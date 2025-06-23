بصمات الأصابع.. حقائق مذهلة تكشف أسرار الهوية البشرية

كشف تقرير علمي النقاب عن حقائق مذهلة حول بصمات الأصابع، والتي تُعد واحدة من أكثر السمات الإنسانية تميزا، إذ لا تتطابق بصمتان على وجه الأرض، حتى لدى التوائم المتطابقة.

وبحسب التقرير، تتكوّن بصمات الإنسان وهو لا يزال جنينا في رحم أمه، وتحديدا في الشهر الثالث من الحمل، لتستقر بشكل نهائي بحلول الأسبوع السابع عشر، ورغم نمو اليدين لاحقا، فإن نمط البصمة يظل ثابتا مدى الحياة، وفقا لموقع StarsInsider.

وتنقسم أنماط البصمات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الحلقية التي تشكل نحو 60% من الأنماط، والدوامية بنسبة 35%، ثم القوسية وهي الأندر، بنسبة لا تتجاوز 5% من سكان العالم.

ويعتقد العلماء أن للبصمات دورا حاسما في تعزيز حاسة اللمس والقدرة على الإمساك بالأشياء، إذ تُسهم الحواف الجلدية الدقيقة في نقل الاهتزازات وتحسين التماسك عند التعامل مع الأجسام المختلفة.

وتعزز البصمات أيضا القدرة على التمييز بين الأسطح، إذ ترسل الحواف نبضات إلى خلايا جلدية حساسة للمؤثرات الميكانيكية، ما يساعد الدماغ على تفسير ملمس الأشياء بدقة.

وفي تطوّر لافت، تُستخدم اليوم أنظمة تحقق بيومترية معتمدة على بصمات الأصابع في تأمين المطارات والمستشفيات وحتى الهواتف المحمولة، ما يمنح طبقة إضافية من الأمان والخصوصية.

علميًا، يُرجع الباحثون أنماط البصمات إلى ما يُعرف بـ"أنماط تورنغ"، نسبة إلى عالم الرياضيات البريطاني آلان تورنغ، الذي افترض أن هذه الأنماط تنشأ عن تفاعلات كيميائية داخل الجنين تؤدي إلى تشكُّل خطوط جلدية مميزة، وهي النظرية ذاتها التي تفسر وجود خطوط الحمار الوحشي وبقع النمر.

وفي السياق التاريخي، كان الضابط الفرنسي ألفونس بيرتيون أول من حاول توظيف الخصائص الجسدية للتعرف على الأفراد من خلال نظام يُعرف بـ"القياسات الجسدية"، قبل أن تفرض البصمات نفسها وسيلة أكثر دقة واعتمادا في الطب الشرعي.

ويُسجل التاريخ للموظف البريطاني ويليام جيمس هيرشل كونه أول من استخدم البصمات في توثيق العقود القانونية، فيما يعود الفضل في تأسيس أول مكتب لبصمات الشرطة إلى إدوارد هنري عام 1901 في لندن.

وشهد عام 1905 أول إدانة بالقتل استنادا إلى بصمات الأصابع في بريطانيا، حيث أُدين الأخوان ستراتون بارتكاب جريمة قتل، في سابقة قضائية مهدت لاستخدام علم البصمات كدليل جنائي معتمد.

ورغم محاولات البعض إزالة بصماتهم، إلا أن الدراسات تؤكد أن الجلد يعيد إنتاج البصمة ذاتها بعد أي إصابة، باستثناء حالات نادرة للغاية من اضطراب وراثي يُعرف بـ"انعدام الخطوط الجلدية"، يُولد فيه الإنسان دون بصمات.

ويؤكد التقرير أن البصمات، رغم بساطة وجودها في أطراف أصابعنا، تختزن تعقيدا بيولوجيا وتاريخيا جعلها حجر الزاوية في علم الهوية البشرية والأمن الجنائي.

ماذا نعرف أيضا عن البصمات؟

تشكلت قبل ولادتك: تبدأ التعرجات على أطراف الأصابع بالتشكل في الرحم عند حوالي الأسبوع العاشر من الحمل، وتكتمل تقريبا عند الأسبوع السابع عشر. هذا يعني أن بصماتك وُجدت قبل ولادتك.

تعزز حاسة اللمس: أظهرت أبحاث نُشرت في Journal of Neuroscience أن هذه التعرجات الدقيقة تحتوي على مستقبلات حسية معقدة تفسّر دقة اللمس لدى الإنسان.

تشبه تطور بصيلات الشعر: تبدأ البصمات كخلايا شبيهة بتلك التي تُكوِّن بصيلات الشعر، لكنها تتحول لاحقا إلى أنماط من التعرجات بفضل اختلافات دقيقة في التعبير الجيني.

تتبع نمط تورينغ الرياضي: يمكن تفسير الأشكال الحلزونية والمنحنية للبصمات جزئيا من خلال نظرية وضعها عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينغ في خمسينات القرن الماضي، تفترض أن تفاعل مواد محفزة ومثبطة للنمو يؤدي إلى أنماط متكررة كالتي نراها في بصمات الأصابع.

تشبه خطوط الحمار الوحشي: نفس النمط الرياضي الذي يشكل بصمات الإنسان مسؤول أيضا عن أنماط طبيعية أخرى مثل خطوط الحمار الوحشي وبقع النمر.

بعض الناس يولدون بلا بصمات: يُعرف هذا الاضطراب الوراثي النادر باسم "فقدان البصمات" أو adermatoglyphia، ويؤدي إلى غياب التعرجات على أطراف الأصابع. ورغم أن حامليه يتمتعون بصحة جيدة عموما، فإن أصابعهم تكون ملساء تماما.

قد تحمي من ظهور البثور: يُعتقد أن التعرجات الجلدية في البصمات تساعد الجلد على التمدد والتكيف، مما يقلل من احتمالية تكون بثور عند الاحتكاك.

موجودة لدى الكوالا فقط: تمتلك القردة (مثل الشمبانزي والغوريلا) بصمات مشابهة للبشر. والمثير أن حيوان الكوالا، يمتلك بصمات متطابقة تقريبا مع بصمات الإنسان.

لا تتغير مع العمر: رغم أن الجلد يتغير مع تقدم السن، فإن بصماتك تظل كما هي منذ ولادتك، دون أن تتأثر بالتجاعيد.

ثلاثة أنماط رئيسية: يصنف العلماء أنماط البصمات إلى: الحلزون (whorl)، القوس (arch)، والحلقة (loop). ويُعتقد أن الجينات تتحكم في هذه الأنماط، تماما كما تتحكم في لون الشعر أو العيون.

استُخدمت لتوثيق العقود قديما: في بابل القديمة، كانت البصمات تُستخدم لختم الاتفاقات، ما يشير إلى إدراك القدماء لتميّز كل بصمة.

الحيوانات الأخرى تمتلك أنماطا جلدية مشابهة: يقول العالم هيدون إن بعض الحيوانات مثل الفئران تملك نمطا أبسط من التعرجات، بينما تمتلك بعض القردة تعرجات في ذيولها تُشبه التعرجات الموجودة في أيدي البشر.