الخبرات الحياتية من الأب إلى الأبناء في مرحلة تكون الجنين

وجد فريق من الباحثين في الصين أن ذكور الفئران التي اعتادت على استخدام نموذج مصغر من أجهزة المشي الرياضية تنجب صغارا لديها قدرات رياضية تفوق أقرانها التي تنحدر من ذكور غير معتادة على ممارسة الرياضة. وأثبتت الاختبارات المعملية أن السر وراء التفوق الرياضي لهؤلاء الصغار لا يعود إلى صفات وراثية انتقلت عبر الحمض النووي من الأب للصغار، بل من العادات الرياضية التي اكتسبها الأب على مدار حياته ونجح في توريثها بشكل أو بأخر لصغاره خلال عملية الإنجاب.

ويقول الباحث تشن ين المتخصص في الكيمياء الحيوية بجامعة نانجينج في الصين في تصريحات للموقع الإلكتروني Knowable Magazine المعني بالأبحاث العلمية: "لقد اندهشت للغاية عندما اطلعت على هذه النتائج".

وبدأ الباحثون يلاحظون إمكانية انتقال الخبرات الحياتية من الأب إلى صغاره منذ ستينيات القرن الماضي، وشرعوا بعد عقود في إجراء تجارب على الحيوان في محاولة لتفسير أسباب هذه الظاهرة.