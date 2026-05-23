كيف يغير الجنين تكوين دماغك للأبد؟

لفترة طويلة، كان يُنظر إلى الحمل كمرحلة مؤقتة ينفصل بعدها جسد الأم عن جسد الطفل بالكامل. لكن الأبحاث الحديثة تقول إن هذا الانفصال قد لا يكون كاملاً أبداً.

خلال الحمل، تعبر خلايا الجنين المشيمة وتدخل إلى جسم الأم، وبعضها لا يختفي بعد الولادة، بل يستقر داخل أعضائها لسنوات طويلة، وربما لعقود.

وتُعرف هذه الظاهرة باسم الميكروشيميرية، وهي حالة يحمل فيها الجسم عدداً صغيراً من الخلايا التي تعود إلى شخص آخر وراثياً.

دماغ الأم

أحد أكثر الاكتشافات إثارة جاء من دراسة منشورة في دورية «بلوس وان» حيث عثر الباحثون على خلايا تحمل كروموسومات ذكورية داخل أدمغة نساء أنجبن أولاداً. بعض هذه الخلايا بقي داخل الدماغ لعقود بعد الحمل.

وهذا يعني أن الأم قد تحمل حرفياً آثاراً خلوية من أطفالها داخل دماغها حتى بعد سنوات طويلة من الولادة.

تبادل بيولوجي

المثير أن العملية لا تحدث في اتجاه واحد فقط. فكما تنتقل خلايا الجنين إلى الأم، تنتقل أيضاً خلايا الأم إلى الجنين أثناء الحمل.

وتشير أبحاث منشورة في «فرونتيرز إن ايميونولوجي» إلى أن هذا التبادل الخلوي قد يلعب أدواراً بيولوجية معقدة تتعلق بالمناعة وإصلاح الأنسجة والاستجابة الالتهابية.

وهنا يتحول الحمل من مجرد ارتباط مؤقت بين جسدين إلى نوع من الاندماج البيولوجي طويل الأمد.

وظيفة غامضة

السؤال الذي يحاول العلماء فهمه اليوم ليس فقط لماذا تبقى هذه الخلايا، بل ماذا تفعل داخل الجسم؟

بعض الباحثين يعتقدون أن الخلايا الجنينية قد تساعد في إصلاح الأنسجة المتضررة أو دعم بعض الوظائف المناعية. وتشير دراسات إلى أن هذه الخلايا قد تتحرك نحو أماكن الإصابة داخل جسم الأم، وكأنها تشارك في عملية الإصلاح البيولوجي.

لكن الصورة ليست بهذه البساطة دائماً.

سلاح مزدوج

في المقابل، يدرس العلماء أيضاً احتمال ارتباط الميكروشيميرية ببعض أمراض المناعة الذاتية، حيث قد يتعامل الجهاز المناعي مع هذه الخلايا بوصفها أجساماً “غريبة”.

ولهذا ينظر الباحثون إلى الظاهرة كعلاقة بيولوجية معقدة جداً؛ قد تكون مفيدة في بعض السياقات، ومؤثرة سلباً في سياقات أخرى، بحسب طبيعة الجهاز المناعي والظروف الصحية المختلفة.

علاقة أعمق

ربما ما يجعل الموضوع مؤثراً ليس الجانب الطبي فقط، بل المعنى الإنساني الكامن فيه.

ففكرة أن الأم قد تحمل حرفياً جزءاً خلوياً من طفلها داخل جسدها لسنوات طويلة تجعل العلاقة بينهما تبدو أقل رمزية وأكثر مادية مما كنا نظن.

الأم لا "تتذكر" طفلها نفسياً فقط، بل ربما بيولوجياً أيضاً.

علم جديد

هذه الدراسات لا تعيد فقط تعريف الحمل، بل تغير فهم العلماء للجسم البشري نفسه. فالإنسان، بيولوجياً، قد لا يكون "فرداً مستقلاً" بالكامل كما يبدو. داخل أجسادنا قد تعيش آثار خلوية من أمهاتنا أو أطفالنا أو حتى توائمنا.

ولهذا أصبحت الميكروشيميرية محور اهتمام متزايد في علم المناعة والأعصاب والطب التجديدي وأبحاث الشيخوخة، خصوصاً مع تزايد الأدلة على أن الحمل يترك بصمة خلوية طويلة الأمد داخل الجسم.

ما بعد الولادة

وربما لهذا لا تبدو هذه الدراسات مجرد أبحاث مخبرية باردة، بل إعادة تعريف لفكرة الأمومة نفسها.

فالطفل لا يغادر جسد الأم بالكامل لحظة الولادة كما كان يُعتقد. شيء صغير منه قد يبقى هناك… داخل الدم، أو القلب، أو حتى الدماغ، بصمت، ولسنوات طويلة.