النتائج أن المجموعة التي جمعت بين الاثنين سجلت مستويات هيموغلوبين أعلى بمتوسط 1.29 غ/دل.

وأشار الباحثون إلى أن زيادة تتراوح بين 1 و2 غ/دل قد تكون كافية لنقل بعض المصابين من مرحلة فقر الدم الخفيف أو المتوسط إلى مستويات طبيعية، بما ينعكس على النشاط والتركيز والإنتاجية.

ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن جميع الدراسات أُجريت في إندونيسيا، مع وجود اختلافات في نوع الجوافة والجرعات وفترات المتابعة، ما يعني أن الأمر لا يزال بحاجة إلى تجارب سريرية أوسع وأكثر دقة قبل اعتماد عصير الجوافة كبديل للعلاج التقليدي.

ومع ذلك، يرى الباحثون أن دمج عصير الجوافة في برامج التغذية المدرسية والرعاية الصحية للحوامل قد يمثل خطوة عملية منخفضة التكلفة للحد من فقر الدم، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض على نطاق واسع.