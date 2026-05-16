كواليس الجسد.. حوار الخلايا الصامت

لا يعمل الجسم البشري كأجهزة منفصلة، بل كمدينة حية تتبادل فيها الأعضاء الرسائل طوال الوقت. فالقلب لا يضخ الدم بمعزل عن الدماغ، والكبد لا ينظم الطاقة وحده، والجهاز المناعي لا يتحرك من دون إشارات تحذير وتنسيق.

وبحسب مقال نشره برنامج «الفيزيولوجيا الطبية» بجامعة فلوريدا، يحدث تواصل الأعضاء عبر مسارات عدة، أبرزها الإشارات العصبية السريعة، والرسائل الهرمونية الأبطأ، والتواصل المناعي الذي يساعد الجسم على الاستجابة للإصابة والعدوى.

إنذار عصبي

عندما تلمس اليد سطحاً ساخناً، تلتقط مستقبلات الألم الخطر فوراً، وترسل الأعصاب إشارات كهربائية إلى الحبل الشوكي والدماغ، فينسحب الذراع قبل أن ندرك تماماً ما حدث.

ويشير كتاب «التشريح ووظائف الأعضاء» الصادر عن جامعة أوريغون إلى أن الاتصال العصبي يتيح وظائف سريعة وقصيرة المدى، مثل الحركة والإحساس والإدراك، بخلاف النظام الهرموني الذي يعتمد على رسائل كيميائية أبطأ تنتقل عبر الدم.

رسائل هرمونية

إذا كان الجهاز العصبي يعمل كإنذار عاجل، فإن الجهاز الهرموني يشبه رسالة معممة تصل إلى أعضاء بعيدة. فالغدد تفرز هرمونات في الدم، ثم تتجه إلى أنسجة محددة تحمل مستقبلات قادرة على فهم الرسالة.

وتوضح «كليفلاند كلينك» أن جهاز الغدد الصماء ينتج الهرمونات ويطلقها للحفاظ على استقرار وظائف الجسم، فيما تشير «جونز هوبكنز الطبية» إلى دور هذه الهرمونات في تنظيم الأيض والطاقة والنمو والتكاثر والاستجابة للتوتر والمزاج.

دم ناقل

الدم ليس مجرد سائل يحمل الأكسجين، بل طريق سريع للرسائل. فعندما يرتفع السكر في الدم، يفرز البنكرياس الإنسولين، فيصل إلى العضلات والكبد والدهون ليطلب منها امتصاص الجلوكوز أو تخزينه.

وبحسب دليل «إم إس دي» الطبي، ينسق جهاز الغدد الصماء وظائف الأعضاء عبر هرمونات تُفرز في مجرى الدم، ثم تؤثر في أنسجة مستهدفة قد تكون غدة أخرى أو عضواً نهائياً.

لغة الخلايا

في العمق، تبدأ الحكاية من الخلية؛ فالرسالة لا تعني شيئاً إذا لم تجد مستقبلاً يفهمها. ويوضح المعهد الوطني الأمريكي للسرطان أن الإشارات الخلوية تعتمد على جزيئات كيميائية، مثل الهرمونات والناقلات العصبية وعوامل النمو، ترتبط بمستقبلات بروتينية على سطح الخلية أو داخلها.

مناعة متكلمة

الجهاز المناعي لا ينتظر الأوامر بصمت. فعند حدوث إصابة أو عدوى، تطلق الخلايا المناعية إشارات كيميائية تنبه الجسم، وتستدعي خلايا أخرى إلى موقع الخطر، وقد تغيّر حرارة الجسم وسلوكه، لذلك نشعر أحياناً بالتعب أو الحمى أو فقدان الشهية أثناء المرض.

وتوضح مراجعة علمية منشورة في مجلة «إيميونولوجي ليترز» أن الاتزان الداخلي يعتمد على تداخل معقد بين الجهاز العصبي والمناعي والأيضي، لا على عمل كل نظام بمعزل عن الآخر.

حوار دائم

الأكثر إثارة أن الدماغ والجهاز المناعي يتبادلان المعلومات باستمرار. فالتوتر النفسي قد يغيّر الاستجابة المناعية، والالتهاب قد يؤثر في المزاج والطاقة والنوم، ما يجعل الحدود بين النفسي والجسدي أقل وضوحاً.

وتشير مراجعة منشورة في دورية «نيتشر ريفيوز إيميونولوجي» إلى أن الاتصال بين الجهازين العصبي والمناعي أصبح يُنظر إليه كجزء أساسي من فسيولوجيا الدماغ والجسم، خصوصاً في الاستجابة للتوتر والعدوى وإصابات الأنسجة.

توازن دقيق

كل هذه الرسائل تهدف إلى غاية واحدة: إبقاء الجسم في حالة اتزان. فعندما ترتفع الحرارة، يتدخل الجسم لتبريد نفسه، وعندما ينخفض السكر، تتحرك الهرمونات لتصحيحه، وعندما تحدث إصابة، تنطلق إشارات الألم والالتهاب والشفاء.

وتؤكد دراسة منشورة في مجلة «كورنت أوبينيان إن فارماكولوجي» أن الاتزان الأيضي يعتمد على شبكة تجمع الجهاز العصبي والغدد الصماء والجهاز المناعي، وأن الدماغ يقرأ إشارات الأعضاء لتنظيم الشهية والطاقة واستخدام المغذيات.

جسد واحد

أعضاء الجسم لا تعمل كجزر معزولة، بل كفريق متصل على مدار الساعة؛ الأعصاب ترسل الإنذارات السريعة، والهرمونات تنقل التعليمات البعيدة، والمناعة تكشف الخطر، والخلايا تترجم الرسائل إلى أفعال.

لذلك، حين ينبض القلب أسرع عند الخوف، أو نشعر بالجوع بعد انخفاض السكر، أو يغلبنا النعاس أثناء المرض، فهذه ليست أحداثاً منفصلة، بل محادثات داخلية متقنة تجعل الجسد جسداً واحداً، لا مجموعة أعضاء متجاورة.