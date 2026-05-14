ماذا تأكل على معدة فارغة لبناء العضلات بسرعة؟

أكد خبراء التغذية الرياضية أن ما يتم تناوله على معدة فارغة في الصباح قد يلعب دوراً محورياً في دعم نمو الكتلة العضلية أكثر مما يعتقده كثيرون، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يتبعون برامج تدريبية مكثفة لبناء العضلات.

وبعد ساعات من الصيام الليلي، يبدأ الجسم بالاعتماد على مصادر الطاقة الداخلية، بما في ذلك الأنسجة العضلية، ما يجعل الوجبة الأولى بعد الاستيقاظ خطوة حاسمة في وقف هذه العملية وتحفيز البناء العضلي بدلاً منها.

ووفق مختصين في التغذية الرياضية، فإن التركيبة المثالية لوجبة الإفطار في هذه الحالة تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية: بروتين عالي الجودة، وكربوهيدرات معقدة، وكمية معتدلة من الدهون الصحية. هذا المزيج يساعد على تزويد الجسم بالأحماض الأمينية اللازمة لإصلاح العضلات، إلى جانب توفير الطاقة اللازمة لبدء النشاط البدني.

وتشير توصيات الخبراء إلى أن تناول كمية من البروتين تعادل جزءاً مهماً من الاحتياج اليومي في وجبة الصباح يمكن أن يعزز عملية "بناء البروتين العضلي"، وهي الآلية الأساسية لنمو الألياف العضلية وإصلاحها، ومن أبرز المصادر المناسبة في هذا السياق البيض، والدجاج، والتونة، ومنتجات الألبان وفق ديلي جالاكسي.

كما أن الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والخبز الكامل والأرز البني تساهم في إعادة ملء مخزون الطاقة في الجسم بعد فترة الصيام، بينما تساعد الدهون الصحية بكميات معتدلة على دعم التوازن الهرموني وتحسين الامتصاص.

ويؤكد خبراء أن سرعة امتصاص العناصر الغذائية تكون أعلى عند تناول الطعام على معدة فارغة، ما يعزز استفادة الجسم من البروتين والكربوهيدرات بشكل أسرع، وبالتالي دعم عملية التعافي بعد التمرين أو خلال بداية اليوم.

وفي المقابل، يحذر مختصون من الإفراط في الكميات، مشيرين إلى أن زيادة السعرات بشكل مبالغ فيه قد تؤدي إلى نتائج عكسية مثل زيادة الدهون بدلاً من الكتلة العضلية، لذلك يُنصح بالزيادة التدريجية والمراقبة المستمرة لنتائج الجسم.

كما تلعب التمارين الرياضية وتوقيتها دوراً مكملاً، إذ يفضل تناول وجبة متوازنة قبل التمرين بساعات كافية لضمان الهضم الجيد وتوفير الطاقة، مع التركيز على الترطيب المستمر قبل وأثناء وبعد النشاط البدني، لما له من تأثير مباشر على الأداء والتعافي.

ويجمع الخبراء على أن بناء العضلات لا يعتمد فقط على التدريب، بل على التوازن الدقيق بين التوقيت الغذائي، وجودة العناصر الغذائية، وكميات السوائل، ما يجعل وجبة الصباح على معدة فارغة خطوة استراتيجية مهمة في أي برنامج رياضي ناجح.